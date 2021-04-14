Налог на имущество организаций: пять вариантов экономии

Сэкономить на налогах стремятся все. Вопрос лишь в том, какие методы для этого выбрать. Нарушать закон для этого совершенно не обязательно – ведь существуют абсолютно легитимные варианты, которые прописаны в действующем законодательстве. Более того, ни в коем случае не нарушайте закон – за это предусмотрена уголовная ответственность!

Те, кто умеет правильно читать закон, в любой ситуации чувствуют себя уверенно, поскольку знают, как снизить налоги и таким образом поддержать собственный бизнес в нынешнее непростое время. Сегодня перед вами способы, как минимизировать налог на имущество организаций. Основа – Налоговый кодекс.

Способ первый: налоговая база – по кадастру или по балансу?

Согласно методике определения налоговой базы по объектам недвижимости, разъясненной в ст.375 НК РФ, налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества. Но в отношении некоторых объектов, которые внесены в ЕГРН, определение налоговой базы происходит на основе их кадастровой стоимости (отдельные нюансы оговорены в ст.378 НК РФ).

В первую очередь к таким объектам относятся:

– административно-торговые здания;

– нежилые помещения, предназначенные для офисов;

– торговые точки;

– точки общепита и бытового обслуживания населения;

– объекты недвижимости иностранных организаций;

– объекты недвижимости и незавершённого строительства, размещенные на участках земли с назначением «ведение личного подсобного хозяйства», «садово-огородническая деятельность» и (или) «ИЖС».

Очевидно, что, в соответствии с действующим законодательством, в случае с имуществом организаций действуют две схемы налогообложения: исходной точкой расчета становится либо кадастровая, либо среднегодовая/балансовая стоимость объектов предприятия.

В большинстве случаев кадастровая стоимость оказывается заметно выше балансовой; немудрено, что собственники предприятий отнюдь не стремятся к тому, чтобы имеющиеся у них объекты недвижимости были зафиксированы в Перечне объектов недвижимого имущества, для которых именно кадастровая стоимость является налоговой базой.

Замечу, что такой Перечень ежегодно составляется в каждом регионе РФ. Он формируется с выше упомянутой ч.2 ст. 378 НК РФ. При этом необходимо учитывать рекомендации ФНС России, данные в Письме от 11.01.2018 г. №БС-4-21/195 «О рекомендациях по отдельным вопросам применения ст. 378.2 НК РФ». Согласно этому документу, невозможно применить двойное налогообложение по отношению к помещениям, которые находятся в здании, оценённом по кадастровой стоимости. Однако такая норма не делает кадастровую стоимость объекта ниже балансовой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что собственники зданий/помещений, находящихся в упомянутых в Перечне объектах, при любой законной возможности стремятся исключить их оттуда.

Но как это сделать? «Зеленый свет» – тем, кто не занимается:

– оказанием бытовых услуг населению;

– сферой общественного питания;

– торговлей;

– сдачей в аренду помещений под офисы.

Чтобы убрать объект из Перечня, нужно иметь лицензии, договоры, а также уставные документы с указанными кодами ОКВЭД, подтверждающие, что вы не занимаетесь перечисленными выше родами деятельности. В этом случае можно не сомневаться, что ваше имущество будет исключено из списка кадастровых объектов. Спорные вопросы, как правило, успешно разрешаются в судебных инстанциях, – уже есть соответствующие прецеденты, подкреплённые положительными решениями Верховного суда РФ (№5-АПГ17-22, №5-АПГ16-116).

Однако собственникам предприятий, чья деятельность попадает под выше перечисленные виды, не следует опускать руки. Просто следите за регулярным обновлением того Перечня, который актуален для вашего региона – тем более, что никто не обязан извещать вас о включении вашей собственности в этот список. Изменения вносятся постоянно, благодаря чему в список попадают даже те объекты, которые теоретически не должны там находиться. И если вы сможете доказать, что вашему объекту там точно не место, настаивайте на своей правоте. Требуйте исключения объекта из Перечня и перевода на балансовую базу налогообложения.

