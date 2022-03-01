Розыск прекратили – начислять транспортный налог можно лишь при подтверждении возврата автомобиля

ФНС указала, что прекратить розыск могут не только потому, что транспортное средство вернули владельцу, но и при других обстоятельствах (истек предельный срок проведения розыска и др.). Получается, чтобы снова начислять налог, у инспекции должен быть документ правоохранительного органа, который подтверждает возврат автомобиля. В ином случае начисления необоснованны.

Таким образом, если розыск прекратили, но автомобиль не вернули, плательщик может оспорить доначисление транспортного налога, ссылаясь на позицию ФНС.

Источник: Письмо ФНС России от 29.06.2021 г. №БС-4-21/9062@

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Минфин напомнил, как считать доли участников ООО при выходе одного из них из общества

Когда физлицо выходит из ООО и его долю безвозмездно распределяют между другими участниками, они получают доход в натуральной форме. Министерство отметило: доход нужно определять по денежной оценке доли. Это можно сделать по одному из критериев:

– стоимости чистых активов общества;

– его чистой прибыли;

– балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

Такие разъяснения Минфин дает не первый раз.

Источник: Письмо Минфина России от 01.04.2021 г. №03-04-06/24062

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Когда ККТ применяет агент, а когда – принципал

Кто выдает чек, зависит, от чьего имени совершили сделку. Если агент действует от своего имени, он обязан регистрировать ККТ. В этом случае принципал не должен дополнительно применять кассу. А вот когда сделку заключили от имени принципала, чек пробивает именно он. Минфин уже приходил к такому выводу.

Отметим, агент может совершать сделки от имени принципала с использованием его кассы. В таком случае ответственность за применение ККТ несет принципал.

Источник: Письмо Минфина России от 12.03.2021 г. №03-00-03/17554

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Если долго не платить за аренду

Компания ЯмалАлко арендовала склад у своего учредителя. На проверке налоговики установили, что арендную плату с момента заключения договора (практически 9 лет) компания не платила. Решили, что договор аренды носит формальный характер. Фактически компания пользуется спорным помещением безвозмездно. Провели оценку рыночной стоимости аренды, доначислили налог на прибыль.

Компания возразила: акты сверки подтверждают возмездность операций. К тому же после акта весь долг компания закрыла.

Но суды согласились с проверяющими. «Документы, составленные взаимозависимыми лицами (что не оспаривается налогоплательщиком), в отсутствие иных доказательств не могут являться объективными достоверными доказательствами возникновения расходов в рамках договора безвозмездного пользования».

А погасить долг после акта уже поздно. Итог: -2,3 млн рублей.

Источник: Постановление АС ЗСО от 20.05.2021 г. по делу №А81-4313/2020

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Утилизация автомобиля: какие документы нужны, чтобы транспортный налог не начисляли

В ФНС напомнили, что транспортный налог не начисляют с 1-го числа месяца гибели или уничтожения автомобиля. Если по воле собственника транспортное средство утилизировали, то для снятия его с учета владелец должен подать в ГИБДД вместе с заявлением свидетельство (акт) об утилизации, которое подтверждает уничтожение. Иных оснований прекратить регистрацию автомобиля в таких обстоятельствах нет. Значит, этот же документ будет основанием больше не начислять транспортный налог.

Источник: Письмо ФНС России от 06.07.2021 г. №БС-4-21/9471@

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ФНС рассказала, как применять ККТ с новой версией накопителя тем, кто не продает маркированный товар

С 6 августа инспекции регистрируют и перерегистрируют кассы только с новой версией фискальных накопителей. Сейчас это накопители ФН-1.1М. Они работают в т.ч. с форматом фискальных документов 1.2. Он обязателен для продавцов маркированных товаров.

Налоговики разъяснили: те, кто не продает такие товары, могут регистрировать и применять ККТ с ФН-1.1М, который поддерживает любой формат фискальных документов.

Напомним, сейчас действуют форматы 1.05, 1.1 и 1.2.

Источник: Письмо ФНС России от 29.06.2021 г. №АБ-4-20/9115@

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Налог с выигрышей в казино теперь будет отражаться в налоговом уведомлении

В налоговое уведомление внесен раздел об уплате НДФЛ с выигрышей в игорных заведениях (казино и залах игровых автоматов).

Люди, получившие доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, уплачивают НДФЛ на основании полученного налогового уведомления. Такие суммы теперь будут отражаться в отдельном разделе налогового уведомления в соответствии с корректировками, внесенными в его форму. Она будет применена уже в этом году при расчете сумм НДФЛ к уплате в бюджет по доходам, начиная с 2020 года.

ФНС напоминает, что налоговая база по доходам в виде таких выигрышей равна положительной разнице между суммой выигрыша и размерами ставок в течение года. Ее определение и исчисление суммы налога с 2020 года производятся на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов. Ранее физические лица самостоятельно исчисляли сумму НДФЛ на указанные доходы, а также представляли в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3НДФЛ.

Источник: klerk.ru

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ИП оплатил товар с личного счета. Продавцу придется применять ККТ

ИП оплачивает товар со своего личного счета. Надо ли применять ККТ в этом случае? Да, надо.

По мнению представителя УФНС Санкт-Петербурга, такая оплата не является расчетом между организацией и предпринимателем. Отметим, что это уже устоявшаяся позиция налоговых органов, правда, пока не подтвержденная судебной практикой.

Как определить, с какого счета пришли деньги? По первым цифрам банковского счета:

– 40802 – счет индивидуального предпринимателя;

– 40817 – счета физлиц, не предназначенные для ведения предпринимательской деятельности.

Источник: klerk.ru

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Самозанятые таксисты должны быть индивидуальными предпринимателями

Перевозка грузов и пассажиров ‒ одни из самых популярных видов деятельности, которые осуществляют самозанятые.

Так, например, в Тверской области за все время действия НПД самозанятые, оказывающие автотранспортные услуги, пробили свыше 304 тыс. чеков. Это наибольшее количество по сравнению со сформированными чеками в других отраслях, отметили в региональном УФНС.

Напомним, к желающим оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также грузов автомобильным транспортном, предъявляются дополнительные условия – обязательная регистрация в качестве ИП.

Этого требует федеральное законодательство, регулирующее осуществление этих видов деятельности. Для ведения бизнеса необходимо разрешение, выдаваемое уполномоченным органом исполнительной власти. Получить данное разрешение может только лицо, имеющее статус ИП.

Положение о необходимости регистрации самозанятого в качестве ИП при осуществлении определенных видов деятельности установлено в ч. 6 ст. 2 Федерального закона №422-ФЗ.

Источник: klerk.ru