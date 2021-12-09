Может ли директор организации платить себе зарплату ниже МРОТ?

Ранее в статье «МРОТ как основа заработной платы: можно ли платить меньше?» мы разбирались в том, можно ли платить наемному работнику заработную плату меньше минимального размера оплаты труда. В конце статьи я обещала рассмотреть тему: как учредитель, он же директор организации может начислять себе зарплату. Обещала сделать ссылку на образец приказа. Обещания нужно выполнять, тему нужно закрыть.

Юридические статьи, как правило, очень занудные, к этому обязывают обстоятельства: несерьезность и много юмора может привести к тому, что повеселится не читатель, а кто-то другой. Люди вообще стремятся для разрешения конкретных вопросов обращаться к специалистам, а потом анализировать услышанное. Но, поверьте, писать гораздо сложнее, чем говорить. Кроме того, в юридических статьях нужно ссылаться на что-то конкретное (нормы права, судебная практика), чтобы заинтересованный читатель мог провести самостоятельный анализ вопроса и проверить информацию, если ему это нужно.

Я напомню о тех положениях законодательства, на которых основывается возможность оплаты труда наемного работника меньше МРОТ.

Зарплата ниже МРОТ: что написано в законе

В Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) в статьях 133 и 133.1. указано, что МРОТ на территории всей Российской Федерации не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С 01.01.2021 г. МРОТ установлен в размере 12 792 рубля (ст. 3 Федерального закона от 29.12.2020 г. №473-ФЗ).

В субъекте Российской Федерации может устанавливаться свой МРОТ.

Оплата труда складывается из вознаграждения за труд, компенсационных выплат, стимулирующих выплат (ст. 129 ТК РФ). Обязательной является оплата «вознаграждение за труд», именно эта часть называется «зарплатой», «окладом», «тарифной ставкой». Именно эта часть по общему правилу не может быть ниже МРОТ и устанавливается трудовым договором (ст. 135 ТК РФ). Зарплата, оклад, которые указываются в трудовом договоре – это оплата за рабочее время не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Всё, что выше, соответственно оплачивается в большем размере, а всё, что меньше 40 часов, может оплачиваться менее установленного оклада (в том числе, когда оклад равен МРОТ) только на определенных условиях.

Условия эти следующие. Из трудового договора должно четко следовать, что работнику устанавливается неполное рабочее время, то есть меньше 40 часов в неделю (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части) (ст. 93 ТК РФ). Например, 2 часа в день при пятидневной рабочей неделе или два рабочих дня по восемь часов и т.д. Именно в этом случае оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ – ч. 3 ст. 93 ТК РФ.

Учет отработанного времени осуществляется на основании Табеля учета рабочего времени (форма Т-12, Т-13, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1).

Только при соблюдении этих двух условий работнику можно платить зарплату даже ниже МРОТ: трудовой договор с условием о неполном рабочем времени и Табель учета рабочего времени.

Работу на условиях неполного рабочего времени не надо путать с сокращенной продолжительностью рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). При работе на условиях сокращенного рабочего времени работнику должен быть выплачен полный размер зарплаты, оговоренной трудовым договором.

А что же с владельцами/директорами бизнеса?

С учредителями организаций, которые являются также директорами, ситуация точно такая же, как с наемными работниками: они могут выплачивать себе зарплату меньше МРОТ при работе на условиях неполного рабочего времени. При этому у учредителя-директора должен быть трудовой договор на условиях неполного рабочего времени и Табель учета рабочего времени. Трудовой договор в этом случае заключает с директором, как правило, другим учредителем, действующим от имени организации (это указывается в протоколе избрания исполнительного органа).

Трудовой договор можно не заключать, если руководитель организации является единственным учредителем (ст. 273 ТК РФ). В таком случае достаточно Табеля учета рабочего времени и приказа. Образец приказа вы можете увидеть ниже:

ПРИКАЗ № ____

г. __________

«__»_______ 2021 г.

Я, ФИО, являясь единственным участником ООО «-–», руководствуясь статьей 53 ГК РФ, статьями 32, 33, 40 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ, статьей 273 ТК РФ, осуществляю исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «—-» с __.__.___ г.

На основании статьи 273 ТК РФ трудовой договор со мной не заключается. Заработную плату производить исходя из положений статьи 93 ТК РФ на условиях неполного рабочего времени пропорционально отработанному рабочему времени. За основу расчета заработной платы с 01.01.2021 г. принимать оклад в размере ____ рублей применительно к сорокачасовой рабочей неделе.

Функции по ведению бухгалтерского учета ООО «—» возлагаю на себя. Штатная единица бухгалтера не предусмотрена.

Директор ООО «—-» ____________________ФИО

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

тел. (4912) 99-33-11