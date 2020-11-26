Маркировка шин

Маркировка различных товаров все больше и больше набирает обороты. Уже маркируются: алкоголь, табак, шубы, лекарственные средства и обувь. Следующие в списке – шины. Далее будут фототовары и продукция легкой промышленности (практически вся одежда). Маркировка позволяет осуществлять тотальный контроль от производителя до покупателя – где и как продается товар (либо от импортера до покупателя). Маркировка – это не право предпринимателя, а обязанность.

Для того чтобы перейти к маркировке товаров, в первую очередь нужно изучить сайт Честныйзнак.рф. На нем всё подробно описано, как это сделать – поучаствовать в процессе маркировки товаров. Ведь этот вопрос касается не только производителей (или импортеров), но и тех, кто продает товар конечному потребителю. Как минимум нужно будет покупать какое-то оборудование для сканирования марок. Все инструкции делятся на четыре категории – производителям, оптовикам, импортерам и рознице. Можно изучить инструкции, а можно обратиться за помощью в Областную налоговую консультацию (тел. 992256, 991217). Мы расскажем и подскажем, какое оборудование покупать, и нужно ли оно вам вообще.

График введения маркировки шин

С 1 ноября 2020 года:

– вводится обязанность передавать в систему сведения при розничной реализации маркированных шин,

– однако вы сохраняете право реализовывать немаркированные шины,

– а также право хранить немаркированные шины.

С 15 декабря 2020 года – второй этап. Останется право хранить немаркированные шины. В остальном условия станут жестче:

– запрет приобретения немаркированных шин,

– запрет реализации немаркированных шин.

С 1 марта 2021 года процесс перехода на новые правила окончательно завершится:

– запрет хранения немаркированных шин,

– обязанность передачи в систему всей информации об обороте шин.

Все эти изменения связаны с внедряемой в России с 2019 года системой маркировки товаров. Она опирается на Федеральный закон от 31.12.2017 г. №487-ФЗ. Он вносит изменения в более ранние законы о торговле и кассах. Закон №487-ФЗ запрещает продавать и вводить в оборот товары, которые не отвечают требованию о маркировке. Он предусматривает и ответственность за нарушения. Этот основополагающий закон об обязательной маркировке товаров вступил в силу 1 января 2019 года.

Что нужно для работы с маркировкой

Для работы с маркировкой вам потребуется:

1) Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись на руководителя организации или ИП.

Если у вас уже есть электронная подпись, то вы можете использовать ее.

2) Установить программное обеспечение для работы с электронной подписью.

3) Зарегистрироваться в системе мониторинга, на сайте https://markirovka.crpt.ru/register.

4) Приобрести, подключить и настроить необходимое оборудование:

– 2D-сканер штрих-кода,

– принтер для печати этикеток с кодами,

– онлайн-кассу для розничных продаж (возможно, потребуется обновление прошивки для установленной кассы),

– компьютер для установки товароучетной системы.

Мы готовы вам помочь со всеми этапами. Подготовим ваш бизнес к предстоящим переменам за 10-14 дней. Обращайтесь!

К сожалению, нововведение по маркировке носит не рекомендательный, а обязательный характер. За нарушение грозят большие штрафы:

– для производителей – должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей,

– для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

За продажу, хранение и покупку товаров без маркировки штрафы составят:

– для физических лиц – 2-4 тысячи рублей,

– для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей,

– для юридических – от 50 до 300 тысяч рублей.

Под штрафы попадают даже покупатели непромаркированных товаров – и компании, и обычные люди.

Если у вас своя крупная популярная система для товароучета (1С), то вам будет правильнее и дешевле продолжать на ней работать, особенно если у вас уже есть допоборудование в виде кассы – фискального регистратора. В этой ситуации, скорее всего, вам не нужно ничего делать, но мы сможем вам подсказать – как это происходит, сам процесс подготовки к маркировке вы будете проходить у своего поставщика 1С.

Если у вас нет товароучетной программы, то мы сможем подобрать оборудование, настроить и ввести его в эксплуатацию за 14-15 дней. Стоимость оборудования может составить 35-40 тысяч рублей. Обращайтесь!

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”