По чеку без QR-кода нельзя учесть расходы

Минфин обратил внимание, что QR-код – обязательный реквизит чека. Если чек оформлен с нарушениями закона, уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по такому документу нельзя. Значит, по чеку, в котором по каким-то причинам нет QR-кода, учесть затраты, например по авансовому отчету, не получится.

Аналогичные разъяснения министерство уже давало.

Источник: Письмо Минфина России от 05.03.2021 г. №03-03-07/15819

Деятельность указана в ЕГРИП как дополнительная – суд признал право ИП на «коронавирусную» субсидию

Налоговики отказали предпринимателю в субсидии на поддержку субъектов МСП в связи с пандемией. Дело в том, что на 1 марта 2020 года в ЕГРИП основной деятельностью было указано ОКВЭД 2 10.71, т.е. производство хлеба, а ОКВЭД 2 56.10 (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов) стал основным только с конца апреля. Однако суд выяснил: с момента регистрации ИП занимался общепитом и не вносил изменения в реестр, потому что никаких нарушений законодательства в этом не было.

Суд принял в качестве доказательств такие документы:

– договоры аренды помещений в фудкортах торговых центров;

– штатное расписание;

– фотоматериалы и рекламная продукция.

Кроме того, проанализировали сайт ИП, в частности, даты создания ресурса, раздел о сети пиццерий и меню. Судьи посчитали, что все эти материалы доказывают: предприниматель вел пострадавшую от коронавируса деятельность по состоянию на 1 марта 2020 года и ранее. Поскольку остальные условия для субсидии выполнены, ИП имеет право на поддержку.

Источник: Постановление 7-го ААС от 25.03.2021 г. по делу №А03-11328/2020

Налоговики напомнили, как пробить чеки при частичной предоплате и конечном расчете

Из разъяснения ФНС следует, что нужно пробить два чека:

– первый – когда получили предоплату (признак способа расчета «предоплата»);

– второй – когда передали товары, работы, услуги (признак способа расчета «полный расчет»). В этом чеке надо указать общую сумму покупки с предоплатой.

Источник: Письмо ФНС России от 19.03.2021 г. №АБ-3-20/2062@

Минфин и ФНС напомнили, как при переходе с ЕНВД на УСН учесть расходы на покупку товаров

Если налогоплательщик с 1 января перешел с ЕНВД на УСН, то расходы по оплате товаров, приобретенных до перехода, можно учитывать по мере их продажи. Ведомства обратили внимание, что правило применяют:

– если организация или ИП выбрали УСН с объектом «доходы минус расходы»;

– затраты понесены в 2020 году;

– расходы отвечают общим критериям признания: имеют обоснование, документальное подтверждение, направлены на получение дохода.

Источник: Письмо Минфина России от 11.02.2021 г. №03-11-11/9211

За дробление приходится платить

Предприниматель Змачинский А.Г. занимался торговлей моторным топливом. Продавал четырем связанным компаниям на УСН, которые разливали конечным покупателям на АЗС.

Налоговики выяснили, что всю деятельность контролировал сам ИП. Посудите сами:

– АЗС и склады ГСМ принадлежали ИП;

– ИП был директором в трех компаниях из четырех;

– учет вел один бухгалтер;

– печати и трудовые книжки хранились вместе;

– IP-адреса совпадали;

– единое ПО.

Но и этого мало. Как только одна компания приближалась к лимиту по УСН, договор аренды АЗС с ней растрогался и заключался аналогичный с другой компанией. И так несколько раз за проверяемый период. Передавая АЗС вместе с оборудованием и инвентарем, про остатки ГСМ в резервуарах забывали.

Как вы уже догадались, выручку «упрощенцев» вменили предпринимателю и доначислили налоги по общей системе. В суде – без изменений.

Источник: Постановление АС ДВО от 13.02.2019 г. по делу №А59-5764/2017

Какие «коронавирусные» субсидии можно не учитывать в базе по налогу на прибыль

Порядок учета зависит от того, кто и какие субсидии получает. Если речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, который ведет деятельность в пострадавших отраслях, то в доходах эти средства не отражают. Получается, что и расходы за счет субсидий учитывать в налоговой базе не нужно. Иначе обстоят дела с деньгами, которые получили субъекты МСП и социально ориентированные НКО на профилактику коронавируса. На такие субсидии не распространяется освобождение от налогообложения, поэтому их следует учесть в доходах. Потраченные средства уменьшат базу по налогу на прибыль, если соответствуют общим критериям признания расходов. Ранее такие же разъяснения давал Минфин.

Источник: Информация ФНС России

С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой помощи

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в частности:

– 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные трехслойные нетканые с резинками или завязками);

– 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный бинт);

– 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см №10 (сейчас необходима 1 упаковка);

– 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок годности, но не дольше 31 августа 2025 года. О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, расскажет путеводитель.

Источник: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. №1331н

Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника: Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора

Минтруд подтвердил, что граждане вправе отказаться от вакцинации против коронавируса. Отстранить от работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный врач региона или его заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных групп лиц.

Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас необходимых постановлений нет, поэтому отказ от прививки не влечет отстранение от работы.

Источник: Письмо Минтруда России от 04.03.2021 г. №14-2/10/В-2314