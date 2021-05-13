И пожар не помог

На проверке компании «Комплекс» налоговики запросили документы по контрагентам. Но компания их не представила, сославшись на письмо МЧС. Выходило, что документы в кабинетах третьего этажа частично повреждены огнем, частично залиты водой при тушении пожара.

Налоговики провели встречки и сняли вычеты и расходы по двум контрагентам. С пенями и штрафами набежало свыше 42 млн рублей. Суд первой инстанции поддержал налоговиков. Апелляция же решила, что налоговики должны были посчитать налоги расчетным путем, по данным аналогичных компаний. Но кассация с этим не согласилась.

Расчетный метод применяется, когда нет документации в целом по налогоплательщику. Здесь же компания представила регистры бухучета, книги покупок и продаж и т.д.

К тому же, расчетный метод применим лишь при реальности операций. Но тут налоговики обнаружили «задвоение» спорных затрат.

При этом своевременных мер по восстановлению утраченных документов компания не предпринимала.

Надо сказать, что к возражениям документы все же нашлись. Вот только объяснить, почему на уставе и приказе одной компании стоит печать другой, налогоплательщик не смог. Как и то, откуда взялись эти документы после проверки – ведь контрагенты давно прекратили свою деятельность.

Источник: Постановление АС ЗСО от 13.02.2019 г. по делу №А75-20593/2017

Принят закон о налоговом вычете по НДФЛ за спорт

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 05.04.2021 г. №88-ФЗ с поправками в статью 219 НК РФ в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Получить вычет можно будет по оплате фитнеса как за себя, так и за детей до 18 лет.

Размер вычета – не более 120 тысяч рублей за год с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Компании либо ИП, оказывающие спортивные услуги, должны быть включены в специальный перечень, который сформирует Минспорт.

Новый вычет заработает с 2022 года.

Источник: Федеральный закон от 05.04.2021 г. №88-ФЗ

С начала 2021 года зафиксировано свыше 1,5 тыс. лжебанков

В 1-м квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций.

Их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, пишут «Известия», основываясь на данных компании BI.ZONE.

Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан.

В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп. Среднее время на блокировку мошеннических ресурсов – от 10 до 70 часов, но в крайних случаях время на ограничение доступа может доходить до нескольких недель.

В банковских организациях «Известиям» подтвердили рост числа выявленных лжебанков. В банке «Тинькофф» отметили, что в 1-м квартале текущего года количество фишинговых сайтов-подделок, копировавших фирменный стиль банка, увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 70% по сравнению с последним кварталом 2020 года.

Руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин считает, что повышенная активность лжебанков в 2021 году связана с широким распространением онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки.

В Роскомнадзоре рассказали, что в 2020 году было удалено и заблокировано 344 ресурса с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций, а в первом квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.

Источник: klerk.ru

Налоговые органы в «бездекларационном» порядке будут проводить проверку доходов граждан

Налоговые органы получили право проводить проверку граждан в «бездекларационном» порядке. Об особенностях декларационной кампании 2021 года рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю на пресс-конференции 1 апреля.

То есть, если имеющий обязанность гражданин до 30 апреля не представит декларацию, то налоговые органы самостоятельно, на основании имеющихся у них данных, проведут документальную проверку и начислят соответствующие суммы налогов.

Чтобы этого не произошло, главный налоговик Алтайского края призвал граждан проявить сознательность и добровольно заявить о своих доходах.

До 2021 года у налоговой службы не было право проводить камеральную проверку, если декларация не представлена.

Источник: klerk.ru

Суд не разрешил принять НДС к вычету по счетам-фактурам с факсимиле

Общество подписало первичные документы и счета-фактуры с помощью факсимиле. АС Северо-Западного округа поддержал инспекцию, которая отказала в вычете НДС. По мнению проверяющих, на документах должны быть личные подписи. Суд не принял и вновь созданные счета-фактуры, поскольку они были подписаны после окончания проверки. Кроме того, контрагента к тому моменту уже ликвидировали.

Отметим, что Минфин давно настаивает на том, что факсимиле на счете-фактуре может привести к отказу в вычете. Доказать право на вычет в суде тоже вряд ли получится, ведь еще в 2011 году ВАС РФ согласился с подходом министерства.

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.03.2021 г. по делу №А26-2242/2020

Семейный бизнес – еще не дробление

Нефтекамский механический завод выпускал металлические каркасы для теплиц, беседок. Розничными продажами завод не занимался, а заключал оптовые договоры с ИП и организациями. Один из таких ИП оказался зятем директора завода, по совместительству – техническим директором завода.

Работа под общей вывеской, показания сотрудников и покупателей (которые не знали об ИП), совпадение контактов и IP-адресов позволили налоговикам сделать вывод, что ИП – это по факту отдел продаж завода.

Выручку ИП (который сидел на ЕНВД и УСН) приплюсовали к показателями завода.

Но в суде завод сумел отбить доначисления. Вот что помогло:

– ИП закупал металлоконструкции не только у завода, были и другие поставщики;

деятельность ИП вел аж с 2004 года;

– средняя цена была одинаковой для всех покупателей завода;

– ИП снимал помещения под свои магазины по всей стране. При этом близость к складам поставщика объяснялась минимизацией расходов на доставку;

– ИП нес расходы, типичные для деятельности – закупал материалы и комплектующие (для сборки теплиц и беседок из каркасов), оплачивал доставку и монтаж изделий, ККТ, телефонную связь, инкассацию.

Совпадение телефонов, почтового и IP-адреса объяснялось тем, что ИП арендовал помещение у завода.

И вот она, золотая фраза суда: “Сама по себе организация семейного бизнеса в РФ не порицается, напротив – является основой для построения крепких и доверительных хозяйственных связей». Использование ИП преференций (ведение предпринимательской деятельности в рабочее время с использованием должностного положения и технического оснащения рабочего места) еще не говорит о дроблении.

Источник: Постановление АС УО от 18.02.2019 г. по делу №А07-36451/2017