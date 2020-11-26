Оплату тестирования работников на COVID-19 учитывают в расходах и не облагают НДФЛ

Если организация оплачивает тестирование сотрудников на коронавирус, исполняя требование законодательства обеспечить безопасные условия труда, такие расходы можно учесть в базе по налогу на прибыль. Минфин подтвердил позицию, которую уже высказывал летом. ФНС с ним согласна.

Кроме того, министерство напомнило о своем подходе: у работников не возникает дохода в целях НДФЛ, когда работодатель оплачивает ему тестирование для обеспечения нормальных условий труда. Значит, налог с такой оплаты не нужно удерживать и перечислять в бюджет.

Источник: Письмо Минфина России от 09.10.2020 г. №03-03-06/1/88521

Сколько бы сотрудник ни отработал в выходной, за это ему нужно дать полный день отдыха

Минтруд напомнил, что сотрудник может выбрать другой день отдыха за работу в выходной или в праздник. Независимо от количества отработанных часов нужно предоставить полный день отдыха.

При этом оплачивается труд в выходной или праздник пропорционально отработанному времени. Плата за день отдыха не полагается, но можно предусмотреть ее в локальных актах, трудовом или коллективном договорах.

Ранее подобную позицию высказывал Роструд.

Источник: Письмо Минтруда России от 07.10.2020 г. №14-2/ООГ-15728