Налоги по вкладам в 2021 году

В 2021 году вводятся новые налоги на доходы с банковских вкладов. Разберемся, как посчитать, сколько частный инвестор должен отдавать государству по новым условиям и остались ли какие-то льготы.

С 1 января 2021 года для россиян вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Как же всё будет работать?

Было

Раньше налог по депозитам и облигациям нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по купону или вкладу превышала ключевую ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов. В таком случае с этого «превышения» резидентам придется заплатить налог в 35%, нерезидентам – 30%. При ставке ЦБ 4,25% налогооблагаемая база начинается с 9,25% и выше. Однако таких высоких процентов по банковским вкладам давно нет, поэтому налог почти никто не платил.

Справка: налоговый резидент – тот, кто платит налоги в бюджет той или иной страны. В России это люди, которые находились на территории страны 183 дня в течение 12 следующих друг за другом месяцев.

Стало

Теперь схема, по которой рассчитывается налогооблагаемая база, изменилась. Ставка будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов – 13% НДФЛ. А правило «плюс 5%» больше не применяется.

Для процентных доходов от вкладов государство ввело необлагаемую сумму дохода. Это своего рода бонус – доход, на который не нужно будет платить налог. Всё, что окажется выше этой суммы, облагается налогом. Вот как рассчитывается необлагаемая сумма: ключевая ставка ЦБ на 1 января умножается на сумму в 1 млн рублей.

В конце 2020 года, на момент верстки этого номера, ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%. Если она останется такой же на 1 января 2021 года, то налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб. Сколько у вас вкладов и на какую сумму – не имеет значения. Важно, превышает ли общая сумма полученных вами процентов необлагаемый минимум. Если да, то налог придется заплатить. Закон с такими условиями начал действовать с 1 января 2021 года.

Если ваша общая сумма вкладов менее или равна 1 млн рублей, это еще не значит, что налог платить не придется. Когда банки предлагают вклады с процентной ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ, доход по таким вкладам может превысить необлагаемую сумму. Приведем пример.

Как посчитать налог по вкладу?

Представим, что на вашем банковском депозите лежит 900 тыс. руб. по ставке 5,5% годовых. А ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%.

Используем следующую формулу:

(Ваш доход по вкладу – Необлагаемая сумма) х 13% = Налог на доход от вклада.

Считаем сумму, с которой будет взиматься налог.

900 000 х 5,5% (ставка по вкладу) – 1 млн х 4,25% (ставка ЦБ) = 49 500 – 42 500 = 7000 руб.

Считаем налог с получившейся суммы:

7000 х 13% = 910 руб.

Итого: налог на вклад 900 тыс. руб. под 5,5% при ключевой ставке ЦБ 4,25% составит 910 руб.

В это уравнение можно подставить свои значения и понять, сколько вам нужно будет заплатить налогов по вкладам в 2021 году. Важный момент, который следует учесть: если вы открыли вклад в 2020 году, а закончится он в 2021 году, то стоит проверить, как выплачиваются проценты – по истечению срока вклада, ежеквартально или ежемесячно.

Допустим, человек открыл вклад 1 апреля 2020 года на один год. В таком случае, налогооблагаемая база может рассчитываться по-разному, предупреждает старший менеджер Ernst & Young Анна Савон: «Если проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, НДФЛ за 2020 год необходимо будет уплатить по прежним правилам, за 3 месяца 2021 года – по новым. Если же по договору банковского вклада проценты выплачиваются в конце срока, то вся сумма процентов облагается налогом уже по новым правилам».

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о ваших вкладах и доходах в Федеральную налоговую службу. Если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет вам уведомление, которое нужно будет оплатить. Налоги за текущий год оплачиваются в следующем. То есть за 2021 год вы будете платить только в 2022 году. Заплатить нужно будет до 1 декабря 2022 года.

Налог по вкладам можно не платить в двух случаях:

– доходы по вкладам, процентная ставка по которым не более 1% годовых;

– доходы по счетам эскроу – это специальный счет в банке, который используют в сделках, чтобы снизить риски.

Однако некоторые моменты в законе оставляют вопросы, считает Игорь Шиков, советник налоговой практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

«При расчете дохода используются только те проценты, которые были реально выплачены инвестору. Из-за этого непонятно, считать ли проценты выплаченными, если они начисляются на вклад, но не выплачиваются непосредственно на расчетный счет. Также не ясно, как считать доход у коллективных владельцев вклада. Например, если права на депозит принадлежат нескольким наследникам или это совместный вклад супругов», – сказал эксперт «РБК Инвестициям».

А. Хохлова

РБК