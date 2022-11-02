НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ДОГОВОРОВ

В «Конструктор договоров» включены новые материалы – инструкции по созданию договоров. Инструкции помогут подобрать необходимые условия договора. Из инструкции можно сразу перейти к заполненному договору в конструкторе.

Подготовлено 77 инструкций по созданию востребованных видов договоров, таких как:

срочные трудовые договоры;

трудовые договоры с иностранцами, совместителями и другими категориями работников;

договоры с особыми условиями труда;

договор поставки;

договор аренды нежилого помещения;

договор денежного займа;

договор подряда;

договор возмездного оказания услуг и др.

В инструкциях рассказано, какие условия нужно выбрать в «Конструкторе договоров», чтобы сформировать соответствующий вид договора. К каждому условию есть пояснение и ссылка на заполненный шаблон договора, который можно сохранить или экспортировать в Word.

Искать инструкции можно через Быстрый поиск системы КонсультантПлюс, указав название интересующего договора.

О «Конструкторе договоров»

«Конструктор договоров» – инструмент для составления и проверки договоров и других документов организации. В нем представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и другие договоры, а также локальные нормативные акты в сфере труда – всего 59 документов.

Работать с конструктором очень просто:

выбираете вид договора из списка;

отмечаете условия (варианты предлагаются);

получаете готовый проект договора.

Чтобы проверить готовый договор, нужно смоделировать его условия в конструкторе.

В ходе составления договора появляются предупреждения о рисках, отслеживается отсутствие противоречий между выбранными условиями. Предупреждения содержат ссылки на законодательство, судебную практику, Готовые решения КонсультантПлюс.

К каждому договору конструктор автоматически формирует пакет дополнительных документов (акты, отчеты, заявки и т.д.) с учетом тех условий, которые вы отметили в договоре.

Ознакомиться с «Конструктором договоров» в демо-режиме.

Подробную информацию о «Конструктором договоров» можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.