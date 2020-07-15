На что влияет автокредит предыдущих владельцев?

Нас всех интересуют автомобили, потому что они у всех есть.

Купить автомобиль сегодня не представляет труда, бери любой – хоть «Ниву», хоть «Мерседес». Это, конечно, если дадут кредит.

Анекдот в тему:

– Друг, ты же в банковской сфере работаешь. Хочу кредит оформить…

– Знаешь, у мафии можно в долг взять.

– Да ты что, я же не самоубийца! Скажи мне как лучший друг, какой банк выбрать?

– Как друг советую: у мафии возьми.

Купить автомобиль на заемные средства банка – крайне невыгодная финансовая сделка сама по себе, но это никого не останавливает.

Когда банк предоставляет средства в долг/кредит для покупки автомобиля, он же, банк, берет этот автомобиль в залог.

Есть в народе схема: кредитный автомобиль, находящийся в залоге, перепродать три и более раз, и «забыть» свои взаимоотношения с банком. То, что кредитная история будет до конца жизни испорчена, не волнует никого.

Создатели «схемы» размышляют так: последний владелец будет «добросовестным приобретателем», банк к нему и не подступится, все сыты-довольны. Ну, кроме банка, конечно, который обойдется: всё равно там все буржуи.

Так как я судебный юрист, я внимательно слежу за судебной практикой. В марте этого года Верховный Суд РФ разбирал ситуацию, связанную с требованием банка обратить взыскание на заложенный автомобиль (Определение СКГД ВС РФ от 17.03.2020 г. №36-КГ19-10, 2-1310/2018). Автомобиль, конечно, был несколько раз продан.

Верховный Суд высказал свою позицию по данной ситуации, все остальные суды, естественно, будут руководствоваться ею.

При покупке автомобиля в кредит на него оформляется залог. Сведения об этом залоге вносятся в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Реестр ведут нотариусы, а не ГИБДД. ГИБДД не отслеживает залоги автомобиля, это проблемы покупателей. Сведения из Реестра открытые и доступны для всех и всегда: просто набирается в Интернете поиск «проверка автомобиля на залог», и на сайте Федеральной нотариальной палаты reestr-zalogov.ru вводятся данные автомобиля. Всё.

Чтобы последний покупатель был признан добросовестным приобретателем и у него не изъяли автомобиль, он должен доказать, что еще до заключения договора купли-продажи автомобиля он получил из реестра «Уведомлений о залоге движимого имущества» информацию о залоге приобретаемого им транспортного средства по идентификационному номеру транспортного средства (VIN).

Отмечу, что выписка из Реестра должна быть на дату до покупки авто и на идентификационный номер автомобиля, а не на продавца. Если выписка будет на продавца, последний владелец не будет считаться добросовестным приобретателем.

Верховный Суд пояснил: «Само по себе отсутствие отметок о залоге в паспорте транспортного средства, наличие у продавца оригинала транспортного средства, отсутствие ограничений в органах ГИБДД при регистрации перехода права собственности на автомобиль не является основанием для признания добросовестным приобретателем заложенного спорного автомобиля».

Поэтому, если вы покупаете дорогой автомобиль, не поленитесь, проверьте информацию в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества и не просто проверьте на сайте, но и получите в день/за день заключения договора выписку из этого Реестра у нотариуса по VIN-коду авто.

Ну и напоследок анекдот:

– Дорогой, давай возьмем в банке кредит на новую машину!

– Но это сколько же денег надо брать? Миллион?!

– Миллион и возьмем!

– А как расплачиваться будем? Это же почку придется продать, а то и две!

– Две и продашь.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

тел. (4912) 99-33-11