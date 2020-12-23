МАРКИРОВКА ФОТОАППАРАТОВ И ЛАМП-ВСПЫШЕК

Если вы розничный продавец фотоаппаратов и вспышек для них, то наверняка вы уже промаркировали свои товары. И наверняка помните о том, что с 1 октября оборот немаркированных фототоваров на территории России запрещен.

Если эта информация вдруг застала вас врасплох, то еще не поздно подготовиться к переменам.

Что надо обязательно знать и помнить?

С 1 октября 2020 года оборот немаркированных фототоваров в России запрещен.

До 1 декабря 2020 г.вы обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября 2020 г.

До 29 февраля 2020 г.все участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе маркировки.

Что именно попадает под маркировку?

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.

Коды ОКПД2 этих товаров: 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31

Вам нужна маркировка фототоваров?

Обращайтесь к нам. Мы поможем отладить весь процесс!

Маркировка фототоваров включает в себя следующие этапы:

1) Оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) на руководителя организации или ИП. Если у вас уже есть электронная подпись, то вы можете использовать ее.

ВАЖНО: Подпись должна быть выпущена на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности, указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.

2) Установка программного обеспечения для работы с ЭЦП (СКЗИ, драйверы токенов).

3) Регистрация в системе мониторинга на сайте https://markirovka.crpt.ru/register – именно этот пункт Вам осталось реализовать, если все остальные Вы успешно выполнили.

Все эти этапы вы можете пройти самостоятельно, но быстрее и удобнее сделать это в одном месте – у нас.

Помимо этого, в нашей компании вы можете приобрести необходимое дополнительное оборудование для изготовления и считывания этикеток по маркировке фототоваров:

2D сканеры для считывания кода Data Matrix,

принтеры для печати этикеток с кодами,

онлайн-кассы.

Мы поможем его установить, а также, при необходимости, соберем компьютер для пользования товароучетной системой, проконсультируем по сборке и подбору компонентов, настроим программное обеспечение.

Обязательная маркировка фототоваров – это уже реальность и необходимость для вас как для продавца. Еще можно успеть подготовьте свой бизнес! Обращайтесь.