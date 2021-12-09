С 2022 года сдавать бухотчетность в другие госорганы, помимо налоговой, не нужно

Изменения затрагивают тех, кто регулярно или по необходимости обязан подавать отчеты в госорганы. Поправки внесли, например, в законы о туристской деятельности, о муниципальных и унитарных предприятиях, об участии в долевом строительстве.

По общему правилу госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности (ГИР БО). Поэтому сдавать отчетность снова организация не обязана. Исключение – ее освободили от подачи документов для ресурса (ст. ст. 2, 4, 5 Закона). В этом случае необходимую отчетность и аудиторское заключение по ней, если оно нужно, все же придется представить в госорган.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 г. №352-ФЗ

Физлица: профессиональным вычетам быть

Еще одно дело в копилку новоиспеченных предпринимателей.

Гражданин Янгиров С.Р. владел нежилыми помещениями: сперва сдавал в аренду, потом продал. Без ИП. НДФЛ удерживали арендаторы. Всё было гладко, пока не пришла выездная: доначислили НДС и НДФЛ, пени и штрафы по ст.122 и 119 НК РФ.

Имущественные вычеты при продаже не дали, поскольку деятельность предпринимательская; профессиональные не дали – т.к. не ИП.

Но суды с таким подходом не согласились. «Налогоплательщику должно быть предоставлено право на учет профессиональных расходов, связанных с возникновением объекта налогообложения, несмотря на отсутствие статуса индивидуального предпринимателя и не декларирование полученных доходов».

К тому же суды убрали из дохода переменную арендную плату. «Учитывая, что бремя оплаты коммунальных платежей лежало на арендаторах, не заключавших отдельные договоры с поставщиками коммунальных услуг, то суммы возмещения расходов по оплате коммунальных платежей, полученные от арендаторов, не являются доходом заявителя, поскольку компенсируют его расходы по содержанию и использованию нежилых помещений, сданных в аренду».

Источник: Определение ВС РФ от 28.01.2021 г. по делу №А76-41591/2019

Когда можно отказаться от применения патентной системы налогообложения

Постановка на учет индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения (ПСН), осуществляется налоговым органом (в который он обратился в целях получения патента) на основании заявления на получение патента в течение пяти дней со дня его получения с осуществлением выдачи «Патента на право применения патентной системы».

При этом:

– ИП признается налогоплательщиком, применяющим ПСН, с даты постановки на учет;

– датой постановки ИП на учет в налоговом органе является дата начала действия патента.

Таким образом, ИП признается налогоплательщиком, применяющим ПСН, с даты постановки на учет в указанном качестве. При этом дата получения патента и дата начала его действия могут не совпадать.

В связи с этим ИП, получивший патент, вправе до даты начала действия данного патента принять решение об отказе от указанного патента, уведомив об этом налоговый орган в произвольной форме.

Также в этом случае ИП должен уплачивать налоги в порядке, установленном для налогоплательщиков применяющих общую систему налогообложения (либо упрощенную систему налогообложения, в случае наличия оснований для применения такого режима налогообложения).

Источник: п. 1 ст. 346.46 Налогового кодекса РФ

С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале «Работа в России»

Указывать сведения о свободных должностях на платформе «Работа в России» с 1 января 2022 года должны:

– организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;

– вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников;

– органы госвласти и местного самоуправления.

Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт «Работа в РоссиИ» о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на платформе, то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его.

Источник: Федеральный закон от 28.06.2021 г. №219-ФЗ