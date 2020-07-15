Кредит под 2% или скрытая субсидия. Стоит ли брать?

С 1 июня 2020 года появился еще один вид помощи государства пострадавшему от пандемии бизнесу. Это кредит по ставке 2%, на который может рассчитывать компания/предприятие, если его код ОКЭВД находится в списке пострадавших отраслей.

Список пострадавших отраслей см. в таблицах 3 и 4 на стр.20. В общий список добавлены некоторые ОКВЭД, в том числе производство мебели, пошив одежды и многие другие. Также нужно, чтобы были выполнены еще и следующие условия:

– компания принадлежит к малому или микробизнесу согласно Закону №209-ФЗ;

– статус компании «Действующая»;

– учредители и гендиректор являются гражданами РФ;

– организационно-правовая форма: ИП, ООО;

– в составе учредителей юридического лица нет другого юрлица;

– деятельность заемщика не приостановлена, ИП не прекращает деятельность в качестве ИП;

– возраст индивидуального предпринимателя от 21 до 65 лет.

Вам потребуется предоставить онлайн всего три документа:

– сведения о застрахованных лицах;

– обороты компании (для этого нужна выписка из вашего интернет-банка или карточка 51-го счета из 1С);

– проверка кредитной истории (по требованию закона РФ, нам нужно ваше согласие на проверку кредитной истории).

Размер кредита:

12130 х 1,3 х количество месяцев, на который выдается кредит (до 6 месяцев) х количество сотрудников.

Например, в компании работает 5 человек. В июне компания сможет взять по льготной программе кредитования 473 070 рублей:

(12 130 руб. × 1,3%) × 5 чел. × 6 мес.

Но эти деньги не выдадут сразу. Банк будет перечислять их постепенно. Лимит ежемесячного перевода считают по формуле:

Расчетный размер оплаты труда × 2 × численность работников.

То есть предприниматель сможет сначала получить 157 690 рублей:

(12 130 руб. + 12 130 руб. × 30%) × 2 × 5 чел.

И так каждый месяц до исчерпания общей суммы кредита.

Если взять кредит не в июне, а, например, в августе, то сумма будет меньше, потому что базовый период сократится. В августе та же компания получит максимум 315 380 рублей.

Субсидия или кредит?

Если вы сохраните заработную плату не ниже МРОТ, а также сохраните численность сотрудников не менее 90% до 1 апреля 2021 года, то банк вам «прощает» и сам долг, и проценты по кредиту. Государство выделяет субсидию для того, чтобы погасить наши обязательства перед банком. Именно поэтому фактически этот кредит является субсидией.

С момента, как программа по выдаче кредитов была опубликована, у бизнеса возникло много вопросов. Вроде бы всё верно, всё хорошо, но сомнения есть у многих. А точно это будет субсидией в конце? А простят ли? А мне не нужен кредит по ставке 12%. По ставке 2% нужен, а по ставке 12-15% – нет. А вдруг условия изменятся к следующему году, когда кредит нам будут «прощать»? Все эти вопросы, конечно, возникают из-за тотального недоверия власти. Предприниматели предлагали разные варианты развития событий от «поднимут МРОТ до огромной суммы, и мы ее не потянем» до «денег на всех не хватит, они резко кончатся на мне». Разумеется, что нас ждет 1 апреля 2021 года, но будем надеяться на хорошее и то, что в Постановление Правительства от 16.05.2020 г. №696 не будут вноситься изменения НЕ в пользу бизнеса.

В каких банках будут выдавать такие кредиты?

Вы можете получить кредит в любом банке, который участвует в программе Минэкономразвития РФ. По состоянию на 19 июня 2020 г., такие кредиты уже выдают:

– ПАО «Сбербанк»;

– АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»;

– ПАО РНКБ Банк;

– ПАО «Промсвязьбанк»;

– ПАО ВТБ;

– ООО КБ «Кубань кредит»;

– ПАО Банк «Кузнецкий»;

– АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»;

– ПАО АК БАРС БАНК;

– ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК;

– ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

– ООО КБ Алтайкапиталбанк;

– АО АКБ «Энергобанк»;

– ООО «СИБСОЦБАНК»;

– АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»;

– АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

– ПАО «НБД-БАНК»;

– «МСП Банк»;

– ПАО КБ «Центр-инвест»;

– АО «Датабанк»;

– АО «Россельхозбанк»;

– АО Банк ГПБ;

– ПАО «Дальневосточный банк»;

– ПАО «Совкомбанк».

У каждого банка есть свои условия, и в кредитном договоре важно читать текст мелкими буквами! Например, если вы нарушите условия, то кредит будет пересчитан по ставке банка – а это от 12 до 15% годовых.

