Родитель имеет право на стандартный вычет, если обеспечивает ребенка даже после его свадьбы

Гражданин имеет право на вычет по НДФЛ на ребенка до 18 лет (до 24 лет – если он учится очно). Ребенок при этом должен находиться на обеспечении налогоплательщика. Минфин отметил, что в НК РФ нет ограничений для случая, когда учащийся вступил в брак.

В 2019 году в разъяснениях финансистов применялся такой подход: после вступления в брак учащийся может больше не быть на обеспечении родителя, значит, права на вычет нет. Эту позицию разделяют и суды. Так, 17-ый ААС указал, что после свадьбы ребенка у родителя нет права на вычет, если он не докажет, что ребенок находится на иждивении.

Чтобы избежать споров с налоговиками, работодателям стоит попросить у сотрудника документальное подтверждение того, что после вступления в брак ребенок остается на обеспечении родителя.

Источник: Письмо Минфина России от 07.04.2022 N 03-04-05/29517

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Некоторые компании и ИП могут заплатить взносы за II и III кварталы позже

Правительство продлило на 12 месяцев сроки уплаты взносов:

– за апрель – июнь 2022 года – для организаций и ИП, основной вид деятельности которых упомянут в перечне правительства (приложение N 1 к постановлению). Речь идет более чем о 70 отраслях, среди которых производство пищевых продуктов и напитков, строительство зданий, предоставление мест временного проживания, аренда и лизинг и др. ИП, которые подпадают под этот критерий, также могут позже перечислить взносы за 2021 год с дохода выше 300 тыс. руб.;

– за июль – сентябрь 2022 года – для компаний и предпринимателей, у которых основной вид деятельности есть в другом списке (приложение N 2 к постановлению). Это затрагивает предприятия более чем 30 отраслей, которые относятся к производству, строительству, транспорту, телекоммуникациям и др.

Основной вид деятельности нужно определять по ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.

Обращаем внимание, что перенос сроков не касается юрлиц определенных организационно-правовых форм: государственных и муниципальных учреждений, унитарных и казенных предприятий, публично-правовых компаний, госкорпораций и др. Перечень таких исключений привели в приложении N 3 к постановлению.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776

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С 27 мая 2022 года можно использовать PDF/А-3 формат электронных договоров

В формате PDF/А-3 можно создавать договоры, протоколы разногласий, допсоглашения к договорам. Документ состоит из 1 файла обмена. Его должны подписать те, кто совершает сделку (уполномоченные ими лица). Для оферты предусмотрели подпись одной стороны.

Отметим, налоговики ранее сообщали о разработке XML-формата договоров. ФНС поясняла: он больше подходит для организаций с высоким уровнем цифровизации, а остальным лучше использовать формат PDF/А-3.

Источник: Приказ ФНС России от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@

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ФНС указала как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь

Если годовой расчет подают в феврале, в него включают выданную в январе декабрьскую зарплату и исчисленный с нее НДФЛ. Из этого следует, что в 6-НДФЛ (в т.ч. в Приложении N 1) приводят зарплату, которую выплатили на дату представления отчетности. Налоговики напомнили: если в расчете отразили не полученные на дату его сдачи доходы, нужно подать уточненку.

Отметим, ранее ведомство советовало подавать 6-НДФЛ после того, как выдали зарплату за последний месяц отчетного периода. При этом важно уложиться в срок сдачи.

Источник: Письмо ФНС России от 25.03.2022 N БС-3-11/2715@

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Судебная практика по ККТ за I квартал этого года

ФНС направила для использования в работе споры о привлечении к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ. Можно выделить такие выводы:

– если в напечатанном чеке указано недостоверное наименование товара, в реквизите “Код товара” нет значения “[М]” для маркированного товара, накажут за отсутствие обязательных реквизитов чека;

– непередачу фискальных данных и отчета о закрытии фискального накопителя в инспекцию в течение 60 дней со дня снятия ККТ с учета в одностороннем порядке признают неподачей сведений и документов по запросу налоговиков;

– если налоговики составили протокол о нарушении без проверяемого (его представителя) и удастся доказать, что они не уведомили его должным образом о времени и месте составления протокола, наказание отменят.

Источник: Письмо ФНС России от 18.04.2022 N АБ-4-20/4695@