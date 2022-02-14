НОВОЕ В “КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ”: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР И ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИИ

“Конструктор договоров” в системе КонсультантПлюс пополнился новыми документами в сфере труда: в него включены Положение об оплате труда и премировании и коллективный договор. С помощью конструктора вы сможете быстро и грамотно составить эти акты.

Положение об оплате труда и премировании – локальный нормативный акт организации, который устанавливает систему оплаты труда. В нем учитываются размеры тарифных ставок, окладов, доплат и компенсаций, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы премирования.

Конструктор поможет правильно составить этот важный локальный нормативный акт исходя из потребностей конкретного работодателя. В конструкторе можно подобрать условия, подходящие вашей компании, например, установить необходимую вам систему оплаты труда и порядок индексации зарплаты.

Коллективный договор – правовой акт, который регулирует социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключается работниками и работодателем в лице их представителей. С помощью конструктора в коллективном договоре можно согласовать улучшение условий и охраны труда работников, системы оплаты труда, рабочее время и время отдыха, различные гарантии для работников и другие условия.

В “Конструкторе договоров” можно подготовить коллективный договор как для организации в целом, так и для ее филиала, представительства или иного обособленного подразделения, а также для ИП.

О “Конструкторе договоров”

“Конструктор договоров” – инструмент для создания и проверки договоров в системе КонсультантПлюс. Также с помощью конструктора можно составить документы в сфере труда. Перейти к конструктору можно со стартовой страницы системы.

В конструкторе представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры (аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и др.) и документы в сфере труда.

Работать с конструктором просто: нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства, которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов сохранить проект. Чтобы проверить уже готовый договор, надо внести его условия в конструктор, и система покажет, есть ли риски и какие именно.

Широкий выбор условий позволяет создавать множество вариантов одного и того же договора с учетом особенностей конкретной сделки. К каждому договору конструктор автоматически формирует пакет дополнительных документов (акты, отчеты, заявки и т.д.), с учетом тех условий, которые вы отметили в договоре.

Ознакомиться с “Конструктором договоров” в демо-режиме.

Подробную информацию о «Конструкторе договоров» можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.