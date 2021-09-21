Как заполнить заявление на возврат налога

Заявление на возврат налога заполняется в нескольких ситуациях: при получении налоговых вычетов, при переплате налога в результате ошибки, при возврате налога при применении льгот.

Во многих случаях мы вправе вернуть уплаченный налог из бюджета. Это будут «живые» деньги, перечисленные вам на расчетный счет (карточный или счет вклада). Ситуаций, когда вы имеете право вернуть деньги, достаточно много. Допустим, вы заплатили за очное обучение своего ребенка либо учитесь сами. К примеру, вы лечите зубы или сделали операцию на глазах. И в этом случае вы можете вернуть 13% от стоимости лечения. А, возможно, у вас радостное событие – вы купили квартиру. Тогда вы можете также вернуть 13% от стоимости жилья, но не более 260 тыс. рублей. Конечно, по каждому основанию есть достаточно много нюансов. Да и деньги физически возвращаются не сразу, а лишь после проведения камеральной проверки (3 месяца) и обработки заявления на возврат (1 месяц).

Есть еще две ситуации, когда вы можете вернуть налог. Например, вы ошиблись с реквизитами на уплату налога либо не пользовались положенными вам налоговыми льготами, а сумму налога уже заплатили. И в том и другом случае вы имеете право вернуть налог на свой расчетный счет.

Во всех этих трех случаях необходимо заполнить заявление на возврат налога. В заявлении указываются причины возврата и банковские реквизиты, на которые налоговые органы перечислят деньги.

Заявление на возврат налога. Как сдать в инспекцию

Заявление необходимо составлять в двух экземплярах. Первый вы отдадите в инспекцию (либо пошлете по почте), второй экземпляр с отметкой налогового органа (либо приколотой почтовой квитанцией) останется у вас. Потребуйте от сотрудника налоговой инспекции, принимающего заявление о возврате налога, проставить штамп о приеме на вашем экземпляре заявления. Инспектор обязан это сделать! С даты подачи документов будет идти срок – 1 месяц, в течение которого денежные средства вам вернут.

Доставить заявление в инспекцию можно тремя способами:

его можно сдать в инспекцию лично; отправить по почте. При этом днем подачи заявления считается дата его передачи почтовому отделению для отправки. К заявлению приложите все документы, которые подтверждают переплату налога. Например, копии оплаченных квитанций на его перечисление. Письмо отправляйте ценным письмом с описью вложений. Обязательно сохраните почтовую квитанцию об отправке. Эти документы будут подтверждать факт отправки заявления в налоговую инспекцию и факт его получения инспекций. Отследить ваше письмо можно по номеру, указанному на квитанции (почтовый идентификатор). Это 14 цифр. Сервис по отслеживанию почтовых отправлений вы можете найти на сайте pochta.ru. Там вы узнаете, когда это письмо было вручено налоговой инспекции; через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте nalog.ru. Этот способ наиболее простой – потому что ходить вам никуда не нужно, а заявление будет доставлено в инспекцию практически сразу. Кроме того, на сайте можно будет автоматически заполнить заявление на возврат налога (правда, это возможно только в случае, если переплата уже отразилась в «личном кабинете»). Попасть в «личный кабинет» можно будет либо с паролем, полученным в налоговой инспекции, либо с паролем от сайта госуслуг.

Для того чтобы отправить заявление, нужно нажать кнопку «распорядиться переплатой»:

Далее подтвердить, что на зачет налога отправить нечего:

Дело в том, что различные налоги являются частью разных бюджетов и поэтому не все налоги можно зачесть. Программа налоговых органов предложит зачесть часть налогов, а если это невозможно, а можно только вернуть их, то предложит распорядиться переплатой. Вам нужно будет нажать кнопку «подтвердить»:

Далее нужно будет указать реквизиты банковского счета:

И отправить заявление, подписав его своей электронной подписью (написав пароль от ЭЦП). Этот способ гораздо проще, нежели заполнять заявление вручную. Это еще один из плюсов «личного кабинета» на сайте nalog.ru.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”