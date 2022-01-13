Не найдите свою фирму в сводном плане проверок

Любая организация или предприниматель могут проверить, ожидает ли их в наступившем году плановый визит кого-либо из федеральных, региональных и муниципальных контролеров. Генеральная прокуратура РФ каждый год размещает на своем сайте Сводный план проверок субъектов предпринимательства.

Обнародование Сводного плана проверок предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ч. 7 ст. 9, ст. 27 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ). Несмотря на то, что информация о плане проверок и надзорных каникулах существует уже много лет, многие предприниматели об этом даже не слышали. Узнать, стоит ли в отношении вас плановая на 2022 год можно на сайте Генеральной прокуратуры genproc.gov.ru, смотрите на рисунке ниже. А теперь немного о плюсах и минусах плана проверок.

Плюсы

Если вашей организации в Сводном плане нет, то с плановой проверкой в 2022 году к вам прийти не должны. А если все же придут, то Закон позволяет оспорить результаты проверок, не включенных в планы проверок соответствующих органов контроля, на основе которых и составлялся Сводный план (ч. 3, 6.4 ст. 9, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ).

В Сводном плане указана цель проведения каждой проверки. За рамки целей проверки контролеры выходить не вправе – отклонение вы можете обжаловать в суде или, что будет явно эффективнее, в вышестоящем органе (ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). Можно обратиться с запросом и в прокуратуру, которая активно включилась в процесс «контроля за контролерами».

В плане должны быть обозначены сроки и длительность каждой проверки. Но если к вам пришли раньше или позже указанного срока, то это не является грубым нарушением (ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). Если контролеры нарушают установленную ими же самими в Сводном плане длительность проверки – спорить также будет бесперспективно.

Но если они нарушили срок плановой проверки, указанный в решении о ее проведении (не в Сводном плане!), то тут уже есть основания потребовать отмены любых решений по ее итогам (ч. 6 ст. 15, ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). А если вы к тому же относитесь к субъектам малого бизнеса (для этого вовсе не нужно получать какие-либо свидетельства, а достаточно лишь соответствовать определенным критериям – п. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), то, помимо своего лимита на срок проверки, все приходящие к вам по плану контролеры обязательно должны уложиться в общий лимит проверочного времени (ч. 2 ст. 13 Закона №294-ФЗ):

– 50 часов в календарный год – для малых предприятий;

– 15 часов – для микропредприятий.

И как только очередной контролер исчерпал общий лимит, вы вправе оспорить результаты любой последующей плановой проверки, даже если она выявит у вас очевидные нарушения. Хотя пускать «сверхлимитных» в этом году контролеров на свою территорию вы все равно обязаны. Длительность проверок подсчитывается в журнале учета проверок, который вашей компании обязательно нужно завести (форма журнала утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. №141).

Минусы

Ну а теперь о явных минусах. Помимо плановых проверок, госорганы проводят и внеплановые. И, судя по статистике, после введения ограничений на плановые проверки свой акцент в работе контролеры смещают как раз на внеплановые. Правда, на проведение этих проверок также установлена масса ограничений: общая длительность, требования к уведомлению о проверке, оформлению ее результатов и т.д. Главное из них – внеплановые проверки малых и средних компаний обязательно должны согласовываться с местными прокуратурами (ч. 5 ст. 10 Закона №294-ФЗ), которые отказывают госорганам почти в 60% случаев.

Помните также, что у вас есть и иные основания (помимо нарушения сроков, охвата проверки, ее согласования – см. выше) оспорить в вышестоящем органе или суде результаты проверок, например, если (ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ):

вас не уведомили о плановой проверке за 3 рабочих дня (о внеплановой, если она не связана с эксцессами – за 24 часа) – ч. 12 ст. 9, часть 16, ст. 10 Закона №294-ФЗ;

проверка проводится без распоряжения или приказа соответствующего органа – ч. 1 ст. 14 Закона №294-ФЗ;

вам не предъявили по итогам проверки акт – ч. 4 ст. 16 Закона №294-ФЗ.

Закон не распространяется на основные виды проверок, проводимых в российских компаниях, – налоговые, проверки уплаты страховых взносов (ПФР и ФСС РФ), валютные, финансово-бюджетные (Росфиннадзор), оперативно-розыскные действия органов полиции.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”