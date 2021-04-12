Когда ИП на ПСН может не применять ККТ

Не все предприниматели знают, что существует перечень видов деятельности, при которых ИП на ПСН могут не использовать ККТ. Такое право им дает пункт 2.1 статьи 2 закона №54-ФЗ. С 1 января 2021 года список видов деятельности расширился и сейчас выглядит так:
– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения;
– ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
– стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;
– изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
– ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
– услуги в области фотографии;
– реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;
– услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
– услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
– услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;
– услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
– сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;
– сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков;
– изготовление изделий народных художественных промыслов;
– услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;
– производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
– ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
– чеканка и гравировка ювелирных изделий;
– деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
– услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
– деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;
– услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
– услуги платных туалетов;
– услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий;
– услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
– услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
– деятельность по благоустройству ландшафта;
– осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
– услуги экскурсионные туристические;
– организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;
– организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
– услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
– оказание услуг по забою и транспортировке скота;
– производство кожи и изделий из кожи;
– сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
– переработка и консервирование фруктов и овощей;
– растениеводство, услуги в области растениеводства;
– производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
– лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
– деятельность по письменному и устному переводу;
– деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
– сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
– резка, обработка и отделка камня для памятников;
– разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;
– животноводство, услуги в области животноводства;
– помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
– услуги по уходу за домашними животными;
– изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;
– услуги по изготовлению валяной обуви;
– услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
– граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;
– изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
– ремонт игрушек и подобных им изделий;
– ремонт спортивного и туристического оборудования;
– услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
– услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
– сборка и ремонт очков;
– изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;
– переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
– услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.
Право не применять ККТ по этим видам деятельности не зависит от наличия у ИП работников и не ограничено 1-м июля 2021 года!
Но следует иметь в виду, что если предприниматель не применяет кассовую технику, он должен выдавать клиенту документ с обязательными реквизитами:
– наименование документа (например: Квитанция);
– порядковый номер;
– дата, время и место (адрес) расчета (при расчете в зданиях – адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер ТС);
– ФИО предпринимателя-пользователя;
– ИНН налогоплательщика-пользователя;
– применяемая при расчете система налогообложения;
– признак расчета;
– наименование работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок;
– сумма расчета;
– форма расчета (наличными/безналичными) и сумма;
– должность и фамилия продавца.
Образец такого документа, в частности, приводит УФНС по Коми (см. рисунок 1)