Чтобы добиться этого, понадобится вызвать специалиста, ответственного за формирование Перечня в вашем регионе. Инспектор должен провести очный осмотр принадлежащего вам объекта недвижимости и составить соответствующий акт.

Приведу такой пример. На сегодняшний день санкт-петербургский Перечень подобных объектов включает в себя более 5 тысяч позиций, однако документы об этом есть далеко не у всех. А бывает и по-другому: собственники какого-нибудь НИИ либо заводского административного корпуса попросту не знают о включении их объекта в пресловутый Перечень – составители Перечня считают эти объекты «офисными». Соответственно, уплата налогов происходит на основании балансовой стоимости имущества. В результате ФНС РФ в конце налогового года начисляет недоимку, что становится неприятным сюрпризом для владельцев.

Способ второй: когда Перечень выгоден

Мы уже говорили о том, что кадастровая стоимость объектов недвижимости, находящихся в собственности у юрлиц, чаще всего оказывается выше, чем кадастровая. Но бывает и наоборот. В таких случаях попадание в Перечень становится желанной целью.

Физлица могли поменять систему расчёта налога на имущество, если налог, начисленный по балансовой стоимости, существенно выше налога, рассчитанного по стоимости кадастровой – если, в соответствии с определением Конституционного Суда РФ, речь идёт о территориях, где единая дата применения кадастровой стоимости для расчета налога на имущество физлиц не была установлена. Нюансы были подробно разъяснены в письме ФНС России от 19.02.2019 г. №БС-4-21/2825.

Но в соответствии с законодательными новеллами этот механизм утратил свою актуальность: теперь физлица платят налоги на имущество, исходя из его кадастровой стоимости. Юридические лица тоже не могут самостоятельно становиться на учет в Перечень и выбирать способ расчета, по которому они будут платить имущественный налог. То есть это принципиально иная налоговая позиция, и здесь, соответственно, работают другие принципы налогообложения.

Если балансовая стоимость имущества предприятия превышает кадастровую, и в то же время у вас есть причины считать отсутствие вашего объекта в Перечне незаконным, обращайтесь с заявлением об этом в соответствующие структуры и требуйте проведения внепланового обследования объекта. То есть доказывайте, что вы имеет законное право на включение вашей собственности в Перечень.

Способ третий: один большой объект или несколько маленьких?

Одним из вариантов снижения имущественного налога является разделение одного крупного объекта недвижимости на несколько. В частности, в Санкт-Петербурге внесенные в Перечень объекты облагаются налогом, который рассчитывается на основе кадастровой стоимости – но лишь в тех случаях, когда их площадь превышает 1 тыс. кв. м. Кстати, совсем недавно, вплоть до 2019 года, лимит метража был гораздо выше – 3 тыс кв. м. В такой ситуации собственникам крупных объектов приходилось применять лайфхак по «дроблению» помещений, чтобы не оказаться в Перечне.

Уже к 2022 году, в соответствии с новеллами Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на территории РФ должен быть завершён процесс оценки земельных участков (недвижимости – к 2023 году). И не исключено, что уже в 2024 году предприятия-собственники будут платить имущественные налоги, рассчитанные в соответствии с кадастровой стоимостью. А значит, такой вариант сокращения расходов просто потеряет свою актуальность.

Способ четвертый: «Функциональное использование объекта недвижимости» – и не только оно

Но вот выяснилось, что принадлежащее вашему предприятию имущество попало в кадастровый Перечень, и при этом убрать его оттуда невозможно. В этом случае советую тщательно проанализировать саму кадастровую оценку данного объекта, которая зачастую оказывается завышенной.

Здесь надо знать, что очень важную роль в вопросе ценообразования играет функциональное использование конкретной недвижимости. Ведь коэффициенты могут существенно различаться; к примеру, между помещениями свободного назначения и офисными такие дифференции составляют ни много ни мало порядка 40%.

