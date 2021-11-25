Кто может воспользоваться налоговыми каникулами?

Если предприниматель осуществляет деятельность по определенным видам деятельности и зарегистрирован впервые, то он может воспользоваться налоговыми каникулами.

Федеральным законом от 29.12.2014 г. №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в главы 26.2 и 26.5 НК РФ, касающиеся налоговых ставок. С 2015 года региональные законодатели могут установить для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ставки по налогам УСН и ПСН в размере 0%.

Кто из предпринимателей может применять ставки 0% при УСН и ПСН

Есть несколько условий для того, чтобы можно было воспользоваться налоговыми каникулами.

Прежде всего, в регионе, где зарегистрирован предприниматель, должен быть принят закон о снижении ставки в соответствии с федеральным законом №477-ФЗ. Но даже если закон в регионе принят, не все виды деятельности попадают под ставку налога 0%. В региональных законах указывается список видов деятельности, попадающих под «налоговые каникулы», причем относиться эти виды могут только к производственной, социальной или научной сфере деятельности (Пункт 4 статьи 346.20 и пункт 3 статьи 346.50 Налогового кодекса). Если предприниматель собирается вести несколько видов деятельности, часть из которых не указана в региональном законе, надо иметь ввиду, что для применения нулевой ставки по УСН доходы от «льготных» видов деятельности должны быть не менее 70% в общей сумме доходов за налоговый период. Быть впервые зарегистрированным предпринимателем после того, как закон вступил в силу. Таким образом «налоговые каникулы» не касаются тех лиц, которые раньше были уже зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но по тем или иным причинам перестали ими быть. Налоговая ставка примеряется только на протяжении двух налоговых периодов. При это первым налоговым периодом считается год регистрации индивидуального предпринимателя. Даже если ИП будет зарегистрирован в декабре 2021 года, первым налоговым периодом будет считаться 2021 год и применять льготную ставку он сможет только до конца 2022 года.

Региональными законами могут устанавливаться еще два ограничения применения нулевых ставок: по средней численности работников и по предельному размеру доходов от реализации. При этом регионы не могут установить предельный размер доходов менее 6 млн рублей. Так, в законе Краснодарского края установлена предельная средняя численность работников 15 человек и предел доходов в 15 млн рублей.

Что надо сделать, чтобы начать применять ставку 0%

Если предприниматель планирует применять УСН (неважно, с каким объектом налогообложения), ему достаточно подать обычное уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. По итогам года налогоплательщик подает декларацию и указывает в ней ставку 0%. Внимание! Налоговые органы обязаны проверить, можете ли вы применять ставку 0%, а значит, они будут запрашивать документы.

Если же предприниматель собирается применять ПСН по какому-то виду деятельности, то надо подать заявление на получение патента и указать на второй странице заявления применяемую налоговую ставку и ссылку на региональный закон, согласно которого эта ставка применяется.

Что надо учитывать при применении нулевой ставки по УСН и ПСН

Как уже выше было сказано, применять такую ставку можно только в течение двух налоговых периодов. При этом год регистрации ИП считается первым налоговым периодом. По истечении двух налоговых периодов, предприниматель должен будет применять обычные ставки по УСН и ПСН.

При применении нулевой ставки по ПСН следует иметь в виду, что если ведется несколько видов деятельности, часть которых не попадает под льготную ставку, то необходимо вести раздельный учет доходов (пункт 3 статьи 346.50 Налогового кодекса). Требования вести раздельный учет доходов при УСН нет.

При применении УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» при использовании ставки 0% нет минимального налога.

В случае утраты права на применение нулевой ставки по той или иной причине, предприниматель обязан уплатить налог по обычным ставкам УСН или ПСН с начала налогового периода. Началом налогового периода при УСН является дата регистрации ИП (в первом налоговом периоде) и 1 января (во втором налоговом периоде). При ПСН датой начала налогового периода является дата начала действия патента.

Напоминаем предпринимателям, что «налоговые каникулы» не освобождают от уплаты фиксированных взносов, а также от уплаты НДФЛ и взносов в фонды с заработной платы работников. Предприниматели без работников, у которых есть налоговые каникулы, платят страховые взносы и 1% с оборотов, превышающих 300 000 рублей. Для них это будет единственный налог на протяжении двух лет.

Рязанский закон

В Рязанской области налоговые каникулы установлены практически сразу региональным законом от 05.08.2015 г. №52-ОЗ. В законе установлены каникулы более чем по 53 видам деятельности. В него были внесены многочисленные технические изменения, но по прежнему налоговые каникулы предоставляются по видам деятельности в производственной, социальной или научной деятельности. Найти закон можно в Интернете на сайте nalog.ru или обратившись в Областную налоговую консультацию.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”