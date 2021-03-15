НОВАЯ КАРТОЧКА ПОИСКА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС -ПОИСК ПО КАТЕГОРИИ СПОРА И ТРЕБОВАНИЮ

В системе КонсультантПлюс появилась возможность искать практику арбитражных судов по категории спора и требованию, заявленному участником спора в суд. Новые поля “Категория спора” и “Требования” появились в карточке поиска раздела “Судебная практика”. Изменилась и сама карточка поиска: она стала ярче и удобнее.

Поле “Категория спора” позволяет выбрать вид судебного спора, например:

– споры по конкретному договору;

– споры по интеллектуальной собственности;

– земельные споры;

– налоговые споры;

– споры в рамках банкротства и др.

В поле “Требования” можно выбрать не только конкретное требование, заявленное в суде, но и сторону спора, которая это требование предъявила. Например, арендатора или арендодателя.

Дополнительно можно уточнить поиск с помощью других полей карточки поиска судебной практики, например, по тексту, судье, ИНН/ОГРН.

Новый поиск будет полезен при подготовке к судебному разбирательству:

– истцу поможет увидеть, какие требования лучше заявлять в споре, чтобы выиграть дело;

– ответчику поможет быстро подобрать судебные решения по аналогичным спорам с тем же требованием, которое предъявлено в иске, и выстроить линию защиты.

Благодаря новым возможностям юристы смогут провести анализ будущих рисков при заключении сделки, например, когда требуется составить представление об основных спорах, возникающих в связи с подобной сделкой.

Новая карточка поиска судебной практики доступна всем пользователям офлайн-версии КонсультантПлюс, у которых в системе есть практика арбитражных судов. Перейти в карточку можно со стартовой страницы (по ссылке “Судебная практика” под поисковой строкой).

Новые поля “Категория спора” и “Требования” дополнили инструменты КонсультантПлюс для работы с судебной практикой: аннотации, поиск похожих судебных решений, специальный поиск судебной практики и другие.

Подробную информацию об инструментах работы с судебной практикой в КонсультантПлюс можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.