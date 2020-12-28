МАРКИРОВКА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 января 2021 года – важная дата для всех продавцов одежды и постельного белья. Именно с этого момента в России будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Осталось не так много времени, чтобы подготовится к двум основным этапам.

Этапы введения маркировки товаров легкой промышленности:

С 1 января 2021 г.оборот немаркированных товаров будет запрещен.

До 1 февраля 2021 г.все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г.

Какие товары попадают в список товаров легкой промышленности?

Почти все – одежда из кожи, трикотажа, а также верхняя одежда и постельное белье, а именно:

предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи,

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек,

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия – мужские и женские, для мальчиков и девочек,

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Куда на одежде наносить коды маркировки?

Средство идентификации наносится или на сам товар, или на его упаковку (например комплект постельного белья), или на этикетку/ярлык (например, ярлык пальто). Главное, чтобы наклейка держалась хорошо и не отваливалась. В случае формирования набора товаров средство идентификации наносится на потребительскую упаковку этого набора товаров или этикетку.

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Маркировка одежды и товаров легкой промышленности включает в себя следующие этапы:

1) Оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) на руководителя организации или ИП. Если у вас уже есть электронная подпись, то вы можете использовать ее.

ВАЖНО: Подпись должна быть выпущена на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности, указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.

2) Установка программного обеспечения для работы с ЭЦП (СКЗИ, драйверы токенов).

3) Регистрация в системе мониторинга на сайте https://markirovka.crpt.ru/register.

Все эти этапы вы можете пройти самостоятельно, но быстрее и удобнее сделать это в одном месте – у нас. Это позволит избежать ошибок и сэкономить ваше время.

Помимо этого, в нашей компании вы можете приобрести необходимое дополнительное оборудование для изготовления и считывания этикеток по маркировке ваших товаров:

2D сканеры для считывания кода Data Matrix,

принтеры для печати этикеток с кодами,

онлайн-кассы.

Мы поможем его установить, а также, при необходимости, соберем компьютер для пользования товароучетной системой, проконсультируем по сборке и подбору компонентов, настроим программное обеспечение.

Маркировка одежды и постельного белья – это требования закона. Не упустите время и подготовьте свой бизнес заранее!