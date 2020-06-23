Какие меры поддержки касаются именно вас

На сайте nalog.ru государственные органы очень оперативно разработали портал помощи бизнесу от государства. На нем есть два раздела, которые касаются именно законодательных актов, выпущенных в связи с пандемией коронавируса. Раздел удобен и понятен всем, а не только специалистам.

На сайте nalog.ru есть целых два раздела. Один из них называется «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства!» (см. рисунок 1). Здесь находится сервис, по которому вы можете узнать, положена ли вам субсидия или нет.

Чтобы понять, положена ли вам субсидия, вам необходимо только занести ИНН. Далее сервис проверит вас по всем параметрам, которые необходимы для получения субсидии:

– наличие в реестре МСП;

– основной ОКЭВД, который находится в списке «пострадавших» отраслей;

– не нахождение в стадии банкротства;

– отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей, включая личные налоги предпринимателя на момент подачи заявления на субсидию;

– сдана ли до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ;

– количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года.

Для того чтобы пройти проверку, вам необходимо нажать на кнопку 1 «проверить соблюдение этих условий» (см. рисунок 2 и 3). Если есть некоторые параметры, которые вам не подходят, и вы их можете исправить – например, наличие задолженности, то нужно срочно их исправить, и опять провести проверку на соблюдение условий. Дальше, прямо на сайте заполнить заявление (см. рисунок 2) и спустя какое-то время проверить ход рассмотрения заявления, нажав на третью кнопку.

Если субсидия вам не положена, то точно есть другие меры поддержки, и узнать их можно в разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» (см. рисунок 1).

Далее вам необходимо пройти по шагам (см. рисунок 4) – проверить, в какую группу налогоплательщиков вы попадаете. Потому что для каждой группы предложены различные меры поддержки. Пройдя все этапы, вы увидите, как именно вас может поддержать государство по разным направлениям (см. рисунок 5). В этом разделе все написано «человеческим», а не юридическим языком, поэтому должно быть всё понятно. Благодарим сотрудников ФНС за столь своевременный и нужный сервис!

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”