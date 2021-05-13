Может ли кредит быть выгодным

В 2021 году у большинства населения Российской Федерации есть кредиты. У трудоспособного населения. Это ни хорошо, ни плохо, это реалии времени. Я лично положительно отношусь к такой экономической системе, где практически каждый гражданин может взять кредит в кредитном учреждении. Потому что накопить, как это было в СССР при другом экономическом строе, невозможно.

Отношение к деньгам – это наше восприятие ситуации «получить и отдать». Все мы ищем одну выгоду: получить необходимое, отдать при этом то же или немного больше. Психология людей, работавших во времена СССР иная: они думают, что лучше накопить, а потом распорядиться накопленным, чем брать у кого-то взаймы и потом платить за пользование этими деньгами в рассрочку, то есть платить проценты.

Но времена не выбирают. С развитием общества его потребности растут, денег нужно больше, на всех не хватит. При этом у всех всё есть. Как такое возможно? Это универсальность заемной системы, многообразие кредитных учреждений: один дает взаймы, другой берет, но возвращает больше. Есть спрос на деньги, есть предложение. С незапамятных времен.

Банковская система всего мира зарабатывает на кредитах. Это старый бизнес. При этом банки пытаются заработать на заемщиках побольше – это тоже старо, не ново.

Кредит может быть выгодным. Тот, кто изучал данный вопрос, это знает. Выгода заключается прежде всего в том, за какой промежуток времени ты должен отдать денежную сумму, не являющуюся для тебя обременительной. То есть выгода в том, что, отдавая ежемесячно деньги, ты не будешь замечать их отсутствия и ухудшения качества своей жизни.

На сегодняшний день множество банков предлагает множество кредитов. В основном они «стандартные»: ставка постоянна несколько лет. Но появляются на рынке и кредиты с «пониженной» ставкой. В результате по факту выплаты такого кредита, оказывается, что всё то же самое, а то и больше. Почему так происходит? Потому что документы надо и читать, и понимать! А человеку лень тратить жизненные ресурсы и напрягать мозги. В результате расплачиваться приходится собственными деньгами. И всех это устраивает.

Граждане каждого государства должны совершенствовать кредитную систему своей страны. Чтобы и самим лучше жить и детям, чтобы лучше жилось.

Так как в банковской сфере существует конкуренция, а временами платежеспособность населения падает, банки изобретают и предлагают новые кредиты. Новшество кредита – это его пониженная ставка по сравнению с предыдущей.

Но всё ли так просто? И как можно взять кредит и при этом не остаться в накладе?

Кредит – это заем. А заем – это предоставление денежной суммы с условием ее возврата с оговоренными процентами.

Но, кроме процентов за пользование займом, в кредитном договоре могут быть и другие платежи. Самый распространенный из них – это страхование жизни и здоровья заемщика. Например, процентная ставка по кредиту – 3%, при этом страховая премия страховой организации составляет, опять же к примеру, 150 000 рублей. Страховая премия входит в состав кредита, и заемщик ее возвращает банку, который по условиям договора перечислил эти деньги страховой организации. В итоге процент за пользование кредитом составляет не заявленные 3%, а 7%. При этом обычный кредит, без обязательств по страхованию жизни составляет, например, 8%.

Спрашивается: какая выгода у банков? Могу предположить, что банки и страховые организации работают по определенным соглашениям. Например, банк является агентом страховой компании и получает от страховой компании агентское вознаграждение за заключение договора страхования жизни и здоровья заемщика. Или существуют иные соглашения. В любом случае банк «добирает» процент по кредиту через отношения со страховой компанией.

Бывают такие ситуации, что «тело» кредита посчитать не удается. В тело кредита входит сумма займа, страховое вознаграждение/премия. При сложении этих сумм сумма займа получается всё равно больше. Вероятнее всего, в теле кредита «сидит» агентское вознаграждение банка. В таких случаях нужно направлять письменный запрос в банк и уточнять, из чего складывается сумма займа – пусть банк даст официальный ответ. Следующий шаг будет следующим.

Что же делать заемщикам, если в кредитном договоре привлекательный процент, но «сидит» большой платеж по страхованию жизни?

Дело в том, что все кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, регулируются законом о потребительском кредите – ст. 819 ГК РФ.

А Федеральным законом от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», статьей 7, предусмотрено право банков увеличивать процентную ставку по кредиту в случае отсутствия договора личного страхования. Да, заемщик может вернуть страховую премию, оплаченную при оформлении кредита, но процент по кредиту будет пересчитан в сторону увеличения – п.п. 2.2. п. 2, п. 11 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 г. №353-ФЗ.

Договор личного страхования (жизни и здоровья) раньше заключался на весь срок кредита, но в последнее время ситуация изменилась. Страховые компании стали сокращать срок страхования, так как при досрочном возврате кредита должна быть возвращена часть страховой премии пропорционально истекшему и оставшемуся времени страхования. Поэтому страховые компании стали себя подстраховывать на случай досрочного возврата кредита и сокращать срок действия договора страхования.

Если вы погасили кредит досрочно и срок страхования не истек, можете писать заявление в страховую компанию и просить вернуть часть страховой премии за оставшийся срок страхования.

Однако, что же делать со «скрытыми» процентами по кредиту, составляющими страховую премию?

В 2021 году Верховный Суд Российской Федерации (Определение №49-КГ20-18-К6 Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации) рассмотрел этот вопрос и пояснил, что заемщик может самостоятельно заключить договор личного страхования в любой страховой компании при этом процент за пользование кредитом не может быть увеличен банком.

Это значит, что, взяв кредит в банке, где в теле кредита кроме самой суммы займа «сидит» большая страховая премия, вы можете пойти в другую страховую компанию, заключить аналогичный договор, заплатив при этом вместо 150 000 рублей, например, 30 000 рублей страховой премии. Потом написать заявление в первую страховую компанию, попросив возвратить сумму страховой премии в размере 150 000 рублей. А в банк, предоставивший вам кредит, предоставить новый договор страхования. В этом случае банк не имеет права пересчитать процентную ставку по кредиту в сторону увеличения. Но нужно иметь в виду, что новый страховщик должен соответствовать критериям, установленным банком-заимодавцем – п. 10 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 г. №353-ФЗ.

Это выход из ситуации для заемщиков, которые хотят оплачивать кредит по заявленному проценту без увеличения его на большую страховую премию.

Так что внимательно изучайте кредитные условия, считайте, не бойтесь направлять письменные запросы в банк за разъяснением тех или иных моментов.

Кредит может быть выгодным, если читать, думать и писать.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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