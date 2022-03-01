Какие годовые отчеты нужно сдать по сотрудникам?

В предыдущей статье мы рассмотрели, какие декларации должен сдать предприниматель по всем системам налогообложения, но по своим доходам. Однако при использовании наемного труда объем отчетности и прочих документов увеличивается…

Поскольку заработная плата наемных работников облагается несколькими налогами, мы расскажем вам, какие из них необходимо платить предпринимателю, а какие необходимо рассчитать и удержать из заработной платы наемных работников.

С заработной платы платятся следующие налоги:

Налог на доходы физических лиц (это налог не предпринимателя, а работника. Предприниматель обязан рассчитать его, удержать из заработной платы и перечислить этот налог в бюджет как налоговый агент). Ставка налога – 13% от заработной платы.

Взносы во внебюджетные фонды (Федеральный бюджет, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Ставка налога – 30% от заработной платы с доходов, не превышающих МРОТ. С суммы выше – субъекты малого и среднего бизнеса платят взносы по ставке 15% от доходов.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний . Ставка взноса – от 0,2% до 2% от заработной платы.

Необходимо отметить, что первые два налога исчисляются отдельно по каждому наемному работнику, поскольку конкретные суммы зависят от того есть ли у него дети и каков его совокупный доход за год. Поэтому для правильного расчета налога необходимо вести карточки по каждому работнику.

Ну а раз мы коснулись документооборота, хотелось бы напомнить вам, какие кадровые документы вам необходимо иметь для налоговой проверки:

табель учета рабочего времени (ежемесячно);

расчетно-платежную ведомость (ежемесячно);

карточку по НДФЛ (по каждому человеку);

карточку по пенсионным взносам (по каждому работнику);

штатное расписание.

При приеме на работу:

– приказ о приеме;

– заявление от работника о приеме на работу;

– заявление от работника о предоставлении стандартных налоговых вычетов;

При увольнении (по собственному желанию):

– приказ об увольнении;

– заявление об увольнении;

– расходные документы на выплату заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.

При направлении в отпуск:

– график отпусков;

– заявление работника (если нет графика отпусков);

– записка-расчет о предоставлении отпуска.

Представление отчетности

Отчетность по заработной плате должна представляться:

– в налоговую инспекцию, в которой организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика;

– в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

– в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.

В таблице 1 ниже указаны сроки представления отчетности в фонды.

Таблица 1

Сроки представления отчетности работодателями

Формы отчетности Сроки представления отчетности Орган, в который представляется отчетность Расчет по страховым взносам До 30 апреля, до 31 июля, 31 октября, 30 января Налоговая инспекция Форма СЗВМ Сдается ежемесячно до 15-го числа Пенсионный фонд Сведения персонифицированного учета за год (форма СЗВ-СТАЖ) Сдается ежегодно не позднее 1 марта Пенсионный фонд Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) Сдается не позднее 1 дня. следующего за событием: прием, перевод, увольнение. Если событий нет, не подается Пенсионный фонд Форма 6-НДФЛ До 30 апреля, до 31 июля, 31 октября, 1 марта Налоговая инспекция по месту нахождения обособленного подразделения, либо по месту прописки предпринимателя. В отдельных случаях подается по месту работы предпринимателя Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ Ежегодно до 1 марта года, следующего за прошедшим годом в составе формы 6-НДФЛ Налоговая инспекция по месту нахождения обособленного подразделения, либо по месту прописки предпринимателя. В отдельных случаях подается по месту работы предпринимателя Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ по форме 4-ФСС РФ Ежеквартально до 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января (если отчет передается через Интернет, то срок продлевается еще на 5 дней) Фонд социального страхования Подтверждение основного вида деятельности для установления ставки страховых взносов по страхованию от несчастных случаев (только организации) До 15 апреля текущего года Фонд социального страхования

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”