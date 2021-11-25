Кто может воспользоваться налоговыми каникулами?

Если предприниматель осуществляет деятельность по определенным видам деятельности и зарегистрирован впервые, то он может воспользоваться налоговыми каникулами.
Федеральным законом от 29.12.2014 г. №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в главы 26.2 и 26.5 НК РФ, касающиеся налоговых ставок. С 2015 года региональные законодатели могут установить для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ставки по налогам УСН и ПСН в размере 0%.
Кто из предпринимателей может применять ставки 0% при УСН и ПСН
Есть несколько условий для того, чтобы можно было воспользоваться налоговыми каникулами.
- Прежде всего, в регионе, где зарегистрирован предприниматель, должен быть принят закон о снижении ставки в соответствии с федеральным законом №477-ФЗ. Но даже если закон в регионе принят, не все виды деятельности попадают под ставку налога 0%. В региональных законах указывается список видов деятельности, попадающих под «налоговые каникулы», причем относиться эти виды могут только к производственной, социальной или научной сфере деятельности (Пункт 4 статьи 346.20 и пункт 3 статьи 346.50 Налогового кодекса).
- Если предприниматель собирается вести несколько видов деятельности, часть из которых не указана в региональном законе, надо иметь ввиду, что для применения нулевой ставки по УСН доходы от «льготных» видов деятельности должны быть не менее 70% в общей сумме доходов за налоговый период.
- Быть впервые зарегистрированным предпринимателем после того, как закон вступил в силу. Таким образом «налоговые каникулы» не касаются тех лиц, которые раньше были уже зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но по тем или иным причинам перестали ими быть.
- Налоговая ставка примеряется только на протяжении двух налоговых периодов. При это первым налоговым периодом считается год регистрации индивидуального предпринимателя. Даже если ИП будет зарегистрирован в декабре 2021 года, первым налоговым периодом будет считаться 2021 год и применять льготную ставку он сможет только до конца 2022 года.
Региональными законами могут устанавливаться еще два ограничения применения нулевых ставок: по средней численности работников и по предельному размеру доходов от реализации. При этом регионы не могут установить предельный размер доходов менее 6 млн рублей. Так, в законе Краснодарского края установлена предельная средняя численность работников 15 человек и предел доходов в 15 млн рублей.
Что надо сделать, чтобы начать применять ставку 0%
Если предприниматель планирует применять УСН (неважно, с каким объектом налогообложения), ему достаточно подать обычное уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. По итогам года налогоплательщик подает декларацию и указывает в ней ставку 0%. Внимание! Налоговые органы обязаны проверить, можете ли вы применять ставку 0%, а значит, они будут запрашивать документы.
Если же предприниматель собирается применять ПСН по какому-то виду деятельности, то надо подать заявление на получение патента и указать на второй странице заявления применяемую налоговую ставку и ссылку на региональный закон, согласно которого эта ставка применяется.
Что надо учитывать при применении нулевой ставки по УСН и ПСН
Как уже выше было сказано, применять такую ставку можно только в течение двух налоговых периодов. При этом год регистрации ИП считается первым налоговым периодом. По истечении двух налоговых периодов, предприниматель должен будет применять обычные ставки по УСН и ПСН.
При применении нулевой ставки по ПСН следует иметь в виду, что если ведется несколько видов деятельности, часть которых не попадает под льготную ставку, то необходимо вести раздельный учет доходов (пункт 3 статьи 346.50 Налогового кодекса). Требования вести раздельный учет доходов при УСН нет.
При применении УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» при использовании ставки 0% нет минимального налога.
В случае утраты права на применение нулевой ставки по той или иной причине, предприниматель обязан уплатить налог по обычным ставкам УСН или ПСН с начала налогового периода. Началом налогового периода при УСН является дата регистрации ИП (в первом налоговом периоде) и 1 января (во втором налоговом периоде). При ПСН датой начала налогового периода является дата начала действия патента.
Напоминаем предпринимателям, что «налоговые каникулы» не освобождают от уплаты фиксированных взносов, а также от уплаты НДФЛ и взносов в фонды с заработной платы работников. Предприниматели без работников, у которых есть налоговые каникулы, платят страховые взносы и 1% с оборотов, превышающих 300 000 рублей. Для них это будет единственный налог на протяжении двух лет.
Рязанский закон
В Рязанской области налоговые каникулы установлены практически сразу региональным законом от 05.08.2015 г. №52-ОЗ. В законе установлены каникулы более чем по 53 видам деятельности. В него были внесены многочисленные технические изменения, но по прежнему налоговые каникулы предоставляются по видам деятельности в производственной, социальной или научной деятельности. Найти закон можно в Интернете на сайте nalog.ru или обратившись в Областную налоговую консультацию.
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”