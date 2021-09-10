Какие налоги платят те, кто владеет имуществом?

К имущественным налогам относят налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги. Многие уже привыкли платить налоги ежегодно. В почтовые ящики практически каждому приходят «письма счастья», а кому-то они приходят только в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте nalog.ru. Пришедшие налоговые уведомления обязательно нужно проверить перед оплатой. В текущем номере мы расскажем, как это сделать.

В связи с тем, что «письма счастья» уже начали приходить к налогоплательщикам, началось «паломничество» граждан в налоговые инспекции. У всех очень много вопросов.

Главный вопрос, возникающий у налогоплательщиков: за какой год нужно будет платить налог? Ответ: в 2020 году мы платим налог за 2019 год!

В группу имущественных налогов входят: налог на имущество физических лиц, налог на землю и транспортный налог. Все они платятся по единому уведомлению, которое поступает из налоговых органов до 1 ноября следующего года.

Налог на имущество физических лиц

Этот налог исчисляется со стоимости недвижимого имущества, которое есть в собственности граждан. Облагаемым имуществом являются:

– жилые дома, квартиры, комнаты, незавершенное строительство под жилье, гаражи, место на парковке, хозяйственные строения на земле, предоставленной для ведения дачного хозяйства;

– имущество, которое относится к торговым или офисным комплексам, или стоимостью свыше 300 млн руб.;

– прочие объекты.

Все эти объекты зарегистрированы в Едином реестре недвижимости и сведения об их регистрации представляется налоговым органам в порядке вневедомственного документооборота – Росреестр.

Налог платится в процентах от стоимости. А вот от какой стоимости – зависит, перешел регион на новый порядок расчета налога или нет. Новый порядок расчета налога – от кадастровой стоимости. Все объекты был оценены государством – установлена кадастровая стоимость, приравненная к рыночной. И именно от этой стоимости и платится новый налог на имущество физических лиц.

По налогу есть льготы, а также «вычеты» – кадастровая стоимость объекта уменьшается на стоимость «льготных» квадратных метров. В каждом муниципальном образовании свои ставки, потому что налог на имущество физических лиц – местный налог.

Транспортный налог

Этот налог платится всеми владельцами транспортных средств. Налог зависит от мощности и типа транспортного средства. Чем мощнее и дороже – тем больше налог. Ставки и льготы по налогу устанавливаются региональными органами власти, потому что налог региональный и устанавливается на территории субъекта РФ. Информацию о транспортных средствах передают в налоговую МВД России (отдел ГИБДД).

Земельный налог

Этот налог платится всеми владельцами земельных участков. Сумма налога исчисляется в процентах от кадастровой стоимости земли. Информацию о стоимости участков, о собственниках передают в налоговую также специалисты Росреестра.

Срок уплаты налога

Налог за 2019 год нужно заплатить до 1 декабря 2020 года.

Личный кабинет

Мы настоятельно рекомендуем всем физическим лицам открыть доступ к «Личному кабинету для физических лиц». Для этого с номером ИНН и паспортом необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию. Также вы можете зайти в личный кабинет с паролем от сайта госуслуг. Для этого нужно нажать на кнопку «Вход/регистрация с помощью учетной записи портала госуслуг», смотрите на рисунке ниже.

В «личном кабинете» вы не только сможете увидеть суммы начисленных и уплаченных налогов, но и все объекты налогообложения, поданные декларации 3НДФЛ, ход прохождения проверки декларации. Кроме того, через «личный кабинет» вы сможете оплатить имущественные налоги. Однако самой важной конкретно для меня оказалась возможность написать письмо в налоговую инспекцию через «личный кабинет» и разобраться в вопросах исчисления имущественных налогов. В летний период в налоговых инспекциях большое количество граждан, и тратить свое время в очередях очень не хочется. Вопрос с имущественным налогом через «личный кабинет» решается быстро и без проблем – все ответы приходят на электронную почту в виде официального письма. Все изменения в соответствии с моим запросом были внесены в мой «личный кабинет», и сумма налога была исправлена очень оперативно. Подобной оперативности до этого я не смогла добиться при личном посещении инспекции. Поэтому в случае обнаружения неточностей и ошибок в расчетах налога написать письмо через «личный кабинет» – один из выходов. А индивидуальные предприниматели смогут получить через «Личный кабинет физического лица» доступ в «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Это тоже очень удобно. Кроме того, возможности «личного кабинета» постоянно расширяются. Подробнее о том, как открыть «личный кабинет» – читайте в статье «Имущественные налоги: сроки и порядок уплаты».

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”