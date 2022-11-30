Налоговые органы сами посчитают вам НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Все налогоплательщики получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в течение сентября-октября 2022 года. В нем будет указаны суммы имущественных налогов за 2021 год, а также суммы НДФЛ, которые налоговые органы рассчитают самостоятельно. А это может возникнуть при ситуации, когда доход налогоплательщика превышает 5 млн.руб. в год.

Зарплата, дивиденды, выигрыш в лотерею, сделки по продаже имущества, акций, облигаций – это все разные налоговые базы по НДФЛ. В 2021 и 2022 годах налоговые агенты считают по ним налог отдельно, а ФНС потом все суммирует и пересчитывает НДФЛ по ставке 15 %. Даже если каждый налоговый агент не будет знать, что сумма дохода не будет превышать порог – 5 млн. рублей, налоговые органы сложат все доходы и сами все пересчитают. Налоговым агентам в этой ситуации нечего переживать.

НДФЛ 15 % надо будет уплатить до 1 декабря по уведомлению, которое пришлет налоговая инспекция.

Об этом налоговые органы напоминали нам в письме № 03-04-05/26331 от 31.03.2022.

Когда применяется повышенная ставка НДФЛ

С 2021 года повышенная ставка НДФЛ применяется при следующих условиях:

сумма дохода в год превысила 5 млн руб.;

доход входит в список, утверждённый законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ.

Эти списки немного отличаются для налоговых резидентов и нерезидентов.

К налоговым резидентам РФ в общем случае относятся те, кто находился на территории страны более 183 календарных дней в течение 12 месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

В 2020 году из-за пандемии коронавируса перемещаться через государственные границы было намного сложнее, чем обычно. Поэтому лимит для признания физического лица налоговым резидентом РФ в 2020 году был снижен до 90 дней (п. 2.2 ст. 207 НК РФ).

Какие доходы облагаются по ставке 15%

Налог платится по стандартной ставке, когда доход в совокупности не превышает 5 млн руб. Повышенная ставка действует только для доходов свыше этого лимита.

Доход резидентов складывается из:

– зарплаты, премии, больничные;

– доходы от долевого участия;

– доходы в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях;

– доходы по различным операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

– доходы от участия в инвестиционном товариществе;

– доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании.

Доход нерезидентов РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ) складывается из:

– доходы иностранцев, которые работают по патенту;

– доходы высококвалифицированных иностранных специалистов;

– доходы участников госпрограммы по переселению соотечественников;

– доходы членов экипажей судов, плавающих под государственным флагом РФ;

– доходы иностранцев, признанных беженцами или получивших временное убежище в РФ.

На какие доходы не распространяется повышенная ставка

Не все доходы учитываются для лимита в 5 млн. рублей. Например, если вы продаете дорогостоящее имущество, которое получили в наследство – это является вашим доходом, но не включается в лимит.

Для резидентов РФ в лимит 5 млн руб. не входят доходы:

от продажи имущества, кроме ценных бумаг;

от стоимости подарков, также за исключением ценных бумаг;

от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

То есть для таких видов доходов ставка всегда будет 13% независимо от суммы.

Также для резидентов РФ продолжат действовать специальные ставки НДФЛ по отдельным видам доходов.

35% по доходам в виде выигрышей и призов, полученных в рамках рекламных акций, а также в виде процентов.

30% по некоторым видам доходов от ценных бумаг.

9% по доходам от облигаций с ипотечным покрытием.

У нерезидентов «свои ставки» также сохраняются вне зависимости от размера дохода:

15% для полученных дивидендов;

30% для всех остальных доходов, кроме дивидендов и доходов нерезидентов, облагаемых по ставке 13% (15%) из списка, приведённого в предыдущем разделе.

Как рассчитывать НДФЛ с учетом повышенной ставки

Пока сумма выплат в пользу сотрудника с начала года не превысит 5 млн руб., работодатель должен начислять НДФЛ в обычном порядке по ставке 13%.

Если же годовой доход работника стал больше 5 млн руб., то НДФЛ нужно считать как сумму 650 тыс. руб. с 5 млн руб. и 15% с суммы превышения.

Пример 1.

Годовой доход работника составил 10 млн руб. Сумма превышения над порогом в 5 млн руб., после которого меняется ставка:

ПР = 10 — 5 = 5 млн руб.

НДФЛ за год будет равен:

НДФЛ = 650 тыс. руб. + 5 млн руб. х 15% = 1 400 тыс. руб.

Что делать, если у физлица несколько источников дохода

У человека может быть несколько работодателей. Может случиться так, что на каждом месте работы доход меньше 5 млн руб., а в сумме больше. В таких случаях каждый работодатель начисляет НДФЛ по обычной ставке 13%. Налоговики сами соберут всю информацию о доходах физического лица за год на основании поданных справок 2НДФЛ. Если окажется, что общая сумма доходов превысила 5 млн руб., направят физическому лицу уведомление с суммой налога к доплате. Налогоплательщик сам должен будет заплатить недостающую сумму до 1 декабря следующего года на основании налогового уведомления(п. 6 ст. 228 НК РФ в редакции закона № 372-ФЗ).

Как теперь применять вычеты по НДФЛ

С 2021 года различные типы налоговых вычетов по НДФЛ можно применять по отдельности для каждой категории дохода.

К примеру, доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами можно уменьшить на:

– инвестиционные вычеты (ст. 219.1 НК РФ);

– перенесённые на будущее ранее полученные убытки от таких операций (ст. 220.1 НК РФ).

Доходы участников инвестиционного товарищества можно уменьшить на убытки прошлых лет (ст. 220.2 НК РФ).

Основную налоговую базу, которая облагается по ставке 13% (15%) можно уменьшить на сумму стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218, 219, 220, 221 НК РФ).

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”