Корпоративные конфликты: типовые ситуации

Сегодня рассмотрим конфликты, которые возникают при перераспределении долей через увеличение уставного капитала, распределение прибыли через заем и премии органам управления.

Самая распространенная форма бизнеса в России – хозяйственные общества. Это акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью (ст. 66 ГК РФ).

В бизнесе как в любви: прохождение всех стадий развития отношений его учредителей неизбежно. В конечном итоге учредители либо продолжают вести совместный бизнес, либо разбегаются. Ведение бизнеса совместно – это не только финансовая грамотность, но и искусство взаимоотношений учредителей и директоров. Недоверие, разногласия возникают постоянно, камень преткновения – раздел денег. Конфликты либо разрешаются договоренностями, либо идут на разбирательство в суд.

Так как я уже 24 года занимаюсь хозяйственными обществами и являюсь практикующим судебным юристом, то не могу обойти вниманием «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 г. Корпоративные конфликты перерастают в судебные споры, а суды руководствуются разъяснениями ВС РФ.

Из-за чего возникает конфликт

В деятельности хозяйственных обществ основополагающий вопрос: кто управляет? А управляет тот, у кого больше долей. Поэтому конфликты на почве распределения долей неизбежны.

Один из механизмов перераспределения долей – увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов. Однако участник общества вправе оспорить такое увеличение, если оно повлекло уменьшение доли участника, а также то, что разумной необходимости в увеличении уставного капитала не было.

Дело в том, что должен быть баланс между интересами самого общества в привлечении дополнительного капитала и интересами конкретных участников общества в сохранении размера своих долей и существующего соотношения между ними. На деле это означает, что любое решение общества, приводящее к изменению размера долей, должно быть обосновано конкретно подтвержденной необходимостью достижения интереса в пользу общества. Эта польза обществу на момент принятия решения должна являться более значимой по сравнению с интересом участника, но и участнику должен быть обеспечен эффективный механизм защиты (вот где нужны теоретические основы правовых наук).

Такую позицию ВС РФ изложил в п. 12 Обзора. На практике, как бы ни казалось изложенное сложным, доказательственную базу собрать можно.

Руководствуясь собственными наблюдениями, отмечу, что учредители, бьющиеся за достойное участие в обществах, где есть корпоративный конфликт, в меньшинстве. Большее количество участников при возникновении разногласий предпочтет распрощаться с обществом, например, путем выхода из него. При выходе участника самый распространенный конфликт – оценка стоимости доли, но об этом я уже писала (см. статью на сайте или в газете).

В конечном итоге все расставания в хозяйственных обществах – из-за денег. У каждого свое видение распределения прибыли, но в судебном споре принципы разумности и справедливости будут иметь первоочередное значение.

Распределение прибыли

Одним из способов распределения прибыли общества в пользу отдельных участников общества является заключение договора займа с этим участником и выплата ему процентов за пользование кредитом.

Такой заем между обществом и участком остальные участники могут признать недействительным. Как пояснил ВС РФ (п. 17 Обзора), заключение такого договора само по себе не является незаконным при его надлежащем одобрении, однако ситуация может быть такова, что через выплату процентов по займу чистая прибыль хозяйствующего субъекта фактически распределяется только в пользу конкретного участника, при том, что разумной необходимости в заключении договора займа не было. Так что лавочку с займами и процентами по ним теперь прикрыть намного проще.

Другая известная ситуация с распределением прибыли – премирование органов управления обществом. В органах управления ООО состоят, как правило, сами участники, или часть их. Размеры премий и иных выплат органам управления хозяйственных обществ должны быть утверждены общим решением членов обществ (если это крупные сделки или сделки с заинтересованностью).

Довод участника о том, что выплаты являются неоправданного высокими, вполне состоятелен (например, их размер составляет 10% от внутреннего фонда оплаты труда за период – п. 13 Обзора). Это к вопросу оценки судами экономической и предпринимательской целесообразности принимаемых общим собранием решений. Суд должен давать такую оценку при наличии доказательств того, что участники, принявшие решения, действовали к собственной выгоде, а также имеются иные доказательства их недобросовестности, в частности, заведомая невыгодность одобренной сделки (п. 13 Обзора).

Кстати, практика по оспариванию сделок постоянно совершенствуется, ситуации встречаются разные. Об этом я расскажу в следующей статье, а также поделюсь заключениями ВС РФ по вопросам исключения участников из ООО.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

тел. (4912)99-33-11