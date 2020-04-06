КонсультантПлюс работает в нерабочие дни

Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги!

Компания "Консультант Плюс" продолжит работу в нерабочие дни, начиная с 06

апреля.

КонсультантПлюс — это СМИ, и мы понимаем, что сейчас правовая информация

критически важна для всех отраслей экономики и для каждого клиента. Органы власти

функционируют. Новая информация будет поступать в Систему КонсультантПлюс в

прежнем режиме — ежедневно, а Новостные ленты обновляться несколько раз в день.

Напоминаем, что кроме включения нормативных правовых актов, мы оперативно

готовим обзоры событий и мер поддержки, а эксперты КонсультантПлюс пишут

практические рекомендации (инструкции, разъяснения и примеры) по всем важным

вопросам. Мы следим, чтобы вся важная информация, даже примеры и готовые решения,

были актуальны каждый день — и вносим уточнения, когда это необходимо.

В офисах КонсультантПлюс приняты все необходимые меры для стабильной

работы, строго соблюдаются рекомендации властей, практически все процессы

переведены на удаленный режим.

Чтобы обеспечить наших клиентов возможностями удаленной работы, приняты

дополнительные меры. Для получения или расширения возможностей необходимо

обращаться в сервисные центры КонсультантПлюс.

Наиболее важное, в том числе обзоры, мы размещаем в новостях в Системах

КонсультантПлюс и в открытых ресурсах:

— в рубрике «Коронавирус и антикризисные меры» http://www.consultant.ru/news/58

— в «горячих» документах http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3245

Спасибо, что Вы остаетесь с нами!

Ваш КонсультантПлюс