На что можно потратить деньги

Льготный кредит дают на возобновление деятельности. В рекламных проспектах он звучит, как кредит 2-0. Итак, потратить вы можете деньги на любые расходы, которые связаны с бизнесом и подтверждены документами, в том числе на зарплату по трудовому договору и даже на погашение кредита по льготной программе под 8,5% и кредита на выплату зарплат под 0%.

То есть деньги можно тратить на закупку материалов, аренду, авансы поставщикам, коммунальные услуги, зарплату работникам и вознаграждения подрядчикам.

Но нельзя тратить:

– на выплату дивидендов;

– на выкуп собственных акций и долей в уставном капитале;

– на благотворительность.

Обратите внимание, что в соответствии с кредитным договором банк имеет право проверить, куда вы будете тратить эти деньги.

Кроме того, сам кредит выдают не сразу, а траншами в первые три месяца. Размер транша равен:

12130 х 1,3 х 2 х количество сотрудников.

На транш нужно обязательно написать заявление о получении транша.

Как погашать льготный кредит

Срок кредитного договора делится на три периода:

Базовый период — до 1 декабря 2020 года, есть для всех заемщиков. Период наблюдения – с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, может и не наступить. Период погашения – три месяца после базового периода или периода наблюдения, может и не наступить.

Для каждого периода – свои условия.

Базовый период. До 1 декабря платить банку ничего не нужно. В это время проценты по кредиту начисляются по ставке 2% годовых. Они копятся и потом прибавляются к сумме основного долга на конец базового периода.

Когда базовый период заканчивается, дальше все зависит от того, удалось ли сохранить численность работников (см. таблицу 1 на стр.18).

Таблица 1

Условия кредита после базового периода

Сокращение численности хотя бы в одном месяце базового периода Что произойдет По какой ставке надо будет платить проценты Более чем на 20% по сравнению с 1 июня или до 25 ноября введена процедура банкротства или приостановлена деятельность Наступит период погашения. Кредит нужно вернуть тремя платежами: 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года По обычной, а не льготной. Ее определяет банк в договоре Менее чем на 20% по сравнению с 1 июня Начнется период наблюдения Проценты начисляются по льготной ставке 2%, но платить их пока не нужно

Период наблюдения. Он наступит 1 декабря 2020 года для заемщиков, с июня сохранивших 80% штата или больше. В это время заемщик опять ничего не должен платить банку. Проценты ему начисляют по ставке 2% годовых. В конце периода наблюдения они прибавляются к основному долгу.

Дальше опять смотрят на численность, но теперь важен еще и уровень зарплат. В конце периода наблюдения могут списать половину кредита и даже весь кредит. А может наступить период погашения, когда придется возвращать деньги с процентами (см. таблицу 2 на стр.19).

Таблица 2

Условия кредита после периода наблюдения

Критерий оценки Спишут 50% долга на 1 апреля 2021 года Спишут всю сумму долга на 1 апреля 2021 года Сохранение численности на 1 марта 2021 года по сравнению с 1 июня 2020 года Не менее 80% Не менее 90% Сохранение численности на конец каждого месяца периода наблюдения по сравнению с 1 июня 2020 года Не менее 80% Не менее 80% Средняя зарплата на одного работника Не ниже МРОТ Не ниже МРОТ Банкротство или прекращение деятельности Нет Нет

Если в компании 1 июня 2020 года работает 5 человек, а к 1 марта 2021 года никого не уволят или расстанутся с одним сотрудником, а другого возьмут на его место, то государство полностью спишет долг по льготному кредиту. Из выданных 473 тысяч рублей возвращать ничего не придется.

Если к 1 марта в штате останется четыре человека, то долг с учетом процентов сократят вдвое, но остаток всё же придется вернуть. Правда, непонятно, на каких условиях: в постановлении про это ничего не сказано.

А если предприниматель не справится с кризисом и в штате останется только три человека, наступит период погашения.

Период погашения. Он наступит с 1 апреля 2021 года, если по состоянию на 1 марта 2021 года не будут выполняться условия по численности, банкротству и зарплате. Например, средняя зарплата окажется ниже МРОТ или из пяти человек уволят половину.

Тогда кредит с процентами придется вернуть тремя равными платежами: 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 года. При этом в апреле, мае и июне проценты будут начисляться по обычной ставке, без учета льгот.

Численность и среднюю зарплату проверят по реестрам налоговой. Подтасовать эти данные не получится, всё видно по отчетам. Работники без трудовых договоров не учитываются.

Стоит ли брать льготный кредит

Перед тем как брать любой кредит, нужно хорошо подумать. На первый взгляд кажется, что это выгодная программа: фактически бесплатные деньги для бизнеса. Многим компаниям она и правда сильно поможет: есть шанс сохранить бизнес, рассчитаться с долгами, избежать сокращения штата и при этом ничего не возвращать банку.

