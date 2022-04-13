Как сохранить и приумножить маткапитал в 2022 году

Официальной точной статистики о действительных остатках средств на счетах материнского капитала сейчас нет. По данным, полученным из различных источников, процент семей, пока еще не решивших вопрос об использовании целевых средств, на текущий момент составляет около 40%. Из семей, воспользовавшихся маткапиталом, более 80% использовали средства на улучшение жилищных условий.

Всё пропало?

Совсем недавно, еще в конце 2021 года, стоимость 1 кв. метра жилья среднего ценового сегмента в нашем городе составляла около 65 тысяч рублей (средневзвешенный показатель на вторичном рынке). И многие надеялись на лучшее, не спеша посматривая на выставленные на продажу квартиры. При ипотечной ставке 8,5% имеющегося материнского капитала в большинстве случаев хватало на первоначальный взнос на почти на любую из однокомнатных.

Но время течет быстро. И в современных постоянно меняющихся условиях как-то незаметно произошло повышение стоимости 1 кв. метра до 77 тысяч рублей, а реальная минимальная ипотечная ставка на текущий момент составляет 19,5% годовых.

Это значит, что стоимость квартиры площадью 42 кв. метра увеличилась на 504 000 рублей, и в качестве первоначального взноса теперь не всегда хватит размера материнского капитала. Да и требования к платежеспособности заемщика в условиях текущей ставки повысились в разы. «Всё пропало?» – возьметесь вы за калькулятор. «Есть еще хорошие варианты!» – отвечаем мы, эксперты рынка недвижимости.

Господдержка ипотеки

Мало кто знает о существующей государственной поддержке ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. А программа и была и остается по настоящий момент одной из самых эффективных.

Например, по данной программе можно получить до 3 млн рублей на строительство дома по ставке 6,15% с первоначальным взносом от 20%.

Вариант использования

Например, у вас есть материнский капитал в размере 454 000 руб. и 1 000 000 руб. наличными. И вы хотите приобрести обычную среднюю квартиру на вторичном рынке в нормальном состоянии площадью 42 кв. метра стоимостью 3 250 000 рублей. Вы хотите использовать имеющуюся сумму и средства маткапитала в качестве первоначального взноса. При таких условиях сумма ежемесячного платежа со сроком кредита 30 лет составит 29 274 руб. в месяц. Через 30 лет общий размер переплаты по кредиту составит более 8,7 млн рублей.

Льготная ипотека на строительство жилья

А теперь давайте просчитаем как еще мы сможем использовать 1 000 000 рублей и материнский капитал.

Во-первых, для получения ипотеки с господдержкой по ставке 6,15% годовых нам нужно будет ежемесячно оплачивать 10 942 рубля. Общая переплата составит 2 млн рублей.

Но это на 18 332 руб. и 62 % меньше чем платёж по ипотеке на вторичную недвижимость!

Во-вторых, вероятность одобрения вас как заемщика по субсидированной ставке в 2,25 раза выше, чем по действующей стандартной.

В третьих, что вы можете сделать с помощью имеющихся средств?

Предлагаю вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию по приумножению и максимально эффективному способу потратить мат капитал на текущий момент.

А) Приобретаете участок в радиусе 25 км от города площадью 10 соток за 500 000 рублей.

Б) Выбираете подрядчика и составляете смету на строительство дома (фундамент, коробка из керамического блока, облицованного кирпичом, крыша из металлочерепицы, окна, входная дверь, коммуникации и отопление в доме). На текущий момент сметная стоимость такой комплектации на дом общей площадью 80 кв. метров составляет 4 000 000 рублей.

В) Вносите остаток собственных средств и маткапитал в качестве первоначального взноса, 3 миллиона привлекаете в ипотеку.

Г) Через 4-6 месяцев приступаете к внутренней отделке.

Простор для творчества относительно площади дома, проекта и выбора участка ограничен лишь вашим желанием и наличием какой-то конкретной суммы денежных средств.

Итак, при совершенно одинаковых входных данных мы имеем два совершенно разных по уровню качества жизни итоговых результата. И конечно, ваше семейное счастье и благополучие станет только крепче и устойчивее. Ведь в родном доме всегда и стены помогают.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

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