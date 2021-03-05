Механизм возврата части страховой премии при кредитовании

В связи с развитием экономической политики в государстве актуальной проблемой для предпринимателей является досрочное прекращение договора страхования, заключенного в рамках основного кредитного обязательства. Зачастую у гражданина возникает вопрос о возможности обратиться к страховщику за частичным возвратом ранее уплаченной страховой премии.

В конце 2019 г. в законодательство Российской Федерации были внесены поправки. Теперь закреплена гарантия на частичный возврат сумм, потраченных на страховку потребителем при оформлении кредитного договора.

С 1 сентября 2020 года на страховую компанию была возложена обязанность по возвращению части страховой премии заемщику, досрочно погасившего кредит. Для этого лицо должно обратиться с письменным заявлением к страховщику, в котором необходимо указать детали заключения кредитного договора и оформления страховки.

Причиной внесенных изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации стал следующий случай в судебной практике.

Гражданин обратился в суд к ООО СК «ВТБ Страхование» с требованием о возврате неиспользованной части страховой премии. Истец заключил кредитный договор с банком, одним из условий которого выступала необходимость дополнительно оформить договор страхования.

В дальнейшем заемщик полностью досрочно погасил кредит, в связи с чем в действии договора страхования отпала необходимость.

Заявитель аргументировал тем, что страховая сумма обеспечивает гарантию выплаты остатка кредитной задолженности. Следовательно, гашение кредита означает невозможность наступления страхового риска.

Но, несмотря на логическое объяснение, основанное на нормах закона, ответчик возражал против доводов заявителя. Он посчитал, что заключенный договор страхования является самостоятельным и продолжает действовать дальше, поэтому страховая сумма не подлежит возврату.

Интересен тот факт, что Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга посчитал версию ответчика наиболее подходящей, так как она была логичной применительно к данным обстоятельствам дела. Суд оперировал положениями статьи 942 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которых отмечены те условия, которые обязательно должны быть указаны при заключении договора личного страхования. Также суд сослался на статью 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой предусмотрены случаи прекращения договора страхования. Посчитав, что в договор страхования не включено условие о том, что данный договор подлежит прекращению при наступлении обстоятельства в виде полной выплаты кредита, на основании этого суд отказал в удовлетворении требований заявителю.

Кроме того, суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга, подчеркнув, что страховой риск остается, несмотря на прекращение кредитного договора.

Тогда истец обратился в Верховный Суд Российской Федерации. Последним были найдены грубые нарушения норм закона. Суд указал на неправильное толкование статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судьи установили, что в связи с прекращением кредитного обязательства страховой случай не может наступить. Следовательно, у страховщика не возникнет обязанности уплачивать страховое возмещение. В связи с этим часть страховой выплаты остается нереализованной в соответствии с целевым назначением, и у страховщика возникает неосновательное обогащение.

Также судами не были приняты во внимания следующие факты. Во-первых, применительно к данному случаю, гражданин выступает одновременно и стороной по кредитному договору, и по договору страхования. Соответственно, необоснованно полагать об отсутствии взаимосвязи между данными обязательствами.

Необходимо отметить, что банк является немаловажным субъектом при взаимодействии индивидуальных предпринимателей при ведении бизнеса. Следовательно, банк выполняет особую роль, выступая посредником при исполнении сторонами кредитного договора. Очевидно, что при возникновении разногласий в кредитном договоре лицо выступает слабой стороной в споре и, как следствие, нуждается в дополнительных гарантиях и специальной защите со стороны закона.

Таким образом, на наш взгляд, именно вышеуказанная ситуация, сложившаяся в судебной практике России, послужила отправной точкой для внесения изменений в законодательство Российской Федерации. Данные изменения упростили функционирование предпринимательской сферы и выступили гарантией защиты ликвидных активов юридических лиц.



Антон Халанский

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