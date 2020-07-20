Калькуляторы, проверка актуальности ссылок и еще много новшеств в Системе КонсультантПлюс

В июле в Системе КонсультантПлюс появилось много новшеств!

– Калькуляторы

22 калькулятора помогут быстро рассчитать платежи: госпошлину, налоги, пени,

суммы компенсаций, период времени в днях и неделях. Нужно только заполнить

предложенные поля, а Система автоматически сделает расчет, учитывая все условия.

При внесении данных появятся подсказки, которые помогут разобраться в нюансах.

Результаты можно распечатать или перенести в Word. Калькуляторы доступны сразу со

Стартовой страницы Системы во всех профилях.

– Проверка актуальности ссылок

Теперь в один клик можно проверить, актуальны ли ссылки на правовые акты в

разъясняющих письмах госорганов (Минфина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). С

помощью новой функции можно сразу увидеть, сохранили ли эти документы

актуальность. Система покажет, что именно изменилось в редакциях документов. Для

проверки ссылок нужно нажать кнопку "Проверить ссылки" на Правой панели и

просмотреть все изменения.

– Маркеры в тексте документа

Теперь прямо в Системе можно делать собственные пометки в документах – так, как Вы

это делаете в распечатанном тексте цветными маркерами. Эти пометки сохранятся при

переносе в Word и при печати документа.

– Напоминания о важных событиях – теперь и в профиле “Универсальный для

бюджетной организации”.

Напоминания расположены в центре Стартовой страницы, их невозможно не заметить.

Они заострят внимание на самых важных изменениях, которые нельзя пропустить

специалисту бюджетной сферы. Например, о том, что учесть в бюджетной отчетности,

о новых документах Минфина, о мерах поддержки и т.д. На напоминания можно

подписаться прямо из Системы, и тогда рассылки с важными новостями будут

приходить на электронную почту.

– Улучшена функция Уточнить по норме;

С помощью этой функции можно было искать совместные упоминания выбранной

нормы правового акта с другими документами (кодексами, законами). Теперь

возможности функции расширены: для поиска пересечений можно выбрать не только

конкретную норму, но и весь документ.

– Другие новшества

На 20% увеличена скорость запуска Системы в сетевых версиях.

С последними открытыми документами можно начать работу с того места, на котором

Вы остановились в предыдущий раз.

Подсказки о статусах документов “Утратил силу” и “Не применяется”; стали ярче и

заметнее, Вы их точно не пропустите при работе.

Новшества сделали работу с Системой КонсультантПлюс еще удобнее и комфортнее.

С июля новшества будут доступны пользователям Офлайн версии Системы. В Онлайн-

версиях они появятся позднее.

Все подробности уточняйте в сервисном центре КонсультантПлюс.

ООО «Консультант-Ока»

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12