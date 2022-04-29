ФНС приостановила выездные проверки ИТ-компаний
Выездные проверки не проводят до 3 марта 2025 года. Это касается и повторных проверок. У ИТ-компании должна быть аккредитация. Исключение сделали для контрольных мероприятий, которые назначили с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.
Данную меру приняли для поддержки ИТ-бизнеса.
Источник: письмо ФНС России от 24.03.2022 г. №СД-4-2/3586@
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Новый сервис на сайте ФНС позволит малому бизнесу сэкономить на визуализации документов
Речь идет о сервисе визуализации электронных документов, с помощью которого можно бесплатно перевести документ из xml в pdf.
Раньше эту услугу оказывал оператор электронного документооборота за деньги в составе комплексного обслуживания.
Сервис позволяет не только перевести документ в удобный для чтения формат, но и сформировать ссылку для его скачивания, в том числе в формате QR-кода.
В настоящее время в сервисе для визуализации доступны шесть самых востребованных форматов документов.
Источник: Информация ФНС России от 22.03.2022 г.
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Правительство распространило программу субсидирования найма на трудоустройство молодежи
Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. К ним отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей.
Размер субсидии – три МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев.
Господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под вакансии. После этого нужно направить заявление в ФСС (он выплачивает субсидии).
Изменения вступили в силу 21 марта.
Источник: Информация Правительства РФ от 20.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 г. №398
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Если чек ККТ не выдали из-за перебоев с поставками чековой ленты, штрафа не будет
ФНС сообщила, что локальные кратковременные перебои с поставками чековой ленты возможны из-за изменений в логистике. В этот период штрафовать за отсутствие бумажного чека не будут, если расчет провели с помощью ККТ, а ленты нет на рынке.
Ведомство напомнило: чтобы сократить расходы на чековую ленту, можно с согласия покупателя направлять электронные чеки на его номер телефона или электронную почту. Бумажный чек не нужен и в случае, когда в чеке, который покупатель получает через сервис «Мои чеки онлайн https://lkdr.nalog.ru/», указали его номер телефона или электронную почту.
Источник: Информация ФНС России
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Данные о контрагенте теперь можно получить в личном кабинете юрлица и ИП
Теперь можно получить информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности контрагента, но только если он хочет ее предоставить.
Сервис организовали по принципу соцсети. Чтобы получить сведения, надо «постучаться» в «личный кабинет» партнера. Найти его можно по ИНН, для предпринимателя возможно ввести Ф.И.О. Если контрагент примет запрос, вы получите доступ к его данным. Если у партнера нет «личного кабинета», можно отправить на его электронную почту приглашение.
Кроме того, в разделе «Как меня видит налоговая» можно посмотреть информацию о себе – «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров». Их инспекция анализирует, составляя план проверок. Показатели доступны за прошлый год, но некоторые есть и за текущий. Их актуализируют ежемесячно. Если информация ошибочная, ее можно исправить через обратную связь.
Источник: Информация ФНС России
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В какой срок подрядчик должен выставить счет-фактуру на строительно-монтажные работы?
Счет-фактуру выставляют не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ.
По НК РФ под реализацией понимают в том числе передачу результатов работ. ГК РФ предусматривает их приемку заказчиком. Выполнение работ подтверждает акт сдачи-приемки.
Отметим: ранее Минфин указывал, что моментом определения налоговой базы по НДС считают дату подписания акта заказчиком.
Источник: Письмо Минфина России от 14.02.2022 г. №03-07-09/9894
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С 2022 года отменены повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении легковых автомобилей стоимостью до 10 млн рублей
За налоговые периоды, включая 2021 год, налогообложение с применением повышающих коэффициентов применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 млн рублей. Перечень таких автомобилей ежегодно формируется Минпромторгом России.
Опубликованный Минпромторгом России для 2022 года перечень применяется только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей.
В 2022 году организации – владельцы таких автомобилей уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу с учетом коэффициента 3.
Источник: Информация ФНС России «Изменились условия налогообложения дорогостоящих легковых автомобилей»
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При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты
Если вы владели квартирой менее 5 (в некоторых случаях – 3) лет, при продаже будет НДФЛ. Базу по налогу можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или на расходы. Если квартира была куплена в ипотеку, то проценты по кредиту тоже включаются в расходы.
Минимальный срок владения в общем случае идет от даты госрегистрации. Но по квартире, приобретенной по ДДУ (в новостройке), срок считают от даты полного расчета с застройщиком. Если с того момента прошло более 5 (3) лет, платить налог и сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.
Если минимальный срок еще не прошел, придется отчитаться и уплатить налог. При расчете НДФЛ можно учесть вычет в 1 млн или расходы, включая проценты по кредиту.