Какой именно коэффициент использовался, когда производилась оценка кадастровой стоимости в вашем случае? Чтобы выяснить это, наведите справки в Фонде данных государственной кадастровой оценки. Изучите касающиеся вашего объекта документы технической инвентаризации и кадастрового учета. При этом особое внимание обратите на содержание пункта «Функциональное использование». Если есть расхождения – сообщите об этом в ГБУ, проводившее государственную кадастровую оценку. В качестве подтверждения справедливости ваших требований предоставьте фотоотчет, договоры и другие документы, которые могут подтвердить, что по факту помещение используется иначе, чем это было зафиксировано.

Важно, чтобы документы, приложенные к вашему заявлению, которыми подкрепляется ваше заявление, были датированы не позднее, чем дата начала последней кадастровой оценки.

Неукоснительное соблюдение перечисленных параметров может дать собственникам бизнеса снижение имущественного налога на 40%. Но при этом следует помнить: на ценообразование, а значит, и на сумму выплачиваемых налогов, может повлиять не только «функциональное использование объекта недвижимости». Есть великое множество нюансов, которые не стоит упускать из виду.

Способ пятый: «Об НДС замолвите слово»

Дискуссии на тему, включать или не включать НДС в кадастровую стоимость, ведутся не первый год. Когда разрабатывались Методические указания о ГКО, авторы методики обозначили, что при определении кадастровой стоимости объекта не нужно учитывать налог на добавленную стоимость.

На этот счёт существует вполне недвусмысленная судебная позиция (в качестве примеров можно привести административные дела ВС РФ: №5-КГ18-307, №5-КА19-6, №5-КА19-7, №5-КА19-15 и №5-КА19-35).

Несмотря на это, в ряде российских регионов (и Москва не стала исключением) в ходе проведения предыдущей ГКО (2018 год) налог на добавленную стоимость был включен в кадастровую стоимость объектов. Позднее, в 2020 году, по тому же пути предполагали пойти и в северной столице. Чего, к счастью, не произошло.

Мнение экспертного сообщества сводится к тому, что делать этого не стоит – хотя бы по той простой причине, что кадастровая стоимость не относится к разряду обязательных, использующихся в процессе совершения сделок, а применяется только для исчисления налогообложения.

Общеизвестно, что в процессе купли-продажи недвижимости все и всегда ориентируются на рыночную стоимость, а она никоим образом не связана с кадастровой. Значит, в ходе сделки НДС в любом случае неминуемо актуализируется. И это обстоятельство становится первым «против» в копилке доводов его невключения в кадастровую стоимость.

Вторая причина – если включить НДС в кадастровую стоимость объекта и при этом пользоваться ею при исчислении имущественного налога, то создается абсурдная ситуация, когда собственникам приходится платить «налог на налог».

При этом отечественная судебная практика наглядно свидетельствует о том: во многих регионах собственникам по-прежнему приходится доказывать необоснованность включения НДС в кадастровую стоимость. Специалисты ГБУ, ответственные за проведение ГКО, изыскивают самые разнообразные лазейки для того, чтобы все-таки включить НДС в кадастровую стоимость.

Так, три года назад в Москве, используя способ «оценка замещения», НДС включили в стоимость строительных материалов, которые были израсходованы при восстановлении подлежавшего оценке объекта. Нетрудно догадаться, что стоимость стройматериалов не является единственным фактором, который определяет итоговую кадастровую стоимость. Сама формула расчета КС подразумевает множество других слагаемых.

Бывает и такое, что регионы идут по еще более простому и нелепому пути, просто добавляя 20% (НДС) ко всей формуле расчета кадастровой стоимости. Такая «бесхитростная» уловка не только существенно увеличивает стоимость замещения, – она влияет на прочие факторы ценообразования, где НДС никак не может участвовать.

Оплачивая налог, ни при каких обстоятельствах не вычитайте 20% из кадастровой стоимости недвижимого имущества самостоятельно. Такими действиями вы нарушаете требования закона. Обращайтесь в ГБУ, занимающееся проведением ГКО. Если не удалось «мирным путем» доказать обоснованность снижения кадастровой стоимости исключением из нее НДС, то для этого есть судебные инстанции.

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