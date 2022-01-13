Мосгорсуд защитил сотрудника, с которого работодатель хотел взыскать штраф организации

Работодателя оштрафовали за ошибки в уведомлениях о приеме иностранцев. Он решил взыскать эти расходы с кадровика, который подал неверные сведения.

Суды встали на сторону сотрудника. Штраф не относится к прямому действительному ущербу организации. В нарушении обвинили работодателя – именно он должен нести ответственность. Сотрудник не обязан возмещать ему расходы.

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например, 1-й КСОЮ и 4-й КСОЮ.

Источник: Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.09.2021 г. №33-38671/2021

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Жена может получить вычет по НДФЛ на лечение мужа, даже если все документы – на его имя

У супругов все доходы и расходы общие. А значит, и вычет по НДФЛ на лечение из общих доходов может получить каждый из них. Вычет на определенные медицинские услуги и любые лекарства дадут в сумме фактических расходов, но не более 120 тыс. рублей.

Он положен на лечение себя самого; детей до 18 лет; супругов; родителей.

Неважно, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие расходы на лечение. Каждый из них при наличии доходов, облагаемых НДФЛ, вправе получить социальный вычет по медицинским расходам. Ведь эти расходы оплачены за счет общих доходов супругов.

Таким образом, муж с женой вправе претендовать на получение вычета независимо от того, на кого из супругов оформлены документы.

Применить вычет можно в размере расходов, не учтенных для целей вычета другим супругом.

Источник: Письмо Минфина от 18.11.2021 г. №03-04-05/93216

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За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения

Продажа акций российских и иностранных компаний не облагается НДФЛ, если они были в собственности человека более 5 лет. Но не всякие акции подпадают под эту льготу.

Речь идет об акциях из пункта 2 статьи 284.2 НК РФ.

Условия следующие:

– акции составляют уставный капитал организаций;

– не более 50 % активов компаний состоит из недвижимости в РФ (по данным отчетности на последний день месяца перед продажей).

При этом иностранная фирма не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне.

Минфин в письме от 19.11.2021 г. №03-04-05/93507 пояснил, как рассчитать долю российской недвижимости у компании.

Если это российская фирма, надо взять балансовую стоимость активов из бухотчетности. Если фирма иностранная, ориентироваться надо на финансовую отчетность по правилам иностранного законодательства.

Источник: Письмо Минфина от 19.11.2021 г. №03-04-05/93507

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Директора заменили на ИП-управляющего – суд выявил необоснованную налоговую выгоду

Организация заключила с ИП договор оказания услуг по управлению ею. Им оказался человек, который незадолго до этого работал ее директором. Он зарегистрировал ИП на УСН за несколько дней до заключения ГПД.

При выездной проверке налоговики посчитали, что организация получила необоснованную налоговую выгоду. Они предложили ей удержать и уплатить НДФЛ, доначислили взносы, пени и оштрафовали. Организация оспорила это решение.

Суд поддержал инспекцию. Он установил:

– права и обязанности директора по трудовому договору и управляющего по ГПД идентичные. В последнем случае вознаграждение было в 1000 раз больше зарплаты директора. Оно составляло значительную долю в расходах и в несколько раз превышало чистую прибыль;

– работа управляющего предполагала непрерывное личное участие. Он подчинялся ПВТР, снимал наличные в дни выплаты зарплаты;

– вознаграждение ему платили систематически, а не по факту оказания услуг, не за их объем или результат. Суммы не могли быть меньше 10 тыс. руб., что сравнимо с зарплатой директора;

– акты об оказании услуг не позволяли определить их вид и объем. В отчетах о результатах финансово-хозяйственной деятельности не было данных о договорах, которые заключили, или о работе, которую проделал управляющий;

– условие договора о минимизации себестоимости не соблюдали. Изменение условий сделок с заказчиками, увеличение цены продукции не было связано с действиями управляющего;

– в спорный период деятельность управляющего была для него основной. Услуги другим клиентам составляли 0,03%.

Суд пришел к выводу о том, что фактически это были трудовые отношения. Директора заменили управляющим, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 г. по делу №А46-5115/2021

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Финансисты пояснили, с какого периода нужно предоставлять социальный вычет сотруднику

Вычет предоставляют с начала налогового периода, в котором работник за ним обратился. Это касается и нового вычета на физкультуру.

Полагаем, разъяснения относятся к периодам начиная с 2022 года. Дело в том, что с 1 января 2022 года из НК РФ уберут уточнение, по которому вычет предоставляют начиная с месяца обращения к работодателю. О старом порядке получения вычета Минфин сообщал ранее.

Источник: Письмо Минфина России от 24.11.2021 г. №03-04-05/95017

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Организация получила требование после проверки – суд счел, что она должна его исполнить

Налогоплательщик представил в инспекцию декларацию по УСН. Налоговики нашли в ней ошибку за несколько дней до окончания проверки и потребовали направить дополнительные документы. Налогоплательщик не стал этого делать, так как получил требование после того, как проверка закончилась. Инспекция оштрафовала организацию. Суды трех инстанций признали действия контролеров обоснованными. ВС РФ также не стал пересматривать дело.

Суды указали, что налогоплательщик должен представить документы, даже если требование получил после завершения камеральной проверки.

Отметим, Минфин занимает аналогичную позицию по выездным проверкам. Полагаем, ее можно применить и к камеральным.

Источник: Определение ВС РФ от 19.11.2021 г. №304-ЭС21-21121

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Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика»

Во вкладке «Риск блокировки счета» можно найти раздел «Как меня видит налоговая». Он появился в «личных кабинетах» юрлиц, а также ИП на основном режиме.

В разделе есть информация:

– о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок;

– риске опоздания с декларациями или расчетами в будущем. Если их регулярно задерживают, риск будет высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года.

Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке инспекция дополнительно уведомит о рисках.

Источник: информация ФНС России от 07.07.2021 г.