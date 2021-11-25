С 2022 года сдавать бухотчетность в другие госорганы, помимо налоговой, не нужно

Изменения затрагивают тех, кто регулярно или по необходимости обязан подавать отчеты в госорганы. Поправки внесли, например, в законы о туристской деятельности, о муниципальных и унитарных предприятиях, об участии в долевом строительстве.

По общему правилу госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности (ГИР БО). Поэтому сдавать отчетность снова организация не обязана. Исключение – ее освободили от подачи документов для ресурса (ст. ст. 2, 4, 5 Закона). В этом случае необходимую отчетность и аудиторское заключение по ней, если оно нужно, все же придется представить в госорган.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 г. №352-ФЗ

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ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за налогоплательщика

Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать отчетность по НДС, подписанную уполномоченными лицами, а не законным представителем. Для этого нужно направить налоговикам уведомление. Рекомендуемую форму такого уведомления и формат представления в электронном виде подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля.

Чтобы отменить запрет, также следует подать уведомление, только поставить другой код: «2» вместо «1».

Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров о представлении отчетности.

Источник: Письмо ФНС России от 28.06.2021 г. №ЕА-4-15/9014@

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Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика»

Во вкладке «Риск блокировки счета» можно найти раздел «Как меня видит налоговая». Он появился в «личных кабинетах» юрлиц, а также ИП на основном режиме.

В разделе есть информация:

– о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок;

– риске опоздания с декларациями или расчетами в будущем. Если их регулярно задерживают, риск будет высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года.

Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке инспекция дополнительно уведомит о рисках.

Источник: информация ФНС России от 07.07.2021 г.