Источник: письмо Минфина от 17.03.2022 г. №03-04-09/20346
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При продаже дома с землей дадут только один вычет по НДФЛ в 1 млн рублей
Уменьшить свой доход для целей НДФЛ при продаже недвижимости можно на вычет. Он составляет 1 млн рублей в год. Это сумма на все проданные объекты.
Вычет в размере 1 млн дают при продаже:
- квартиры;
- комнаты;
- жилого дома;
- садового дома;
- земельного участка.
При продаже разных объектов из этого списка вычет все равно будет только 1 млн рублей, если они проданы в одном году.
Вместо вычета можно применить фактические расходы на покупку проданного имущества.
А если вы владели домом и землей более 5 лет (или в некоторых случаях – 3 лет), налога на будет.
Источник: письмо Минфина от 10.03.2022 г. №03-04-05/17219
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Нерезидент не платит НДФЛ за квартиру, которой он владел много лет
Доход физлица от продажи недвижимости облагается НДФЛ. Но если срок владения больше минимального (3 или 5 лет), налога не будет.
Это правило касается не только налоговых резидентов, но и нерезидентов – как иностранцев, так и россиян, которые большую часть времени проводят за границей.
Источник: письмо Минфина от 18.03.2022 г. №03-04-05/20752
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Чтобы получить налоговый вычет на лечение, достаточно справки об оплате медуслуг
Налоговики разъяснили, что вместе с декларацией 3-НДФЛ для вычета хватит только справки, подтверждающей оплату медуслуг. Если оплата была за близких родственников – нужно еще доказать родство документами.
Копии лицензий, договора с медицинским учреждением, кассовые чеки, другие документы направлять для вычета не нужно.
Если же в вычете отказали из-за того, что не предоставили в налоговую эти документы – такой отказ незаконный.
Источник: письмо ФНС от 25.03.2022 г. №БС-4-11/3605@
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С 1 мая 2022 г. гражданам, нуждающимся в соцподдержке, положена ежемесячная денежная выплата на детей 8-17 лет
Установлены условия и порядок такой выплаты, в частности:
– выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ;
– в зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может составлять от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.
Источник: Указ Президента РФ от 31.03.2022 г. №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»
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Правительство продлило на 12 месяцев сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов
Предусмотрена процедура их упрощенного получения или переоформления в 2022 году.
В перечне срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего Постановления по 31 декабря 2022 г., в том числе:
- лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- лицензии на телевизионное вещание, радиовещание; разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сертификаты соответствия аэродромов;
- лицензии на водопользование;
- разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и др.
Источник: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
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ТТП выдает сертификаты о форс-мажоре бесплатно
С 10 марта по 30 апреля 2022 года приостановлено действие тарифов за осуществляемое ТПП РФ рассмотрение заявлений и оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
Указанные тарифы утверждены Приказом ТПП РФ от 31.01.2022 г. №11.
В данный период свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) будет осуществляться на бесплатной основе.
Источник: Приказ ТПП РФ от 09.03.2022 г. №25
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ИП не теряет право на ПСН, если лимит дохода превышен из-за УСН после окончания патента
После окончания срока патента слететь с него (задним числом) нельзя. Что было, то прошло. Даже если в конце года превышен лимит дохода, это не имеет значения, если патент к тому времени уже закончился.
Если доход превысил 60 млн рублей, право на патент утрачивается. Причем при совмещении УСН и ПСН учитываются общие доходы с начала года.
Но если патент выдан на срок менее года, доход надо считать только в период срока действия патента.
Например, ИП на УСН купил патент с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г.
Доход по УСН с 1 января по 31 марта – 20 млн руб.
Доход по ПСН с 1 января по 31 марта – 5 млн руб.
Доход по УСН с 1 апреля по 31 декабря – 40 млн руб.
Таким образом, в 2022 году общий доход превысил 60 млн рублей. Но это произошло уже после 31.03.2022 г.
Значит, превышение никак не касается права на применение ПСН и ничего пересчитывать не надо.
Источник: письмо Минфина от 15.03.2022 г. №03-11-11/19027
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После окончания патента можно быть на «упрощенке»
Получить патент можно хоть на месяц. Но что делать, когда срок его действия закончится, а деятельность продолжается? Разъяснения дала ФНС.
ИП, совмещающий УСН и ПСН, в случае окончания срока действия патента вправе применять УСН по деятельности, по которой ранее был получен патент. Кроме того, при желании ИП может купить еще один патент и продолжать деятельность дальше по ПСН.
Разъяснения даны в письме ФНС от 20.01.2022 г. №03-11-11/3122.
Источник: klerk.ru