КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В Систему КонсультантПлюс включен новый Конструктор учетной политики – для централизованных бухгалтерий в бюджете. Конструктор поможет составить единую учетную политику для целей бухгалтерского и бюджетного учета – для любого уровня бюджета при ведении учета учреждений любого типа.

В Конструкторе можно выбрать организационно-правовые формы субъектов учета, которые обслуживаются в централизованной бухгалтерии, а также тип централизованной бухгалтерии. Исходя из этого, будут предложены вопросы, которые учитывают особенности всех типов субъектов учета, и соответствующие им формулировки единой учетной политики.

Конструктор содержит 18 разделов:

организационные положения;

основные средства;

нематериальные активы;

непроизведенные активы;

материальные запасы;

биологические активы;

нефинансовые объекты казны;

себестоимость и др.

После заполнения всех полей Конструктор создаст документ с готовыми формулировками, а к нему и все Приложения. Шаблон учетной политики можно перенести в Word.

Конструктор будет полезен централизованным бухгалтериям и центрам бухгалтерского (бюджетного) учета и обслуживания. Благодаря выбору условий можно создать единую учетную политику, в которой будут учтены все нюансы финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых бюджетных организаций и органов власти. При подборе условий будут появляться предупреждения и рекомендации. Они содержат ссылки на нормативные акты, письма Минфина России, ФНС России, другие материалы в КонсультантПлюс с подробными разъяснениями по составлению учетной политики.

Важно, что информация в Конструкторе постоянно актуализируется. Вступившие в силу изменения законодательства учитываются в учетной политике на текущий год. Если сохранить в Конструкторе шаблон учетной политики, то в случае изменений законодательства Система КонсультантПлюс предложит учесть их в новой редакции документа. Повторив условия готовой учетной политики, с помощью Конструктора можно проверить ее на актуальность и соответствие законодательству.

О “Конструкторе учетной политики”

“Конструктор учетной политики” в КонсультантПлюс – это инструмент, который поможет создать с нуля или проверить уже имеющуюся учетную политику организации. С помощью Конструктора коммерческие и бюджетные организации могут создать учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения (ОСН и УСН), а теперь и для централизованных бухгалтерий. В Конструктор уже включены учетные политики на 2023 год, в них отображены изменения законодательства, которые нужно применять в новом году.

Работать с Конструктором просто:

выбираете вид учетной политики;

отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов);

получаете шаблон учетной политики с готовыми формулировками.

Приложения к УП формируются автоматически.

Подробную информацию о «Конструктором учетной политики» и составлении единой учетной политики для централизованных бухгалтерий можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.