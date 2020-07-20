Калькуляторы, проверка актуальности ссылок и еще много новшеств в Системе КонсультантПлюс

В июле в Системе КонсультантПлюс появилось много новшеств!
– Калькуляторы
22 калькулятора помогут быстро рассчитать платежи: госпошлину, налоги, пени,
суммы компенсаций, период времени в днях и неделях. Нужно только заполнить
предложенные поля, а Система автоматически сделает расчет, учитывая все условия.
При внесении данных появятся подсказки, которые помогут разобраться в нюансах.
Результаты можно распечатать или перенести в Word. Калькуляторы доступны сразу со
Стартовой страницы Системы во всех профилях.
– Проверка актуальности ссылок
Теперь в один клик можно проверить, актуальны ли ссылки на правовые акты в
разъясняющих письмах госорганов (Минфина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). С
помощью новой функции можно сразу увидеть, сохранили ли эти документы
актуальность. Система покажет, что именно изменилось в редакциях документов. Для
проверки ссылок нужно нажать кнопку "Проверить ссылки" на Правой панели и
просмотреть все изменения.
– Маркеры в тексте документа
Теперь прямо в Системе можно делать собственные пометки в документах – так, как Вы
это делаете в распечатанном тексте цветными маркерами. Эти пометки сохранятся при
переносе в Word и при печати документа.
– Напоминания о важных событиях – теперь и в профиле “Универсальный для
бюджетной организации”.
Напоминания расположены в центре Стартовой страницы, их невозможно не заметить.
Они заострят внимание на самых важных изменениях, которые нельзя пропустить
специалисту бюджетной сферы. Например, о том, что учесть в бюджетной отчетности,
о новых документах Минфина, о мерах поддержки и т.д. На напоминания можно
подписаться прямо из Системы, и тогда рассылки с важными новостями будут
приходить на электронную почту.
– Улучшена функция Уточнить по норме;
С помощью этой функции можно было искать совместные упоминания выбранной
нормы правового акта с другими документами (кодексами, законами). Теперь
возможности функции расширены: для поиска пересечений можно выбрать не только
конкретную норму, но и весь документ.
– Другие новшества
На 20% увеличена скорость запуска Системы в сетевых версиях.
С последними открытыми документами можно начать работу с того места, на котором
Вы остановились в предыдущий раз.
Подсказки о статусах документов “Утратил силу” и “Не применяется”; стали ярче и
заметнее, Вы их точно не пропустите при работе.
Новшества сделали работу с Системой КонсультантПлюс еще удобнее и комфортнее.
С июля новшества будут доступны пользователям Офлайн версии Системы. В Онлайн-
версиях они появятся позднее.
Все подробности уточняйте в сервисном центре КонсультантПлюс.
ООО «Консультант-Ока»
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12