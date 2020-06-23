Указами Президента Российской Федерации определены нерабочие дни – с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г., с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. Как это повлияло на нашу жизнь?

Нерабочие дни были определены для всей страны указами президента:

– Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

– Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

– Указ Президента РФ от 28.04.2020 г. №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Однако в этом указе был установлен перечень лиц, которых он не касался, а именно:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Касаются ли этих организаций общие изменения в налоговом законодательстве? На эту тему было достаточно размышлений специалистов и даже противоречивые письма налоговых органов (например, Письмо ФНС от 01.04.2020 г. №СД-4-3/5547@). На данный момент в налоговое законодательство внесены изменения по поводу течения сроков. При этом течение сроков касается не только уплаты налогов, но и сроков отчетности. Это первое последствие нерабочих дней. Позже появилось отдельное постановление №409 от 02.04.2020 г., в котором отдельно перенесены сроки отчетности по налогам (практически для всех). И это очень логично. Ведь предприятие может работать, а отчетность сдает бухгалтерия, которая, скорее всего, не работает в «карантинные» дни. Несмотря на то, что большинство налогоплательщиков сдают отчетность онлайн, для ее подготовки необходимо время. А на некоторых предприятиях в целях безопасности невозможно перевести работу бухгалтера на «домашний» режим, а значит, такие условия вынуждают бухгалтерию выходить на работу.

Итак, в статью Налогового кодекса 6.1. «Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах» Федеральным законом от 01.04.2020 г. №102-ФЗ внесены изменения.

Текст новой редакции:

«Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем».

До внесения изменений в этой статье не было слов «нерабочие дни». Ведь это не выходной, и не нерабочий праздничный. По Указу президента устанавливались именно нерабочие дни. А значит, срочно нужно было вносить изменения в законодательство. Иначе получалось, что дни объявлены нерабочими, а сроки уплаты налогов и представления отчетности не были перенесены.

Новая редакция учла этот момент, однако продолжались споры налогоплательщиков и налоговых органов на тему «Касаются ли изменения в законодательство тех, кто по Указу президента должен был работать в нерабочие дни?». Вопрос так и остался не урегулированным в течение всего срока нерабочих дней, а сейчас он уже не актуален. В случае выставления штрафных санкций со стороны налоговых органов за их отмену компаниям, которые перечислены в Указе президента, придется побороться. И основанием борьбы будет постулат «все неясности и сомнения рассматриваются в пользу налогоплательщиков».

Помимо важного изменения в определение «сроков» для налогового законодательства, Федеральным законом от 01.04.2020 г. №102-ФЗ внесены важные изменения в части оперативного реагирования на ситуацию в стране. Так, Правительству Российской Федерации дали право издавать нормативные правовые акты в период с 1 января по 31 декабря включительно, которые могут повлиять на налогоплательщиков. Поскольку Налоговый кодекс – это федеральный закон, то внесения в него вносятся не быстро. Для этого проект федерального закона должен пройти три чтения в Государственной Думе, быть утвержденным в Совете Федерации, подписан президентом и опубликован в средствах массовой информации. А это время, которое может быть достаточно ограниченным в конкретных условиях. Именно поэтому Правительству дали право издавать нормативные правовые акты, чтобы более оперативно реагировать на ситуацию в стране.

Итак, Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно):

1) приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, а также приостановление течения сроков, предусмотренных Налоговым кодексом, в том числе сроков назначения (проведения) проверок, на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля;

2) продление установленных сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов;

3) продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу;

4) продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений);

5) продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

6) дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления;

7) основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

8) основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора.

Также правительству дали возможность переносить сроки уплаты налогов для отдельных налогоплательщиков (что ранее было прямо запрещено Налоговым кодексом). При этом устанавливаются критерии определения этих категорий налогоплательщиков, учитываются следующие показатели: основные виды экономической деятельности, которые осуществляют налогоплательщики по состоянию на 1 марта 2020 года; данные, содержащиеся в реестрах, ведение которых осуществляет Минфин. Этот так называемый список «пострадавших отраслей».

После того, как Правительству федеральным законом было разрешено переносить сроки отчетности и уплаты налогов, практически на следующий день, оно воспользовалось своим правом и утвердило отсрочки по уплате налогов и сдачи отчетности в связи с пандемией коронавируса. Постановление от 02.04.2020 г. №409 было опубликовано в понедельник, 6 апреля 2020 года.

Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает перенос уплаты налога автоматически, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в постановлении.

Про перенос отчетности и уплаты налогов читайте в отдельных статьях.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”