Какие права на квартиру после развода есть у матери и ребенка?

Развод – ситуация непростая не только психологически. Раздел имущества и взаимные финансовые притязания осложняют его многократно. Что же будет с ребенком и его матерью? Не останутся ли они без крыши над головой?

Когда в семье с детьми происходит развод, прежде всего нужно проанализировать, каким образом и у кого возникло право собственности на квартиру, где проживала семья.

Если квартира была приобретена в браке при отсутствии брачного договора между супругами, она является совместно нажитым имуществом, и право на распоряжение и проживание в ней в равной степени имеют оба супруга. А ребенок, не достигший 18 лет, по закону обязан проживать с одним из родителей.

Сделка по купле-продаже квартиры за наличные наделяет обоих супругов равными правами. А вот при приобретении квартиры в ипотеку, у обоих супругов вместе с равными правами возникают и равные обязанности, в том числе по оплате долгов.

Обычно оформление в собственность происходит двумя способами:

Квартира оформляется на одного из супругов при одновременном нотариальном согласии другого на ее приобретение. Квартира сразу находится в совместной собственности.

В первом случае, хотя право собственности и оформлено на одного из супругов, кредит выплачивается из общего семейного бюджета. Поэтому при разводе суд обязательно потребует у собственника возмещения как минимум половины понесенных расходов по кредиту, даже если второй супруг отказался от претензий на квартиру. В любом случае в суде рассматриваются все факты и доводы в пользу увеличения или снижения доли расходов одного из супругов и решение выносится в соответствии с законом.

А вот во втором случае необходимо смотреть, были ли выделены доли. Если доли выделены, то размер прав и обязательств зависит от размера доли.

Если же квартира была получена одним из супругов по наследству, второго супруга впоследствии зарегистрировали на этой же жилплощади, а потом у них родился ребенок, которого тоже зарегистрировали в квартире, ситуация немного другая. Второй супруг в данном случае не имеет никакого права на эту квартиру, даже если он в ней проживает. В таком случае при разводе супруг, не являющийся собственником, освобождает помещение и снимается с регистрационного учета добровольно либо в судебном порядке.

Однако в случае, если один из супругов, не являющийся собственником квартиры, признан официальным опекуном ребенка, он имеет полное право до его совершеннолетия проживать с ним по месту его регистрации.

По закону ребенок имеет право проживать с одним из родителей. Но если квартира, в которой он проживает, принадлежит только одному из родителей, второй имеет право проживать с ним на этой же жилплощади, пока ему не исполнится 18 лет, в одном-единственном случае: если по согласию сторон или по решению суда второй родитель признан официальным опекуном ребенка.

Таким образом, права матери и ребенка на квартиру в случае развода могут быть разными. Использование такого инструмента, как брачный договор, к сожалению, пока почти совсем не развито в нашей стране. На практике же грамотное его составление страхует обе стороны в случае развода.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

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