Но если сохранить штат не получится, деньги придется отдавать. Причем тремя платежами, а не в течение нескольких лет. А проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной. Даже если бизнес к тому времени обанкротится, долги никуда не денутся, их будут взыскивать. У ИП могут отобрать даже личное имущество.

Посчитайте, подумайте, оцените риски. И только после этого подавайте заявку.

Если всё же возьмете такой кредит, главное – потом всеми силами сохранять штат и платить работникам хотя бы один МРОТ. Долги, наличие других кредитов, выручка, прибыль, суммы налогов – всё это не будет иметь значения. Сохраните штат и не закрывайтесь – и государство простит вам этот долг.

Вопросы и ответы

Вопрос: А предпринимателям дают этот кредит по ставке 2%?

Ответ: Кредит выдается и предпринимателям, но только тем, у кого есть сотрудники. Ведь кредит выдается «на возобновление деятельности» и нужен именно для того, чтобы бизнес сохранил рабочие места. Сама формула суммы кредита рассчитывается исходя из количества сотрудников. Для предпринимателей, у которых нет сотрудников, к сожалению, этот кредит-субсидия не предоставляется.

Вопрос: У меня в настоящее время один из работников планирует по собственному желанию уволиться примерно в октябре 2020 года, но на его место я сразу же приму на работу другого человека. Рабочее место как бы сохраняется, просто на нем окажется уже другой человек. Будет ли это действие являться несоблюдением требований сохранения рабочих мест или банк простит мне этот кредит, так как количество работников останется прежним?

Ответ: В постановлении Правительства прописано важное условие: сохранение количества рабочих мест. Это не значит, что это будут одни и те же люди. Банки будут смотреть СЗВ-М (отчет по сотрудникам) и РСВ (отчет по заработной плате). Главное, чтобы начисленная заработная плата была больше МРОТ (сейчас 12 130 руб.) на каждого человека. Если он работает на полставки, и получать будет, к примеру, 6200 руб., то это нарушение, которое приведет к несоблюдению условий, и, скорее всего, государство «не простит» этот кредит.

Вопрос: У меня в штате есть сотрудники на полставки и сотрудники, находящиеся в декрете. Они будут учитываться при получении кредита? И будут ли их потом учитывать для расчета средней заработной платы?

Ответ: В тексте постановления указано, что важно сохранить среднюю заработную плату больше МРОТ и численность работников не менее 90% от 1 июня 2020 года. Как будут считать среднюю заработную плату – пока непонятно. На данный момент нет никаких нормативных актов на эту тему – будут ли учитываться декретницы, те, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, на больничном. Будем надеяться, что в ближайшее время в этот вопрос внесут ясность.

Вопрос: У нас 1 апреля 2020 года было 5 сотрудников, на 1 июня уже 10. Когда нас будут мониторить? Будут сравнивать с 1 апреля или с 1 июня? Правильно ли я понял, что зарплату будут мониторить только за декабрь 2020-го, январь, февраль 2021 года, а в остальные месяцы можно допустить и зарплату меньше МРОТ по штатному числу сотрудников?

Ответ: Период с июня по декабрь считается базовым периодом, а с 1 января по 1 апреля – период наблюдения. Сравнение численности будет идти на 1 июня 2020 года и период наблюдения (пункт 12 Постановления Правительства от 12.05.2020 г. №696). Получается, что и зарплату будут мониторить только декабрьскую, январскую, февральскую и мартовскую. Но риск очень большой! Ведь если нарушить эти условия: сохранение численности не менее 90% от 1 июня 2020 г. и наличие в период наблюдения заработной платы на каждого не менее МРОТ, то субсидия превратится в кредит по ставке банка. А это от 12 до 15%.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”

Таблица 3

Список пострадавших видов деятельности, которым могут выдать кредит по ставке 2%

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 г. №479, от 18.04.2020 г. №540, от 12.05.2020 г. №657, от 26.05.2020 г. №745)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом 52.23.1 2. Культура, организация досуга и развлечений Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 Деятельность музеев 91.02 Деятельность зоопарков 91.04.1 Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 5. Гостиничный бизнес Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 6. Общественное питание Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 8. Деятельность по организации конференций и выставок Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23 11. Розничная торговля непродовольственными товарами Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89 12. Средства массовой информации и производство печатной продукции Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 Деятельность сетевых изданий 63.12.1 Деятельность информационных агентств 63.91 Печатание газет 18.11 Издание книг 58.11 Издание газет 58.13 Издание журналов и периодических изданий 58.14.

Таблица 4

Дополнительный список видов деятельности по которому предоставляется кредит по ставке 2% (не указан в общем перечне «пострадавших» из таблицы 3)

(список добавлен на основании Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 г. №696)