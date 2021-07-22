На 2021 год продлена программа реализации турпоездок с кешбэком
Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидии АО «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.
Субсидия предоставляется обществу в размере затрат, понесенных вследствие возмещения части затрат граждан на оплату туристской услуги.
Условия реализации таких турпоездок не изменились.
Даты начала и окончания оказания туристских услуг с кешбэком будут определены Ростуризмом.
Предоставление обществу субсидии позволит в 2021 году снизить стоимость до 300 тысяч реализованных туристских услуг.
Возмещение затрат, понесенных обществом в 2020 году и не возмещенных Ростуризмом, будет осуществляться в 2021 году за счет предоставленной субсидии.
Источник: Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. №360 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. №1200»
Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М в 533 раза
Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один рабочий день (вместо пятницы – в
понедельник). ПФР оштрафовал его на 533 тыс. рублей. Однако в суде организации удалось снизить размер санкции до 1 тыс. рублей. Смягчающими обстоятельствами судьи посчитали:
– отсутствие сведений о нарушении порядка подачи СЗВ-М ранее;
– незначительный период просрочки.
Отметим, это одни из наиболее частых оснований, по которым получается снизить размер штрафа.
Источник: Постановление АС Московского округа от 01.03.2021 г. по делу №А40-52581/2020