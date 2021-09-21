Как заполнить заявление на льготу по имущественным налогам

Если вы имеете право на налоговую льготу по земельному, транспортному налогам или налогу на имущество, вам необходимо в налоговые органы подать документы, подтверждающие это право, а также заявление по установленной форме.

Как узнать, положена ли мне льгота?

Узнать о том, есть ли для вас льгота по налогу, можно в бесплатном сервисе на сайте nalog.ru. Вам необходимо зайти в раздел «Все электронные сервисы»:

Сервис «Справочная информация о ставках, льготах по имущественным налогам»:

Далее вам необходимо выбрать тип налога, по которому у вас возможна льгота, и год, за который рассчитывается налог. Перед вами откроется окно информации о ставках и льготах по налогу именно в вашем регионе. А также будут указаны сроки уплаты налогов, рисунок ниже:

Таким образом, вы удостоверитесь, что имеете право на льготу. Также в этом разделе вы сможете увидеть, на основании чего вам предоставляется льгота, и какие документы для подтверждения льготы необходимо предъявить:

Итак, вы убедились, что вы имеете право на льготу, а также у вас есть все документы для этого, кроме заявления. Как его заполнить – читайте ниже.

Порядок предоставления налоговых льгот

Налоговые органы должны предоставлять льготы в автоматическом режиме, без участия налогоплательщиков, при наличии у них информации о том, что льгота налогоплательщику положена в соответствии с законом. Однако подобное заявление в основном подают налогоплательщики, у которых только начинают действовать какие-либо льготы. Или они начинают пользоваться ими впервые. К примеру, вы только что стали пенсионером – вам необходимо подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц и подтверждающие документы. Налоговые органы рекомендуют делать это до 1 апреля года, следующего за годом возникновения льготы. Это необходимо для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений в текущем году.

Далее налоговые органы должны предоставлять льготу уже в автоматическом режиме. Например, льготы пенсионерам по налогу на имущество или земельному налогу, транспортному налогу налоговые органы должны предоставлять автоматически по объекту с наибольшей суммой налога. Дело в том, что большинство из льгот предоставляется только по одному объекту налогообложения (одной квартире, одному дому, одному транспортному средству, одному земельному участку). В случае получения налогового уведомления, пожалуйста, проверьте расчеты налогов с помощью сервисов на сайте nalog.ru.

Если я только что узнал о предоставлении льготы, а раньше платил налог?

Если вы узнали о своей налоговой льготе только сейчас, но могли бы пользоваться и раньше (поскольку имеете на это право), вы можете заявить о своей льготе «задним» числом и пересчитать налог за последние три года. Этот срок – три года – возникает в ситуации, когда право на льготу возникло у вас раньше. Если право на льготу возникло менее 3-х лет назад, то вы можете воспользоваться льготой за период с даты возникновения такого права по текущий момент. А если на данный момент вы уже заплатили налог, то его можно вернуть.

Для этого вам необходимо предоставить в налоговую инспекцию (лично либо через «личный кабинет»):

заявление о предоставлении льготы;

документы, подтверждающие право на льготу;

заявление на возврат ранее уплаченного налога.

Как заполнить заявление о предоставлении льготы – смотрите ниже. Список подтверждающих документов вы можете посмотреть через сервис «Справочная информация о ставках, льготах по имущественным налогам»:

Как заполнить форму заявления о возврате налога – в отдельной статье «Как заполнить заявление на возврат налога».

Например, многодетная семья имеет право на льготу по транспортному налогу. Свой статус и свидетельство о статусе многодетной семьи получили в 2014 году.

Весь этот период они обладали транспортным средством «Лада Калина». И за период с 2016 года по 2019 год налог был уплачен в следующие сроки:

за 2016 год – 1 ноября 2017 года;

за 2017 год – 30 ноября 2018 года;

за 2018 год – 15 ноября 2019 года.

За 2019 год налог должен быть уплачен в 2020 году, однако члены семьи узнали о праве на льготу. Поэтому решили вернуть налог, уплаченный за предыдущие три года, и налог за 2019 год не платить. Для этого написали заявление о предоставлении льготы, а также три заявления о возврате налога за 2016, 2017 и 2018 годы.

Если бы члены семьи узнали об этой льготе в 2016 году, то они бы могли воспользоваться льготой и за 2014 год с момента приобретения своего статуса «многодетная семья».

Как заполнить заявление на льготу в «личном кабинете»

Очень просто заявление заполнить через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте nalog.ru. Практически все поля заполняются автоматически.

Зайти в «личный кабинет» на сайте nalog.ru можно с паролем от сайта госуслуг:

Шаг 1. Зайти в личный кабинет.

Шаг 2. Зайти в раздел «Жизненные ситуации»:

Шаг 3. Выбрать объект, по которому вы хотите пользоваться льготой – транспорт, земля или недвижимость:

Шаг 4. Добавить объект, по которому вы хотите пользоваться льготой, нажав кнопку «+»:

Шаг 5. Проверить заполненные сведения (все сведения о выбранном объекте налогообложения загружены из базы ФНС автоматически):

Шаг 6. Заполнить информацию о документе, на основании которого вам положена льгота, и прикрепить фотографию или скан этого документа:

Шаг 7. Нажать кнопку «Подтвердить и отправить».

Шаг 8. Подписать заявление, набрав пароль от ЭЦП

Таким образом, заявление заполняется практически автоматически и, кроме того, вам не нужно ходить в налоговые органы с пакетом документов. Всё отправляется онлайн.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”