На 2021 год продлена программа реализации турпоездок с кешбэком

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидии АО «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Субсидия предоставляется обществу в размере затрат, понесенных вследствие возмещения части затрат граждан на оплату туристской услуги.

Условия реализации таких турпоездок не изменились.

Даты начала и окончания оказания туристских услуг с кешбэком будут определены Ростуризмом.

Предоставление обществу субсидии позволит в 2021 году снизить стоимость до 300 тысяч реализованных туристских услуг.

Возмещение затрат, понесенных обществом в 2020 году и не возмещенных Ростуризмом, будет осуществляться в 2021 году за счет предоставленной субсидии.

Источник: Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. №360 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. №1200»

Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М в 533 раза

Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один рабочий день (вместо пятницы – в

понедельник). ПФР оштрафовал его на 533 тыс. рублей. Однако в суде организации удалось снизить размер санкции до 1 тыс. рублей. Смягчающими обстоятельствами судьи посчитали:

– отсутствие сведений о нарушении порядка подачи СЗВ-М ранее;

– незначительный период просрочки.

Отметим, это одни из наиболее частых оснований, по которым получается снизить размер штрафа.

Источник: Постановление АС Московского округа от 01.03.2021 г. по делу №А40-52581/2020