Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД – платить НДФЛ не нужно

ФНС направила инспекциям для использования в работе письмо Минфина. Финансисты разъяснили ситуацию, когда работодатель – собственник транспортного средства платит штраф за нарушение водителем-сотрудником ПДД. В этом случае дохода в целях НДФЛ у работника не возникает, а значит, и перечислять налог в бюджет не нужно. Причем неважно, возместил работник эту сумму или нет.

Сама служба и ранее придерживалась такой позиции, а вот у Минфина был другой подход. Министерство считало: если работодатель отказывается взыскивать штраф с виновного лица (в данном случае с водителя), то у последнего возникает доход, облагаемый НДФЛ.

Обращаем внимание, что не так давно ФНС разъясняла, когда нужно перечислять взносы при уплате организацией штрафа за работника-водителя.

Источник: Письмо ФНС России от 04.12.2020 г. №БС-4-11/19985@

Даже если в счете-фактуре нет номера таможенной декларации и страны происхождения, вычет правомерен

Компания купила иностранные товары у российского продавца. В графах счетов-фактур для страны происхождения товара и номера таможенной декларации стоят прочерки.

Минфин разъяснил: покупатель не лишится вычета НДС в такой ситуации. Ведь налогоплательщик отвечает лишь за перенос данных о стране происхождения и таможенной декларации из полученных счетов-фактур в выставляемые им.

Суды подтверждают вычет в спорах из-за недостатков заполнения указанных граф по реальным операциям.

Источник: Письмо Минфина России от 19.11.2020 г. №03-07-08/100959