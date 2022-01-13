Впереди самое волшебное время в году – Новый год. Именно в это время вы можете стать для своих клиентов и партнеров добрыми волшебниками и погрузить их в атмосферу праздника.

В этом вам поможет маркетинг подарков – отдельный инструмент коммуникаций, нацеленный на построение долгосрочных отношений с внутренними и внешними клиентами.

Умение дарить подарки – это особый вид искусства. При этом, чем больше будет охват аудитории, тем лучше. Ваш презент не обязательно должен быть дорогим: важно внимание, улыбка и теплые слова. Например, подарки могут быть частью новогоднего убранства офиса: нарядите елку, повесьте на нее фирменные коробочки с разными шоколадными конфетами, добавьте внутрь счастливое предсказание. Все взрослые – немного дети и, несомненно, будут рады снять с елки презент и унести с собой.

Маркетинг подарков нацелен на создание эмоциональной привязанности. Для этого важно, чтобы подарок вручался лично, особенно ключевым клиентам. Для ваших менеджеров это возможность укрепить существующие отношения или использовать презент как инфоповод для встречи с теми, кто ушел к конкурентам. Возможно, именно благодаря подарку вам удастся их вернуть, ведь прежде всего каждый человек ценит внимание и заботу.

Важно, чтобы подарок был выполнен в фирменном стиле организации и отражал ее вид деятельности. Многие предприятия дарят продукцию, которую они выпускают сами. Например, производитель специй может подарить тематический набор в корпоративной упаковке, дополнив его открыткой с праздничным рецептом. Автосалоны вряд ли будут дарить клиентам автомобили, но в качестве презента могут использовать ароматизаторы воздуха с их логотипом и контактными данными. Детские студии могут порадовать своих юных клиентов, подарив им игру «пятнашки» с корпоративной символикой. В качестве конкретного примера приведу компанию «Dr. Web», занимающуюся разработкой антивирусных программ. Своим клиентам они дарили на Новый год брендированные минисейфы. Здесь мы видим прямую аналогию – и сейф, и антивирусные программы нацелены на борьбу со злоумышленниками. Таким образом, с данным брендом подсознательно формируются такие ассоциации, как безопасность и спокойствие.

Чем оригинальнее идея подарка, тем лучше. Ваш креатив, несомненно, оценят, будут выкладывать в соцсети, показывать друзьям и знакомым. Для вашей компании – это дополнительная реклама, а нанесение логотипа будет способствовать повышению узнаваемости бренда. Например, на один из праздников мы дарили нашим клиентам необычные наборы: ручную соковыжималку и лимон. Все это подавалось под слоганом : «Если судьба подкинула тебе лимон – сделай из него лимонад», в комплекте шла открытка с рецептом лимонада.

С помощью подарка можно донести свои основные ценности, например, «мы за экологию». В качестве презентов вполне подойдут растущие карандаши, кружки из переработанного пластика, экокубы и прочее. Также подарок можно использовать для продвижения нового продукта или направления в вашем бизнесе.

Новый год – это прекрасный повод подвести итоги, поблагодарить своих сотрудников за выполненную работу и вручить корпоративные подарки, которые они унесут домой. Сувениры должны быть полезными, это могут быть гаджеты, пледы, термосы, кружки, фирменная одежда и многое другое. Интересным подарком станет фотокнига о компании, в которой на первой странице будет именное поздравление от руководителя, а на следующем развороте несколько фотографий именинника. Такой подарок точно запомнят и сохранят надолго, покажут родным и близким, делая вам рекламу, сами того не подозревая.

Упаковка – это добавленная стоимость подарка. Даже если в декабрьской суете у вас не хватило времени на то, чтобы придумать что-то необычное и вы решили купить шампанское и конфеты – положите их в фирменный пакет и вложите открытку с теплыми словами. Ваш подарок сразу станет более душевным. Даже простая кружка с логотипом компании может стать настоящим новогодним сюрпризом, если ее интересно оформить.

Благодарите своих клиентов, партнеров, сотрудников с помощью презентов. Ведь правильно подобранный инструмент маркетинга подарков будет работать на вас много лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Надежда Голубцова

директор ООО «Политех»

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