Кредиторами найден путь к женам, детям и наследникам банкротов-2

В прошлом выпуске «Практической газеты для предпринимателя» была опубликована статья о том, как совместно с контролирующими должника лицами в делах о банкротстве отвечают их родственники. Проще говоря, что происходит, если должник-физлицо в деле о банкротстве передал свое имущество родственникам. Сегодня я расскажу о долгах наследников лиц, привлеченных с субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия.

Почему возникла идея написать две последние статьи? Потому что появилась новая судебная практика, в частности Определение ВС РФ № 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019 г. и Определение ВС РФ № 303-ЭС19-15056 от 16.12.2019 г. А если Верховный Суд РФ дал разъяснения, то все суды будут следовать этим разъяснениям.

Основной вопрос в наследстве: что входит в наследственную массу?

Наследники почему-то всегда забывают, что, принимая имущество умершего, они принимают и его обязательства, то есть долги. Не переходят к наследникам только долги и обязательства умершего, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Суды и шли этим путем: мол, долги это всё связано с личностью умершего и к наследникам отношения не имеет.

Сын за отца в ответе

А Верховный Суд РФ разъяснил: «…не имеется каких-либо оснований для вывода о том, что обязанность компенсировать свое негативное поведение (возместить кредиторам убытки), возникающая в результате привлечения к субсидиарной ответственности, является неразрывно связанной с личностью наследодателя». Поэтому «…долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что представляется несправедливым». Так что теперь должникам по банкротству даже в гробу будет неловко!

Предвижу вопрос читателей: а если наследник не знал о таком «счастье»? Не имеет значения. Потому что долги умершего – это не только обязательства, которые уже наступили и не исполнены, но и обязательства, которые могут наступить в будущем. То есть риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной ответственности, также возлагается на наследников.

Отмечу еще раз, что наследством отвечают наследники лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве. При этом к субсидиарной ответственности по долгам банкрота суд может привлечь бывшего учредителя, руководителя, бухгалтера и т.д. (так называемые «контролирующие лица») и после их смерти. Одно другому не мешает… Если контролирующее лицо умерло, иск предъявляется к его наследникам.

Предположу, что кто-то из читателей со схожей ситуацией испугается и не будет принимать наследство вообще: мол, нужны мне эти проблемы! А это уже вопрос самосознания и отношения к другим людям: ведь есть те, кому умерший остался должен. Может быть, имеет смысл принять наследство и расплатиться этим наследством с теми, кому остался должен умерший. Особенно, когда речь идет о кредиторах – физических лицах, то есть людях.

Так что, уважаемые руководители, учредители и иные контролирующие лица, ведите бизнес законно, грамотно, прозорливо и не скупитесь на грамотную юридическую помощь! Всем удачи!

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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