Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам

Начиная с 6 апреля 2022 года добросовестные фирмы не карают за нарушения, допущенные их должностными лицами. С этого же дня под запретом суммирование наказаний по результатам одного и того же проверочного мероприятия. Также снизились штрафы для малых предприятий. Об этом говорит Федеральный закон №70-ФЗ от 26.03.2022 с поправками в КоАП.

Фирма за директора не отвечает

В случае, если за административное правонарушение уже поплатилось должностное лицо, сотрудник, управляющая компания, то на саму компанию санкций налагать не станут.

До 6 апреля за одно и то же нарушение карали и фирму, и ее должностное лицо, по вине которого и совершено правонарушение (п. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). Новый закон внес дополнение: если фирма сделала всё для соблюдения нарушенных норм и правил, то она освобождается от административной ответственности. За всё отвечает должностное лицо.

И, напротив, должностное лицо освобождается от ответственности, а фирма привлекается к ней, если штраф рассчитан исходя из суммы выручки, расходов на приобретение товаров или от начальной (максимальной) цене по госконтракту.

Смягчена ответственность для «малышей» и НКО

С этого же дня – 6 апреля 2022 года – расширены условия для смягчения ответственности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также социально ориентированных и некоммерческих организаций (СО и НКО).

Вместо штрафа контролеры должны ограничиваться предупреждением, если правонарушение совершено впервые, не причинило имущественного ущерба, не причинило вреда (не создало для этого условий):

– жизни, здоровью людей;

– объектам культурного наследия;

– объектам растительного и животного мира, окружающей среде в целом и т.п. (за подробностями лучше обратиться к п. 2 ст. 3.4 КоАП).

Обязанность предупредить НКО и МСП, а не штрафовать их возникает и в тех случаях, когда за подобное нарушение не предусмотрено вынесения предупреждения.

Штраф меньше минимального

С 2022 года установлены правила назначения указанным лицам административного штрафа в размере меньше его минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей КоАП или регионального закона об административных правонарушениях.

Это произойдет, когда по соответствующей статье штраф для ИП предусмотрен как для юрлица. То есть назначат штраф как ИП-шнику.

Для справки: разница между размерами штрафов по КоАП РФ на ИП и юрлиц достигает по их верхнему пределу в среднем 500-900%.

В любом случае штраф не может быть менее минимума, установленного для должностного лица.

Вышеописанные правила не применяются, если предприятие отсутствует в соответствующем реестре (субъектов МСП, микропредприятий, в реестре СО и НКО), а также если по соответствующему нарушению ответственность ИП равна ответственности юридического лица.

Несколько нарушений – одно наказание

С 6-го же апреля за несколько нарушений полагается лишь одно наказание. Необходимые условия:

– нарушения выявлено в рамках одного мероприятия;

– ответственность за нарушение установлена в одной статье (части) КоАП (регионального закона).

Если выявлены нарушения из разных частей или статей, то налагается самое строгое наказание. Не исключено и применение дополнительных санкций. По сути, это запрет на суммирование штрафов. Назначат одну, но максимальную санкцию.

До 06.04.2022 г. решение наказать однократно или за каждый факт нарушения было отдано на откуп органу контроля, надзора.

То есть частично введен принцип «одна проверка – одна санкция», когда штрафы не суммируются в рамках одной проверки.

Когда же за несколько нарушений, которые выявили тем же образом, ответственность предусматривают хотя бы две статьи (их части), грозит одно наиболее строгое наказание. Могут назначить и дополнительные санкции. До 06.04.2022 г. так наказывали за несколько нарушений, совершенных путем одного действия или бездействия.

Когда нет ответственности для юрлица

Предусмотрено, что организация не подлежит административной ответственности в случаях, если за те же действия (бездействие) привлечены к ней (новые ч. 4 и 5 ст. 2.1 КоАП):

– ее должностное лицо;

– иной работник данного юрлица;

– единоличный орган управления, имеющий статус юрлица (например, управляющая компания).

Речь идет про ситуации, когда фирма сделала всё, что требует закон, чтобы не допустить правонарушения. Тогда наказание несет сам сотрудник. Это, например, когда работодатель купил защитные маски, выпустил инструкцию, ознакомил с ней всех работников, но при этом за не надетую маску конкретным сотрудником получил штраф до 300 000 рублей.

Таким образом, фактически введен запрет на одновременное привлечение к ответственности бизнеса и его работников.

Исключение – составы со штрафами, размеры сумм которых зависят от оборота (за нарушение антимонопольного законодательства), исходя из суммы выручки, расходов на приобретение товаров или начальной (максимальной) цены по госконтракту (п. 3 и 5 ч. 1 ст. 3.5 КоАП). Тогда платит такой крупный штраф только юрлицо.

Предупреждение

Отметим, что с 2017 года по отдельным статьям КоАП появилась альтернатива штрафу – возможность (но не обязанность) назначать предупреждение за впервые совершенное правонарушение. По инициативе Минэкономразвития эта норма для органов контроля и судов с 2022 года переведена из факультативной в обязательную.

Для справки: на начало 2022 года в КоАП административное наказание в виде предупреждения прямо предусмотрено лишь в 56 статьях (их частях), а штраф – в 1273 составах правонарушений.

По сути, бизнесу и его должностным лицам, работникам дали «право на ошибку» – вынося предупреждение при первом нарушении вместо штрафа. При условии, что не было причинено вреда или его угрозы здоровью людей, окружающей среде, имущественного ущерба (новая ред. ч. 3 ст. 3.4 КоАП).

Это принцип: «предупреждение как первая мера административной ответственности».

Заключение

Рассмотренные поправки в КоАП с 6 апреля 2022 года частично смягчают ответственность в виде штрафа для малого бизнеса и в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа.

В общем и целом это направлено на то, чтобы у бизнеса была сначала возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъектов малого и среднего предпринимательства на грань банкротства, поскольку размер штрафов может быть колоссальным и не подъемным для предпринимателей.

klerk.ru