Не найдите свою фирму в сводном плане проверок

Любая организация или предприниматель могут проверить, ожидает ли их в наступившем году плановый визит кого-либо из федеральных, региональных и муниципальных контролеров. Генеральная прокуратура РФ каждый год размещает на своем сайте Сводный план проверок субъектов предпринимательства.

Обнародование Сводного плана проверок предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ч. 7 ст. 9, ст. 27 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ). В работе российских компаний добавилась определенность. Несмотря на то, что информация о плане проверок и надзорных каникулах существует уже много лет, многие предприниматели об это даже не слышали. Узнать, стоит ли в отношении вас плановая на 2021 год можно на сайте Генеральной прокуратуры genproc.gov.ru (см. рисунок 2.1). А теперь немного о плюсах и минусах плана проверок.

Плюсы

Если вашей организации в Сводном плане нет, то с плановой проверкой в 2021 году к вам прийти не должны. А если все же придут, то Закон позволяет оспорить результаты проверок, не включенных в планы проверок соответствующих органов контроля, на основе которых и составлялся Сводный план (ч. 3, 6.4 ст. 9, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ).

В Сводном плане указана цель проведения каждой проверки. За рамки целей проверки контролеры выходить не вправе – отклонение вы можете обжаловать в суде или, что будет явно эффективнее, в вышестоящем органе (ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). Можно обратиться с запросом и в прокуратуру, которая активно включилась в процесс «контроля за контролерами».

В плане должны быть обозначены сроки и длительность каждой проверки. Но если к вам пришли раньше или позже указанного срока, то это не является грубым нарушением (ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). Если контролеры нарушают установленную ими же самими в Сводном плане длительность проверки – спорить также будет бесперспективно.

Но если они нарушили срок плановой проверки, указанный в решении о ее проведении (не в Сводном плане!), то тут уже есть основания потребовать отмены любых решений по ее итогам (ч. 6 ст. 15, ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ). А если вы к тому же относитесь к субъектам малого бизнеса (для этого вовсе не нужно получать какие-либо свидетельства, а достаточно лишь соответствовать определенным критериям – п. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), то, помимо своего лимита на срок проверки, все приходящие к вам по плану контролеры обязательно должны уложиться в общий лимит проверочного времени (ч. 2 ст. 13 Закона №294-ФЗ):

– 50 часов в календарный год – для малых предприятий;

– 15 часов – для микропредприятий.

И как только очередной контролер исчерпал общий лимит, вы вправе оспорить результаты любой последующей плановой проверки, даже если она выявит у вас очевидные нарушения. Хотя пускать «сверхлимитных» в этом году контролеров на свою территорию вы все равно обязаны. Длительность проверок подсчитывается в журнале учета проверок, который вашей компании обязательно нужно завести (форма журнала утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. №141).

Минусы

Ну а теперь о явных минусах. Помимо плановых проверок, госорганы проводят и внеплановые. И, судя по статистике, после введения ограничений на плановые проверки свой акцент в работе контролеры смещают как раз на внеплановые. Правда, на проведение этих проверок также установлена масса ограничений: общая длительность, требования к уведомлению о проверке, оформлению ее результатов и т.д. Главное из них – внеплановые проверки малых и средних компаний обязательно должны согласовываться с местными прокуратурами (ч. 5 ст. 10 Закона №294-ФЗ), которые отказывают госорганам почти в 60% случаев.

Помните также, что у вас есть и иные основания (помимо нарушения сроков, охвата проверки, ее согласования – см. выше) оспорить в вышестоящем органе или суде результаты проверок, например, если (ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ):

– вас не уведомили о плановой проверке за 3 рабочих дня (о внеплановой, если она не связана с эксцессами – за 24 часа) – ч. 12 ст. 9, часть 16, ст. 10 Закона №294-ФЗ;

– проверка проводится без распоряжения или приказа соответствующего органа – ч. 1 ст. 14 Закона № 294-ФЗ;

– вам не предъявили по итогам проверки акт – ч. 4 ст. 16 Закона №294-ФЗ.

Закон не распространяется на основные виды проверок, проводимых в российских компаниях, – налоговые, проверки уплаты страховых взносов (ПФР и ФСС РФ), валютные, финансово-бюджетные (Росфиннадзор), оперативно-розыскные действия органов милиции.

Надзорные каникулы продлены до середины 2021 года

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года Законом от 13.07.2015 г. №246-ФЗ впервые были введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства, затем они были продлены на 2019 и 2020 годы.

Постановлением правительства от 30.11.2020 г. №1969 установлен запрет на включение субъектов малого предпринимательства в ежегодный план проверок. Однако этим же постановлением предусмотрен ряд ограничений: от проверок не освобождается малый бизнес, отвечающий двум условиям:

– организация или ИП были привлечены к административной ответственности в виде приостановления деятельности;

– с момента окончания проверки, по итогам которой было применено наказание, прошло менее 3 лет.

Не избегут плановых проверок и те, у кого есть объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков.

Кто относится к субъектам малого бизнеса?

В соответствии со ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве (от 24.07.2007 г. №209-ФЗ) к базовыми критериями, на основании которых происходит выделение субъектов малого и среднего бизнеса, являются:

1) структура уставного либо складочного капитала;

2) средняя численность работников;

3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая стоимость активов.

Начиная с 25 июля 2015 года, действуют следующие предельные значения выручки:

– микропредприятия – 120 млн рублей;

– малые предприятия – 800 млн рублей;

– средние предприятия – 2 млрд рублей.

По критерию численности предприятия делятся со следующими значениями:

– микропредприятия – 15 человек;

– малые предприятия – 100 человек;

– средние предприятия – 101-250 человек.

Узнать, входите ли вы в список малого или среднего предпринимательства можно на сайте nalog.ru в разделе «Единый реестр МСП», а также получить выписку из реестра онлайн.

Новые сроки, формы и форматы проверок

С 2021 года вводится порядок дистанционной проверки с использованием аудио- и видеосвязи.

Также постановлением правительства от 30.11.2020 г. №1969 добавлены ограничения для проверок МСП:

– проверка может занять максимум 10 рабочих дней, что в два раза меньше, чем до до этого;

– плановую проверку могут заменить на инспекционный визит, а он занимает всего 1 рабочий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте.

Еще раз напомним, что «надзорные каникулы» не распространяются на налоговый контроль, контроль за уплатой взносов во внебюджетные фонды, таможенный контроль, прокурорский надзор, проверки полиции.

Другие виды контроля (надзора), на которые не распространяется мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства, прямо поименованы статье 6 Закона №246-ФЗ. В частности, это относится к проверкам в рамках:

– федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности;

– федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;

– внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

– федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности.

Обратите внимание, что послабляющие меры, вводимые для стимулирования развития малого бизнеса Законом №246-ФЗ, касаются только освобождения от плановых проверок. Что касается внеплановых проверок, то для инициирования такой проверки достаточно, в частности, обращения в контролирующий орган любого гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица в случаях:

– возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

Напоминаем, что основания для назначения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и процедура ее проведения регулируются нормами части 10 Закона №294-ФЗ.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”