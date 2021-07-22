Ключевая ставка ЦБ РФ повышена до 5,5%. Что ждать дальше?

ЦБ повысил ставку до 5,5%. В марте она была 4,25%, а сейчас уже 5,5%. Ключевая ставка ЦБ РФ – это процент, под который ЦБ РФ кредитует банки.

Каковы ожидания по изменению ключевой ставки ЦБ РФ и как это отразится на нас с вами?

По итогам мая 2021 года официальная инфляция составляет 6%. Именно для борьбы с инфляцией ЦБ РФ повышает ключевую ставку. При текущих значениях инфляции ЦБ РФ и далее будет повышать ключевую ставку, и совсем скоро мы увидим 6% с очень высокой долей вероятности.

А как повышение ключевой ставки отразится на нас с вами?

Итак, если это процент, под который банки берут деньги в долг, и он растет, то растет стоимость денежных средств для банков. Соответственно, банки это транслируют повышением ставок по вкладам и кредитам.

Если вы планировали сделать вклад, то лучше делать его на короткий срок, не более трех месяцев. Через три месяца ставки по вкладам вырастут и можно будет открыть новый вклад под более высокий процент, чем сейчас. Правда, я не использую вклады, я покупаю облигации, которые дают более высокую доходность при сопоставимых рисках. А деньги на текущие расходы лежат на дебетовой карте с процентами на остаток.

Что касается облигаций, то доходности по облигациям выросли, и сейчас есть интересные предложения на рынке. К примеру, облигации Сбербанка на 2 года дают доходность около 7% годовых. Хотя еще 7-10 месяцев назад эта доходность была 5-5,5%. Интереснее, чем вклад в Сбербанке, не правда ли?

Доходность облигаций других компаний также выросла. Но здесь важно быть аккуратным, и правильно покупать облигации.

Это и лимитные заявки, а не рыночные. И выбор облигации с нужными характеристиками и сроком погашения или оферты.

Кредиты будут дорожать, это касается и потребительских кредитов и ипотеки. Поэтому если вы планировали брать ипотеку, то лучше поторопиться. Время ипотеки на первичные квартиры в 6% и ниже совсем скоро закончится.

Акции: для большинства компаний на фондовом рынке повышение ключевой ставки негативно сказывается на стоимости акций.

Существуют два ключевых фактора, которые влияют на это. Кредиты и займы для компаний становятся дороже, что увеличивает их расходы на обслуживание долга. Плюс инвесторы частично переходят из акций в облигации по причине роста доходностей облигаций, для снижения рисков.

Но не для всех компаний повышение ставки – это плохо. При повышении ставок выигрывают компании, которые не имеют долгов, а имеют денежные средства. Для них растет доход от размещения денежных средств на вкладах.

А также выигрывает банковский сектор (Сбербанк, ВТБ и другие) и Мосбиржа (растет процентный доход от денежных средств).

Повышение ключевой ставки положительно сказывается на курсе рубля относительно доллара и евро. Именно резким повышением ключевой ставки в 2014 году остановили рост валют и обесценивание рубля. Когда банки брали вклады под 20% (да были такие времена, совсем недавно).

При всех этих факторах идет снижение покупательского спроса, так как стоимость денег дорожает, и их становится выгоднее сохранять (инвестировать), а не тратить. И за счет этого планируется снизить инфляцию. По прогнозу ЦБ РФ, инфляция через 1-1,5 года вернется к 4%.

В ближайший год снижения ключевой ставки ждать не приходится, а ее дальнейший рост реален.

Учитывайте эти моменты при принятии решений!

Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

Эл.почта: info@clubpravinvest.ru

Телефон +7 (930) 884 22 55

ClubPravInvest.ru