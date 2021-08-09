Расширен список расходов для УСН

Организациям и ИП на УСН расширили перечень расходов, которые можно учитывать в налоговой базе. Соответствующие нормы содержит официально опубликованный Федеральный закон от 02.07.2021 г. №305-ФЗ.

Перечень расходов, которые можно учитывать при УСН, установлен пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ. Этот перечень также является закрытым.

Теперь в него внесены:

расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации;

расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой короновирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством РФ, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медицинских изделий до состояния, в котором они пригодны для использования.

Новые нормы вступили в силу со 2 июля 2021 года и распространяются на правоотношения с 1 января 2021 года.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 г. №305-ФЗ

ИП на ПСН не может привлекать к работе субподрядчиков-ИП

ИП на ПСН не может привлекать к работе других ИП на основании договора ГПХ.

Предприниматель на ПСН может привлекать к работе только физлиц на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

Средняя численность наемных работников – не более 15 человек в налоговом периоде.

В гл. 26.5 НК не предусмотрена возможность ИП на ПСН привлекать к работе субподрядчика-ИП.

Источник: письмо Минфина от 11.06.2021 г. №03-11-11/46562