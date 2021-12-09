Как сэкономить на налогах от заработной платы при «упрощенке»

Суммы взносов от заработной платы достаточно существенны. Они составляют 15% от фонда оплаты труда – это основная часть взносов. Также существует страхование от несчастных случаев на производстве с тарифом от 0,2% до 2,2% от заработной платы. Как сэкономить на взносах, если вы на «упрощенке»?

Для начала вспомним немного теории. Предприниматели и организации, имеющие право перейти на упрощенную систему налогообложения и написавшие специальное уведомление до 31 декабря предыдущего года, переходят на уплату единого налога. Этот единый налог заменяет основные налоги предприятия (с достаточно большой налоговой нагрузкой). При этом налогоплательщики имеют право выбрать любую ставку налога – 6% от доходов (от «оборотов») и 15% от доходов за минусом расходов (от «прибыли»).

Взносы от заработной платы уменьшают единый налог, если вы платите 6% от доходов до 50% от самой суммы налога (то есть до 3% от «оборота»), и включаются в расходы, если выплатите 15% от прибыли.

Налоги от заработной платы делятся на три части:

НДФЛ – 13%. Это налог работника, мы его удерживаем из доходов физлица и перечисляем в бюджет;

взносы во внебюджетные фонды. Составляют 15% от фонда оплаты труда (до суммы 12130 руб. на каждого сотрудника – 30%. Пониженная ставка действует только для МСП. Далее в примерах будем исчислять налог из ставки 15% для упрощения расчетов);

обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Обязательно платится в ФСС всеми работодателями по выплатам по трудовым договорам. Сумма страховки составляет от 0,2% до 2,2% от заработной платы. При этом самый распространенный тариф – 0,2%.

Всего работодатель от фонда оплаты труда должен перечислить от 15,2% до 32,2% взносов за свой счет, и 13% за счет работника (удержав его из доходов сотрудника). Общая сумма ежемесячных отчислений от заработной платы составляет от 28,2% до 45,2%.

Всё вроде бы понятно, но как это использовать?

Как рассчитать лимит фонда оплаты труда?

Если у предпринимателя или организации достаточно стабильные поступления (доходы), то он примерно представляет, какую сумму налога ему нужно платить. Например, обороты организации составляют 12 млн рублей в год. Годовой налог при этом составит 720 000 рублей. Если у организации есть наемные работники, то сумму налога можно уменьшить на уплаченные взносы в Пенсионный фонд и ФСС (в том числе и сумму взноса на страхование от несчастных случаев). При этом налог можно уменьшить на 50%. Максимальная сумма взносов, на которую можно уменьшить налог, в нашем примере составит 360 000 рублей в год. Исходя из этого лимита предполагаем, какой фонд оплаты труда мы бы могли иметь. 360 000 рублей делим на 15,2% (общая ставка страховых взносов). Получается 2 368 421 рубля в год. То есть примерно по 197 368 рублей фонд оплаты труда в месяц. Это лимит фонда оплаты труда, при котором мы ничего не теряем. Ведь и налог 6% платить нужно, и взносы от заработной платы платить нужно. Так проще платить взносы в Пенсионный фонд (на пенсию сотруднику), чем просто в бюджет государства. Фактически затраты работодателя остаются на том же уровне – мы просто перераспределяем налог. Раньше мы его направляли в бюджет, теперь мы его направляем в бюджет Пенсионного фонда, фонда медицинского страхования и Фонда социального страхования. В этой ситуации много плюсов – мы «выводим заработную плату из тени». Счастливы работники – у них официальные доходы (идут отчисления на пенсию и легче получить кредит), счастливо государство – вот и еще один налогоплательщик «вышел из тени». У нас же всё остается без изменений. Итак, еще раз и на цифрах.

Ситуация 1

Фонд оплаты труда 360 000 в год (30 000 рублей в месяц). Сумма дохода в год – 12 млн рублей.

Сумма взносов от заработной платы, уплачиваемой за счет работодателя – 54720 руб. в год (360 000 х 15,2%).

Сумма НДФЛ (без учета налоговых вычетов) – 46 800 рублей. Для расчета эту сумму не берем, поскольку это налог работника, и мы должны удерживать его из доходов сотрудника.

Сумма налога 6% – 720 000 руб. (12 000 000 х 6% = 720 000). Сумму налога мы уменьшаем на уплаченные взносы – 54720 руб., но не более чем 50% от суммы налога (720 000 х 50% = 360 000). Это максимальная сумма, на которую можно уменьшить налог). Получится 665280 руб.

Итого затраты предпринимателя на налоги в год: 720 000 рублей (665 280 сумма УСН + 54720 сумма страховых взносов).

Ситуация 2

Фонд оплаты труда 2 400 000 в год (200 000 рублей в месяц). Сумма дохода в год – 12 млн рублей.

Сумма взносов от заработной платы, уплачиваемой за счет работодателя – 364800 руб. в год (2400 000 х 15,2%).

Сумма НДФЛ (без учета налоговых вычетов) – 312000 рублей. Для расчета эту сумму не берем, поскольку это налог работника, и мы должны удерживать его из доходов сотрудника.

Сумма налога 6% – 720000 руб. (12 000 000 х 6% = 720 000). Сумму налога мы уменьшаем на уплаченные взносы – 364800 руб., но не более чем 50% от суммы налога (720 000 х 50% = 360 000).

Сумма налога по УСН получается 360000 руб. (720 000 – 360000).

Итого затраты предпринимателя на налоги в год: 724 800 рублей. (360 000 сумма УСН + 364800 сумма страховых взносов).

В результате фонд оплаты труда увеличился почти в 3 раза, а затраты предприятия практически не увеличились. Произошло просто перераспределение всё той же суммы налога между разными получателями – бюджет государства или бюджет Пенсионного фонда. От этого выигрывают все стороны – и работники (появляется чувство защищенности, стабильности и надежды на будущую пенсию), и предприниматель (поднимается его рейтинг в глазах сотрудников), и государство (плюс один налогоплательщик вышел из тени). Но для такого шага необходимо всё просчитать. Ведь при неблагоприятной ситуации с доходами компании понизить заработную плату сотрудникам вы просто так не сможете. Здесь есть только один выход – деление доходов работника на окладную и премиальную части. Вторую часть в случае форс-мажора вы сможете сократить. Итак, считайте!

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”