Не получил уведомление об уплате имущественного налога – сообщи об этом!

С 1 января 2015 года введена обязанность для физических лиц: необходимо обязательно ставить в известность налоговую инспекцию об объектах, по которым им не пришло уведомление по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество.

Физические лица уплачивают транспортный и земельный налог, а также налог на имущество на основании присланных налоговым органом уведомлений (п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397 НК РФ и главы 32 Налогового кодекса РФ). Налоговые уведомления рассылаются налоговыми органами заблаговременно (в период летних месяцев), а уплатить налог по этим уведомлениям необходимо до 1 декабря. Сведения об объектах налогообложения, принадлежащих физлицам, инспекция получает в порядке межведомственного взаимодействия (п. 4 ст. 85 НК РФ). Однако на практике нередко возникают ситуации, когда налоговый орган своевременно не получает информацию о приобретении физлицами в собственность транспортных средств или объектов недвижимости (в отношении земельных участков – также о регистрации права пожизненного наследуемого владения). В связи с этим налоговые уведомления не направляются и налоги не уплачиваются. Теперь не сообщать о том, что вы не платите налоги – чревато – придется платить штраф!

Не получил уведомление – сообщи!

С 1 января 2015 года введена обязанность физлиц – сообщать в случаях, если налоговое уведомление по каким-то объектам не пришло (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона №52-ФЗ). В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не надо, если физлицо получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения, физлицо должно представить в налоговый орган правоустанавливающие документы и (или) документы, подтверждающие госрегистрацию транспортных средств. Эти сведения необходимо направить однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть если речь идет о налоге за 2019 год – если в уведомлении о налогах вы не обнаружите какие-то объекты, то до 31 декабря 2020 года вам необходимо сообщить о них в налоговую инспекцию (п. 2 ст. 52, абз. 3 п. 1 ст. 363, абз. 3 п. 1 ст. 397 НК РФ).

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений установлена ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). Данная норма вступила в силу с 1 января 2017 г. (ч. 3 ст. 7 Закона №52-ФЗ). То есть вы заплатите фактически и сам налог, и штраф – 20% и пени за несвоевременную уплату налога в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (примерно 7% от суммы в год).

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”