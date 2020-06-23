Кому выдают субсидии?

Государство выдает субсидии для тех, кто осуществлял деятельность в пострадавших отраслях. Сумма субсидии 12 130 рублей на одного сотрудника либо предпринимателя. Как получить эту субсидию?

Правила выдачи субсидии установлены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. №576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Итак, субсидии могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в единый реестр по состоянию на 1 марта 2020 года. Претендовать на субсидии могут компании, чья деятельность входит в установленный перечень пострадавших отраслей. Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12 130 рублей) и количества работников (для ИП без работников – исходя из МРОТ). Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме по ТКС/через «личный кабинет» налогоплательщика или в виде почтового отправления. Субсидию будут выплачивать за апрель и май. Подать документы необходимо в налоговую инспекцию по месту регистрации (прописки). Как это сделать, читайте в статье «Какие меры поддержки касаются именно вас». В ней подробно описано, как именно заполнить заявление прямо на сайте nalog.ru.

Как узнать, попадет ли ваша организация или ИП под субсидии

Для этого изучите перечень ОКВЭД пострадавших отраслей, указанный в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 (ред. от 18.04.2020 г.), а также новое Постановление от 12.05.2020 г. №657, в котором перечень отраслей был расширен.

Если коротко, в списке следующие направления экономической деятельности:

– розничная торговля в неспециализированных магазинах, торговля через автоматы;

– авиа- и автоперевозки;

– культура, организация досуга и развлечений, производство изделий народных художественных промыслов;

– физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

– услуги из сферы туризма;

– гостиничный бизнес;

– общепит;

– деятельность из сферы дополнительного образования;

– организация конференций и выставок;

– бытовые услугу населению (ремонт, стирка, химчистка, салоны красоты).

Кстати, уже сейчас на сайте можно проверить, включена ли ваша организация или ИП в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 1 марта 2020 г.) – https://ofd.nalog.ru

Также налоговые органы разработали программу, по которой вы можете проверить, попадаете вы под субсидию или нет – https://service.nalog.ru/subsidy

Данные поправки регулирует редакция от 1 апреля 2020 года Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Общие характеристики организаций, которые попадают под льготы

Критерии малого предприятия (в том числе ИП) – среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.

Минимум 51% уставного капитала ООО должно принадлежать физлицам или организациям – СМП. Доля организаций, не относящихся к СМП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО – 25%.

Критерии микропредприятия (в том числе ИП) – среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре уставного капитала – те же, что и для малых предприятий.

Критерии среднего предприятия (в том числе ИП) – среднесписочная численность не более 250 человек и доход не более 2 млрд руб. Ограничения по структуре уставного капитала – те же, что и для малых предприятий.

Условия для получения субсидии

Шаг 1. Субсидия предоставляется только субъектам МСП.

Проверяем наличие компании в этом реестре здесь: https://rmsp.nalog.ru

Шаг 2. Субсидия распространяется на те субъекты МСП, которые ведут деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса (Постановления Правительства №№434, 479, 540).

Проверяем соответствие вашего кода вида деятельности этому списку: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514.

Шаг 3. Получатель субсидии определяется по основному виду деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года. Проверяем свой основной вид деятельности здесь: https://egrul.nalog.ru/index.html

И если код, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), совпадает со списком из шага 3, то переходите к шагу 4.

Шаг 4. Получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из ЕГРЮЛ. Для этого обратитесь к ссылке, указанной в шаге 3. В ЕГРЮЛ вы увидите все записи, которые были внесены по инициативе налогового органа.

Шаг 5. По состоянию на дату подачи заявления отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей. Для получения информации о состоянии взаиморасчетов с бюджетом дату подачи заявления запросите в ИФНС сверку. Это можно сделать посредством ЭЦП через ТКС, которую вы используете для сдачи отчетности, через «личный кабинет» или обратившись с печатной формой заявления в ИФНС по месту постановки на учет. Срок ответа налогового органа – от 5 до 10 дней, в зависимости от того, какой документ будете запрашивать.

Шаг 6. Количество сотрудников определяется ФНС на основании данных, полученных из ПФР по форме «Сведения о застрахованных лицах». Количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года или не уменьшилась более чем на 1 человека (это важно для тех, у кого сотрудников не более 10 человек).

Краткое название этой формы – СЗВ-М.

Этот отчет мы подаем до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Попросите бухгалтера предоставить вам сданный отчет, в котором вы увидите количество сотрудников. Сверьте данные СЗВ-М за март и этого же отчета за тот месяц, за который подаете заявление на субсидию.

Шаг 7. Он нужен, если вы:

– относитесь к субъектам МСП,

– ваш вид деятельности входит в список пострадавших,

– у вас нет недоимки по налогам и взносам по состоянию дату подачи заявления или она не превышает 3000 рублей,

– ваша компания не ликвидируется и не банкротится, по отношению к вашей компании не принято решение налоговым органом об исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

При соблюдении этих условий, начиная с 1 мая, вы можете направить заявление в ИФНС через ТКС, «личный кабинет» или Почтой России.

Если вы зарегистрированы в качестве ИП, то вам положена субсидия в размере МРОТ (сотрудников +1).

Бланк заявления есть в Постановлении Правительства №576 от 24.04.2020 г. У налоговой будет три дня, чтобы ответить вам отрицательным отказом.

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии будет размещаться на официальном сайте ФНС.

Если не подходит ОКЭВД для получения субсидии

К сожалению, достаточно многим предпринимателям отказали в субсидии из-за основного вида деятельности. Ранее юридически не было необходимости изменять основной ОКВЭД. Самое главное, чтобы он был в Едином государственном реестре зафиксирован.

Юридически никогда не было важно – основной вид деятельности вы осуществляете или нет. Основной вид деятельности важен также и для установления тарифов страховых взносов, уплачиваемый в ФСС по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. И то, для того, чтобы подтвердить основной вид деятельности, ежегодно сдается специальный отчет в ФСС. Даже для этих целей не важен был основной вид деятельности. Но для целей признания вас предприятием из пострадавшей отрасли важен основной вид деятельности. Именно по этой причине у некоторых налогоплательщиков возникли проблемы и с получением субсидии, и с отсрочкой по уплате налогов. Кроме того, есть множество проблем, связанных с переходом со «старого» классификатора ОКВЭД на «новый» 2 года назад. И некоторым предпринимателям просто присвоен более общий ОКЭВД (более высокого порядка), но не конкретный, который прописан в списке «пострадавших» отраслей. Таким предпринимателям тоже отказано в субсидии. Например, в список пострадавших входит код 45.40.3, а у предпринимателя код вида деятельности, который перенесли из «старого» реестра по специальному «переходному ключу» в новый, оказался 45.4. В принципе, код 45.4 включает в себя и код 45.40.3, но в реестре в качестве основного стоит другой – 45.4 и в субсидии отказано. Юридически нужно будет ждать отказ налогового органа, а потом подавать жалобу на незаконные действия налогового органа. Жаль, что такие технические проблемы мешают бизнесу именно сейчас, когда помощь от государства очень нужна.

Появились слухи, что государство может дать возможность тем, у кого «пострадавший» вид деятельности не в основных, а дополнительных видах деятельности, привести в соответствие реестр в срок до 1 июля 2020 года. Но пока это на уровне предложений министров. Надеемся, это решение будет принято и вы сможете получить субсидию.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя“