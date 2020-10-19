Как узнать кадастровую стоимость имущества

Для проверки сумм налога можно самостоятельно в режиме онлайн узнать кадастровую стоимость имущества с помощью бесплатных сервисов сайта Росреестра. Здесь можно бесплатно узнать стоимость квартиры, земельного участка.

Кадастровая стоимость необходима для расчета налога на имущество, земельного налога. Еще кадастровую стоимость имущества необходимо знать тогда, когда вы продаете имущество, которым владеете с 2015 года. Ведь налоговые органы контролируют стоимость продаваемого имущества. Она должна быть 70% и более от кадастровой стоимости продаваемого имущества.

Итак, кадастровую стоимость нужно знать. Где ее можно узнать? На сайте Росреестра по адресу rosreestr.ru/site (рисунок 1).

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить форму в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн» в разделе «Электронные сервисы» в нижней части сайта (рисунок 2).

Для этого в приведенной форме вы заполняете кадастровый или условный номер объекта (рисунок 3).

Если вы его не знаете, то можете заполнить ту часть формы, где указывается адрес (адресная часть) недвижимости. Остальные поля заполнять не нужно.

Адресная часть формы привязана к классификатору адресов. Поэтому заполнять ее нужно сверху вниз. Как только вы выделяете субъект России, где находится недвижимость (Алтайский край, Рязанская область, город Москва и т.д.), автоматически в форму подгружаются области, которые есть в этом субъекте. Поэтому не нужно сначала пытаться выбрать район, а затем субъект России. Чтобы узнать кадастровый номер, все поля нужно заполнять по порядку. Некоторые поля можно оставлять пустыми. Но тогда программа может не найти ваш объект. Поэтому лучше заполнять все по максимуму. Поле «ГКН/ЕГРП»

ГКН – это государственный кадастр недвижимости. ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно только в ГКН. Поэтому нужно выбирать или показатель «Все» (он стоит по умолчанию) или показатель «ГКН».

Далее нажимаем кнопку «сформировать запрос» и выходит «Информация по объектам недвижимости в режиме online». В нужной строке нажимаем гиперссылку (рисунок 4) и в открывшемся окне смотрим кадастровую стоимость объекта (рисунок 5).

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”